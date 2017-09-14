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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9800980198029803>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:11

  Успіх написав:
Чи то допоки закордонні ухилянти - з вумним видом ухиляються.... а заброньовані чоловіки #сосалокзаокуляри ховаються під спідницями.... а "надважливі в тилу"(теж заброньовані, або за хабар "порішали") відкривать ще і ще бізнеси і рубають бабло #нєпадєцкі... - їм НІКОЛИ не зрозуміти вищенаписаного?☝️

Тобто, кого напряму війна не зачепила - їм цього не зрозуміти/їм це пох?!

Але ж там ключове НА ПОВЕРХНІ - #просеремокраїну!!!

читай надпис на футболці Кошового
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:13

  Wirująświatła написав:
  GALeon написав:Що за 1% для ФОП 3гр?
думал опечатка но нет. военный сбор 1%
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/18/716818/

в смоктальну цицю рожевощоким
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Крым должен вернуться под контроль Украины, - Эрдоган
"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является непоколебимой. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права", - заявил Эрдоган
...
Он подчеркнул, что необходимость деоккупации полуострова является позицией Турции, ведь Анкара никогда не признавала российскую аннексию Крыма. Турецкий лидер также указал на "невыносимую боль", которую испытали крымские татары из-за российской оккупации, и пообещал продолжить политику поддержки этого народа.
...
"Наше искреннее желание заключается в том, чтобы война закончилась справедливым и длительным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - подчеркнул он.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:42

Кріпаку - не заважай нам ще третій бізнес відкрити!)))

  andrijk777 написав:Навіщо ви цитуєте ці зрадницькі пости? Вони підривають віру людей в нашу перемогу. Не потрібно це робити
???
Іншими словами - "воюєш кріпаку 2,5роки? То ще воюй 25років і не скигли!!!"
Я правильно зрозумів?
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:44

  stm написав:
  sens написав:Жінка чи чоловік теж поясничить ,не зрозуміло з якого дива. Тому з таким населенням звикаєш до сусідів з їх обстрілами по всій Україні.

Для моего ответа уточните выделенное слово. Я могу подставить 2 варианта, каждый из которых внесёт разность в пояснение.

Анекдот прочитали, відповідь і без вашої відповіді повністю зрозуміла.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:52

stm сенс вам не детроид. тут где влезешь, там и слезешь. Вот это самооценка! Причём в каждой мелочи. При этом абсолютная неконфликтность.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:54

  sens написав:
  stm написав:
  sens написав:Жінка чи чоловік теж поясничить ,не зрозуміло з якого дива. Тому з таким населенням звикаєш до сусідів з їх обстрілами по всій Україні.

Для моего ответа уточните выделенное слово. Я могу подставить 2 варианта, каждый из которых внесёт разность в пояснение.

Анекдот прочитали, відповідь і без вашої відповіді повністю зрозуміла.

Глупо тогда было писать, не находите? Я не про анекдот, он как раз характеризует.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:55

  Успіх написав:
  andrijk777 написав:Навіщо ви цитуєте ці зрадницькі пости? Вони підривають віру людей в нашу перемогу. Не потрібно це робити
???
Іншими словами - "воюєш кріпаку 2,5роки? То ще воюй 25років і не скигли!!!"
Я правильно зрозумів?

Правильно. Вcе ж заради перемоги! Чи ви проти перемоги?
Може ви ще й за капітуляцію?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 11 вер, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:02

Ще неначасі

США близькі до угоди про надання Україні далекобійної зброї, але Києву доведеться зачекати, стверджують джерела.


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За інформацією джерел агентства, США близькі до угоди про надання Україні далекобійної зброї, але Києву доведеться зачекати кілька місяців, оскільки американці вирішують технічні питання перед будь-якою поставкою.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:04

Повістки поштою приходитимуть всім військовозобов’язаним українцям, навіть тим, які оновили свої дані, — речник Полтавського ТЦК
Wirująświatła
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  #<1 ... 9800980198029803>
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