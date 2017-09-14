uote="5765496:Bobua"] --------------------------- ЛАД Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр. --------------------------- Ні. Спочатку строк, а потім вже ловити в тилах -- людей, які хоч вже не так боятимуться. Бо знатимуть строк...[/quot
Ну да. Называем срок, допустим, 24 месяца. Надо срочно уволить массу людей. у кот. уже срок прошёл. Увольняем. Армия резко и сильно сокращается. А призвать, хоть как-то обучить нужно время. Результаты Вы, думаю, прекрасно понимаете. Так что сначала всё же мобилизация.
24 вже з весни неактуально. У нас вже понад 30.
Припустімо, 36міс. Треба дати право на звільнення незначній кількості людей, що вже були у війську у вересні 2021р. Різкого скорочення не буде. Але це стане хорошою звісткою для решти людей і для ухилянтів -- всім буде спокійніше. І для мобілізації легше.
Вы раньше писали, что "36 міс. це занадто". Ещё через полгода предложите увольнять через 42 мес.?
P.s. Как по мне, то и 24 мес. многовато.
Та я і про 3-4місяці казав. Поки люди ще тверезі і не п`ють. Раз на кілька років. І вся країна набувала би військ.досвіду й це була би сила...
Але не збулось... 😒
Ви якось дивно робите. Спочатку нарікаєте, що військо різко зменшиться. А потім знову вкидаєте 24міс -- саме те, що якраз і зменшить військо за рахунок мобілізованих весни-літа 2022р. Навіщо? Потерпіти ще кілька місяців, які треба для рівномірності -- це ж реально. Це саме те, що й могло би стримати чергові тисячі від СЗЧ...
ЛАД написав:Постепенно переходим на мировой масштаб цен без поправки "на наші зарплати,
ЛАД написав:Хорошо помню время, когда 100 долл. считалось приличной зарплатой, за кот. можно нормально жить. Сегодня это уже смешно.
Ці 2 фрази прямо суперечать одна одній. Ціни(в Україні) ростуть тому що ростуть зарплати!(в валюті, звичайно) - все що я хотів сказати. Ви першою цитатою це заперечили, другою підтвердили. Я все сказав.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 11 вер, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Постепенно переходим на мировой масштаб цен без поправки "на наші зарплати,
ЛАД написав:Хорошо помню время, когда 100 долл. считалось приличной зарплатой, за кот. можно нормально жить. Сегодня это уже смешно.
Ці 2 фрази прямо суперечать одна одній. Ціни(в Україні) ростуть тому що ростуть зарплати!(в валюті, звичайно) - все що я хотів сказати. Ви першою цитатою це заперечили, другою підтвердили. Я все сказав.
реально цены чуть отстают от роста зарплат И на сотню ОДИН человек нормально мог жить только в 95году примерно(и раньше) и в короткий промежуток 99/00 когда 3х-девал уже попёр, а инфляция пока ещё не отыграла цены из-за низких доходов населения и трети этого девала Семье на сотню или даже две(мама100+папа100) с маленькими детьми тяжко было и в 99/00 годах,разве что не голодали(по белку, не по картошке/крупам, это стоило вообще копейки) и не рыскали по секондам в поисках вещей без дырок И не забывайте за коммуналку которая в долларах за 25 лет выросла раз в 5-7 на одном и том же объекте
ЛАД написав:Постепенно переходим на мировой масштаб цен без поправки "на наші зарплати,
ЛАД написав:Хорошо помню время, когда 100 долл. считалось приличной зарплатой, за кот. можно нормально жить. Сегодня это уже смешно.
Ці 2 фрази прямо суперечать одна одній. Ціни(в Україні) ростуть тому що ростуть зарплати!(в валюті, звичайно) - все що я хотів сказати. Ви першою цитатою це заперечили, другою підтвердили. Я все сказав.
Верно. Но цены растут быстрее средней зарплаты. Происходит всё большее разделение общества по уровню благосостояния. И цены в значительной степени ориентируются на более обеспеченную часть общества. Возможно, ошибаюсь, но искать статданные лень, тем более, что нашему Госстату не очень доверяю.
«Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда речь идет о том, чтобы делать дело, а не просто говорить красивые слова, я твердо уверен, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше», – написал бизнесмен.
Маск выразил недоумение, почему Харрис уже не реализует «великие дела» в рамках нынешних полномочий. Президент Джо Байден «редко появляется на работе, так что она, по сути, уже у руля», говорится в посте.
«Вопрос сводится к следующему: хотите ли вы, чтобы нынешние тенденции сохранялись еще 4 года, или вы хотите перемен?», – спрашивает Маск свою аудиторию.
Добавити фактично нічого. Гарріс = Байден або ще гірше.