Bobua написав:.............. Ви якось дивно робите. Спочатку нарікаєте, що військо різко зменшиться. А потім знову вкидаєте 24міс -- саме те, що якраз і зменшить військо за рахунок мобілізованих весни-літа 2022р. Навіщо? Потерпіти ще кілька місяців, які треба для рівномірності -- це ж реально. Це саме те, що й могло би стримати чергові тисячі від СЗЧ...
1. "Потерпіти ще кілька місяців, які треба для рівномірності -- це ж реально" - об этом не мне судить. Я не на фронте. 2. Тут кто-то (кажется Дюрі-бачі) писал, что у него многие знакомые пошли бы в армию на полгода-год. Сомневаюсь, что они захотят на 3 года. Т.е. для тех, кто пока что не служит, это не будет стимулом. Может быть, стоит установить сравнительно небольшой срок год-полтора, но с отсрочкой его введения, к примеру, на полгода. Но плохо будет, если за эти полгода мобилизацию провести всё равно не удастся. Новых людей не будет, а закон уже есть, демобилизовывать людей нужно. Отменять закон уже не выйдет.
«Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда речь идет о том, чтобы делать дело, а не просто говорить красивые слова, я твердо уверен, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше», – написал бизнесмен.
Маск выразил недоумение, почему Харрис уже не реализует «великие дела» в рамках нынешних полномочий. Президент Джо Байден «редко появляется на работе, так что она, по сути, уже у руля», говорится в посте.
«Вопрос сводится к следующему: хотите ли вы, чтобы нынешние тенденции сохранялись еще 4 года, или вы хотите перемен?», – спрашивает Маск свою аудиторию.
Добавити фактично нічого. Гарріс = Байден або ще гірше.
Трамп будет лучше? Или "гірше аби інше"? Так он уже, вроде, и не "інше" - уже был и особых успехов не показал.