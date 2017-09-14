Аватарка у вас хорошая. Что-то мне напоминает... Сенс пока упрямо игнорирует ваше предупреждение, что я - коварна и недостойна Психолог без психологического влияния выходит.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 17:11
Аватарка у вас хорошая. Что-то мне напоминает... Сенс пока упрямо игнорирует ваше предупреждение, что я - коварна и недостойна Психолог без психологического влияния выходит.
Додано: Сер 11 вер, 2024 17:17
можливо - але краще, ніж Трамп
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 11 вер, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 вер, 2024 17:19
аватарку подбирал максимально похожую на вашу) только чёткости в моей больше, у вас всё как-то размыто.
коварная -да, недостойная? я такого не говорил! что с самооценкой?
для женщины у вас чрезмерно высокий IQ вам надо идти в завучи или директора школы.
Психологическое влияние (в народе манипуляция) это одна из форм насилия. Надо ли говорить что этим болеют только начинающие психологи, мечтающие сделать карьеру на влиянии, а не на знании и опыте.
Так что нечаянно вы сделали мне комплимент. Влиять ни на кого я бы не хотел. И ваш фидбэк тут бесценен, даже если вы попытаетесь его обесценить.
Додано: Сер 11 вер, 2024 17:27
"Ми", а точніше "ви".
Справжні командири в бій не посилають а ведуть (с)
Яраз в тему, поки Блінкен і ко будуть проводити кілька місячні консультації стосовно "далекобійності"
Додано: Сер 11 вер, 2024 17:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 вер, 2024 17:32
Для нових формувань ЗСУ вже не вистачає сучасної техніки. Жодна з машин 154-ї бригади не має 33-мм захисту для відбивання кулеметних атак — Forbes
В цих підрозділів вже зараз спостерігається гостра нестача сучасного озброєння, що під час майбутньої заміни на полі бою може стати серйозною проблемою.
"Росіяни також зазнають труднощів зі створенням достатньої кількості сучасних машин для новосформованих бригад. Однак, навіть з урахуванням мотоциклів і візків для гольфу вони все одно в цілому краще оснащені, ніж українці, і більш численні"
"Неприємно, але очікувано": росіяни тиснуть на ЗСУ в Курській області, — військовий експерт
"На жаль, деякі відеокадри, зняті з російського квадрокоптера, вже показують наших полонених — близько 10 людей особового складу. Це неприємно, але очікувано. Окупанти будуть далі тиснути. Питання в тому, що ми там тримаємо, скільки ми можемо там тримати і які втрати для українського військового командування є прийнятними. Будь-які втрати для нас не є прийнятними, але є певні цілі"
Востаннє редагувалось jump в Сер 11 вер, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 вер, 2024 17:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Сирии света нет 10 лет. Дают 4 раза в день: 5 утра, 11 утра, 5 вечера, 11 вечера по 40..60 минут.
Это наше будущее
Додано: Сер 11 вер, 2024 17:33
Letusrock
Ви читаєте не правильні новини.
Читайте правильні новини і перемога стане ближче.
Додано: Сер 11 вер, 2024 17:34
Еспертів розвелось ... як гімна за банею ...
В полі, кожен ховрашок - агроном
А може і збити
Про Кінжали теж писали, що петріоти збити не можуть.
Але виявилось геть зовсім інше
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