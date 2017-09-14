Додано: Сер 11 вер, 2024 15:37

Bobua написав: ..............

Ви якось дивно робите.

Спочатку нарікаєте, що військо різко зменшиться. А потім знову вкидаєте 24міс -- саме те, що якраз і зменшить військо за рахунок мобілізованих весни-літа 2022р.

Навіщо?

Потерпіти ще кілька місяців, які треба для рівномірності -- це ж реально. Це саме те, що й могло би стримати чергові тисячі від СЗЧ... ..............Ви якось дивно робите.Спочатку нарікаєте, що військо різко зменшиться. А потім знову вкидаєте 24міс -- саме те, що якраз і зменшить військо за рахунок мобілізованих весни-літа 2022р.Навіщо?Потерпіти ще кілька місяців, які треба для рівномірності -- це ж реально. Це саме те, що й могло би стримати чергові тисячі від СЗЧ...

1. "Потерпіти ще кілька місяців, які треба для рівномірності -- це ж реально" - об этом не мне судить. Я не на фронте.2. Тут кто-то (кажется) писал, что у него многие знакомые пошли бы в армию на полгода-год. Сомневаюсь, что они захотят на 3 года. Т.е. для тех, кто пока что не служит, это не будет стимулом.Может быть, стоит установить сравнительно небольшой срок год-полтора, но с отсрочкой его введения, к примеру, на полгода.Но плохо будет, если за эти полгода мобилизацию провести всё равно не удастся. Новых людей не будет, а закон уже есть, демобилизовывать людей нужно. Отменять закон уже не выйдет.