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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9798979998009801

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:27

  барабашов написав:...............
реально цены чуть отстают от роста зарплат
............
И не забывайте за коммуналку которая в долларах за 25 лет выросла раз в 5-7 на одном и том же объекте

Так отстают ли?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:37

  Bobua написав:..............
Ви якось дивно робите.
Спочатку нарікаєте, що військо різко зменшиться. А потім знову вкидаєте 24міс -- саме те, що якраз і зменшить військо за рахунок мобілізованих весни-літа 2022р.
Навіщо?
Потерпіти ще кілька місяців, які треба для рівномірності -- це ж реально. Це саме те, що й могло би стримати чергові тисячі від СЗЧ...

1. "Потерпіти ще кілька місяців, які треба для рівномірності -- це ж реально" - об этом не мне судить. Я не на фронте.
2. Тут кто-то (кажется Дюрі-бачі) писал, что у него многие знакомые пошли бы в армию на полгода-год. Сомневаюсь, что они захотят на 3 года. Т.е. для тех, кто пока что не служит, это не будет стимулом.
Может быть, стоит установить сравнительно небольшой срок год-полтора, но с отсрочкой его введения, к примеру, на полгода.
Но плохо будет, если за эти полгода мобилизацию провести всё равно не удастся. Новых людей не будет, а закон уже есть, демобилизовывать людей нужно. Отменять закон уже не выйдет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:42

  andrijk777 написав:Ілон Маск
«Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда речь идет о том, чтобы делать дело, а не просто говорить красивые слова, я твердо уверен, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше», – написал бизнесмен.

Маск выразил недоумение, почему Харрис уже не реализует «великие дела» в рамках нынешних полномочий. Президент Джо Байден «редко появляется на работе, так что она, по сути, уже у руля», говорится в посте.

«Вопрос сводится к следующему: хотите ли вы, чтобы нынешние тенденции сохранялись еще 4 года, или вы хотите перемен?», – спрашивает Маск свою аудиторию.


Добавити фактично нічого.
Гарріс = Байден або ще гірше.

Трамп будет лучше?
Или "гірше аби інше"? Так он уже, вроде, и не "інше" - уже был и особых успехов не показал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:48

Нижче відео (пишуть що Київ) де "HR-менеджери" викидають з автобуса на землю двух дівчат чи жінок, щоб не заважали пакувати.
Це вже дно чи копаєм далі?
https://www.facebook.com/reel/1247987563355531
Letusrock
 
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