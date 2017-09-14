Bobua написав:.............. Ви якось дивно робите. Спочатку нарікаєте, що військо різко зменшиться. А потім знову вкидаєте 24міс -- саме те, що якраз і зменшить військо за рахунок мобілізованих весни-літа 2022р. Навіщо? Потерпіти ще кілька місяців, які треба для рівномірності -- це ж реально. Це саме те, що й могло би стримати чергові тисячі від СЗЧ...
1. "Потерпіти ще кілька місяців, які треба для рівномірності -- це ж реально" - об этом не мне судить. Я не на фронте. 2. Тут кто-то (кажется Дюрі-бачі) писал, что у него многие знакомые пошли бы в армию на полгода-год. Сомневаюсь, что они захотят на 3 года. Т.е. для тех, кто пока что не служит, это не будет стимулом. Может быть, стоит установить сравнительно небольшой срок год-полтора, но с отсрочкой его введения, к примеру, на полгода. Но плохо будет, если за эти полгода мобилизацию провести всё равно не удастся. Новых людей не будет, а закон уже есть, демобилизовывать людей нужно. Отменять закон уже не выйдет.
«Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда речь идет о том, чтобы делать дело, а не просто говорить красивые слова, я твердо уверен, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше», – написал бизнесмен.
Маск выразил недоумение, почему Харрис уже не реализует «великие дела» в рамках нынешних полномочий. Президент Джо Байден «редко появляется на работе, так что она, по сути, уже у руля», говорится в посте.
«Вопрос сводится к следующему: хотите ли вы, чтобы нынешние тенденции сохранялись еще 4 года, или вы хотите перемен?», – спрашивает Маск свою аудиторию.
Добавити фактично нічого. Гарріс = Байден або ще гірше.
Трамп будет лучше? Или "гірше аби інше"? Так он уже, вроде, и не "інше" - уже был и особых успехов не показал.
новий 🆕 законопроект про підвищення податків 11416-д.
Перед робочою групою по повторному першому читанню буде наступне.
▶️ Що там в середині? Та теж що і було. - підвищення військового збору з 1,5% до 5% - збільшення податків на 1-2 групу ФОП - авансові внески на АЗС - 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи - 25% прибутку на фінустанови - помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання)
➕ Єдине хочуть додати оподаткування банків (але тут категорично проти НБУ та Мінфін. Сказали що будуть навіть два пункти по банкам в оновленому меморандумі МВФ)
Я ще запропонував замінити частину підняття ВЗ на ПДВ, але проти Мінфін.
🗓️ Ще робоча група, але буде ті ж самі 30 млрд грн або 57 млрд у 2024, якщо додадуть банки
🌐 Спитав Мінфін чи погодився на це МВФ? Мінфін сказав що погодився поки на законопроект по 30 млрд, але при розгляді бюджету 2025 можливо будуть винесені податкові зміни вже цього року (я так розумію тут або ПДВ або інші податки).
