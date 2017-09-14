Успіх написав: Чи то допоки закордонні ухилянти - з вумним видом ухиляються.... а заброньовані чоловіки #сосалокзаокуляри ховаються під спідницями.... а "надважливі в тилу"(теж заброньовані, або за хабар "порішали") відкривать ще і ще бізнеси і рубають бабло #нєпадєцкі... - їм НІКОЛИ не зрозуміти вищенаписаного?☝️
Тобто, кого напряму війна не зачепила - їм цього не зрозуміти/їм це пох?!
Але ж там ключове НА ПОВЕРХНІ - #просеремокраїну!!!
"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является непоколебимой. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права", - заявил Эрдоган ... Он подчеркнул, что необходимость деоккупации полуострова является позицией Турции, ведь Анкара никогда не признавала российскую аннексию Крыма. Турецкий лидер также указал на "невыносимую боль", которую испытали крымские татары из-за российской оккупации, и пообещал продолжить политику поддержки этого народа. ... "Наше искреннее желание заключается в том, чтобы война закончилась справедливым и длительным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - подчеркнул он.
США близькі до угоди про надання Україні далекобійної зброї, але Києву доведеться зачекати, стверджують джерела.
Працюємо над зняттям обмежень для України - Байден
За інформацією джерел агентства, США близькі до угоди про надання Україні далекобійної зброї, але Києву доведеться зачекати кілька місяців, оскільки американці вирішують технічні питання перед будь-якою поставкою.