Нам пишуть Захисники. Часто. З болем. Іноді так, що це вражає у саме серце. Сьогодні ми хочемо поділитись цитатою з вами: "У нас сьогодні комбат заборонив відпустки для 100% особового складу у зв'язку з масовим неповерненням військовослужбовців з відпусток. Я своє в цьому році вже відгуляв, тому просто відсторонено висловлюся. Ясно, що заборона відпусток тільки погіршить ситуацію. І ясно, що ця ситуація – це наслідки відсутності чітких термінів служби. Тому я пропоную на якийсь час спільноті відмовитися від особистих тезисів "повернути мужа в родину", "хочу бачити тата" і зосередитися на загальнонаціональних цілях – подальше зволікання з встановленням чітких термінів служби руйнує Збройні Сили України. Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення. Все це буквально трощить ЗСУ і ставить питання – а ми здатні до подальшого спротиву? Своєчасне звільнення військовослужбовців в резерв згідно до (гіпотетичних) чітких термінів служби дозволило б і залучити нові свіжі сили в ЗСУ, і сформувати потужний резерв в тилу, який можна було б використовувати у разі ускладнення на фронті, або через якісь терміни, коли знову прийшла черга служити. Натомість – і не резерву нема і ЗСУ виснажені. Як битися далі? Військово-політичне керівництво держави це або не розуміє, або розуміє і не може дати ради – це непрофесіоналізм, який ми втім від них чекали, але вже якось треба напружитись, бо на кону доля країни. Ще варіант – вони це роблять навмисно, щоб стерти в нуль найбільш пасіонарну частину суспільства, яка масово стала на захист Украиїни в 2022 році. Не будемо поки що розглядати питання державної зради, бо це геть інше питання і висновки – що робити. А в поточній ситуації нема іншого виходу – посилення примусової мобілізації для залучення якомога більшої кількості новобранців, створення потужної системи мотивації для збільшення кількості добровольців, фільтрація якісного складу рекрутів для уникнення поповнення війська хворими і віковими солдатами, що масово спостерігається зараз, встановлення чітких термінів служби і термінове звільнення в резерв тих, хто ці терміни відслужив і ще здатен стояти на ногах, не втік в СЗЧ і може відновитися для повернення у військо згодом. [u]Інакше просеремо Країну. Це повинні розуміти ті хто служить, ті хто буде служити, і навіть ті, хто намагається сховатися".[/u] Ми повністю згодні з дописувачем. І оголошуємо, що після Всеукраїнського пікету до Міжнародного дня демократії, який відбудеться цими вихідними, спільнота розпочинає довготривалий пікет у м.Київ. Розклад локацій буде опубліковано окремо разом із відповідною подією. Разом до мети! # ріднізатермінислужби # чіткітермінислужби # термінислужби # звільненнязіслужби # правоназвільнення # рідні # ridni # демобілізація # demobilization
Такі справи...
І все таки - я хочу щоб тутешні(особливо ура-патріоти і бажаючі воювати до кордонів 91го/до останньої верби) - ще раз і ще раз прочитали УВАЖНО весь текст☝️ про ЧІТКІ ТЕРМІНИ вдумливо, шевелячи губами!!!
Цікаво, які вони зроблять/зробили висновки з прочитаного?
Чи то допоки закордонні ухилянти - з вумним видом ухиляються.... а заброньовані чоловіки #сосалокзаокуляри ховаються під спідницями.... а "надважливі в тилу"(теж заброньовані, або за хабар "порішали") відкривать ще і ще бізнеси і рубають бабло #нєпадєцкі... - їм НІКОЛИ не зрозуміти вищенаписаного?☝️
Тобто, кого напряму війна не зачепила - їм цього не зрозуміти/їм це пох?!
Але ж там ключове НА ПОВЕРХНІ - #просеремокраїну!!!
новий законопроект про підвищення податків 11416-д.
Перед робочою групою по повторному першому читанню буде наступне.
Що там в середині? Та теж що і було. - підвищення військового збору з 1,5% до 5% - збільшення податків на 1-2 групу ФОП - авансові внески на АЗС - 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи - 25% прибутку на фінустанови - помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання)
Єдине хочуть додати оподаткування банків (але тут категорично проти НБУ та Мінфін. Сказали що будуть навіть два пункти по банкам в оновленому меморандумі МВФ)
Я ще запропонував замінити частину підняття ВЗ на ПДВ, але проти Мінфін.
Ще робоча група, але буде ті ж самі 30 млрд грн або 57 млрд у 2024, якщо додадуть банки
Спитав Мінфін чи погодився на це МВФ? Мінфін сказав що погодився поки на законопроект по 30 млрд, але при розгляді бюджету 2025 можливо будуть винесені податкові зміни вже цього року (я так розумію тут або ПДВ або інші податки).
Нам пишуть Захисники. Часто. З болем. Іноді так, що це вражає у саме серце. Сьогодні ми хочемо поділитись цитатою з вами: "У нас сьогодні комбат заборонив відпустки для 100% особового складу у зв'язку з масовим неповерненням військовослужбовців з відпусток. Я своє в цьому році вже відгуляв, тому просто відсторонено висловлюся. Ясно, що заборона відпусток тільки погіршить ситуацію. І ясно, що ця ситуація – це наслідки відсутності чітких термінів служби. Тому я пропоную на якийсь час спільноті відмовитися від особистих тезисів "повернути мужа в родину", "хочу бачити тата" і зосередитися на загальнонаціональних цілях – подальше зволікання з встановленням чітких термінів служби руйнує Збройні Сили України. Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення. Все це буквально трощить ЗСУ і ставить питання – а ми здатні до подальшого спротиву? Своєчасне звільнення військовослужбовців в резерв згідно до (гіпотетичних) чітких термінів служби дозволило б і залучити нові свіжі сили в ЗСУ, і сформувати потужний резерв в тилу, який можна було б використовувати у разі ускладнення на фронті, або через якісь терміни, коли знову прийшла черга служити. Натомість – і не резерву нема і ЗСУ виснажені. Як битися далі? Військово-політичне керівництво держави це або не розуміє, або розуміє і не може дати ради – це непрофесіоналізм, який ми втім від них чекали, але вже якось треба напружитись, бо на кону доля країни. Ще варіант – вони це роблять навмисно, щоб стерти в нуль найбільш пасіонарну частину суспільства, яка масово стала на захист Украиїни в 2022 році. Не будемо поки що розглядати питання державної зради, бо це геть інше питання і висновки – що робити. А в поточній ситуації нема іншого виходу – посилення примусової мобілізації для залучення якомога більшої кількості новобранців, створення потужної системи мотивації для збільшення кількості добровольців, фільтрація якісного складу рекрутів для уникнення поповнення війська хворими і віковими солдатами, що масово спостерігається зараз, встановлення чітких термінів служби і термінове звільнення в резерв тих, хто ці терміни відслужив і ще здатен стояти на ногах, не втік в СЗЧ і може відновитися для повернення у військо згодом. [u]Інакше просеремо Країну. Це повинні розуміти ті хто служить, ті хто буде служити, і навіть ті, хто намагається сховатися".[/u] Ми повністю згодні з дописувачем. І оголошуємо, що після Всеукраїнського пікету до Міжнародного дня демократії, який відбудеться цими вихідними, спільнота розпочинає довготривалий пікет у м.Київ. Розклад локацій буде опубліковано окремо разом із відповідною подією. Разом до мети! # ріднізатермінислужби # чіткітермінислужби # термінислужби # звільненнязіслужби # правоназвільнення # рідні # ridni # демобілізація # demobilization
Такі справи...
І все таки - я хочу щоб тутешні(особливо ура-патріоти і бажаючі воювати до кордонів 91го/до останньої верби) - ще раз і ще раз прочитали УВАЖНО весь текст☝️ про ЧІТКІ ТЕРМІНИ вдумливо, шевелячи губами!!!
Цікаво, які вони зроблять/зробили висновки з прочитаного?
Чи то допоки закордонні ухилянти - з вумним видом ухиляються.... а заброньовані чоловіки #сосалокзаокуляри ховаються під спідницями.... а "надважливі в тилу"(теж заброньовані, або за хабар "порішали") відкривать ще і ще бізнеси і рубають бабло #нєпадєцкі... - їм НІКОЛИ не зрозуміти вищенаписаного?☝️
Тобто, кого напряму війна не зачепила - їм цього не зрозуміти/їм це пох?!
Але ж там ключове НА ПОВЕРХНІ - #просеремокраїну!!!
А які висновки можуть вони зробити? Висновок вже давно зроблений - Україна переможе, РФ програє. Все. Навіщо ви цитуєте ці зрадницькі пости? Вони підривають віру людей в нашу перемогу. Не потрібно це робити. ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ. Ми переможемо.
ЛАД написав:Верно. Но цены растут быстрее средней зарплаты. Происходит всё большее разделение общества по уровню благосостояния. И цены в значительной степени ориентируются на более обеспеченную часть общества. Возможно, ошибаюсь, но искать статданные лень, тем более, что нашему Госстату не очень доверяю.