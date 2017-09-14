«Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда речь идет о том, чтобы делать дело, а не просто говорить красивые слова, я твердо уверен, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше», – написал бизнесмен.
Маск выразил недоумение, почему Харрис уже не реализует «великие дела» в рамках нынешних полномочий. Президент Джо Байден «редко появляется на работе, так что она, по сути, уже у руля», говорится в посте.
«Вопрос сводится к следующему: хотите ли вы, чтобы нынешние тенденции сохранялись еще 4 года, или вы хотите перемен?», – спрашивает Маск свою аудиторию.
Добавити фактично нічого. Гарріс = Байден або ще гірше.
можливо - але краще, ніж Трамп
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 11 вер, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Крим – це Україна, ми маємо йти вперед, поки злочинці не підуть з нашого дому, – Зеленський.
"Ми", а точніше "ви". Справжні командири в бій не посилають а ведуть (с)
Для нових формувань ЗСУ вже не вистачає сучасної техніки. Жодна з машин 154-ї бригади не має 33-мм захисту для відбивання кулеметних атак — Forbes
В цих підрозділів вже зараз спостерігається гостра нестача сучасного озброєння, що під час майбутньої заміни на полі бою може стати серйозною проблемою.
"Росіяни також зазнають труднощів зі створенням достатньої кількості сучасних машин для новосформованих бригад. Однак, навіть з урахуванням мотоциклів і візків для гольфу вони все одно в цілому краще оснащені, ніж українці, і більш численні" https://zn.ua/ukr/war/u-forbes-pripusti ... -atak.html
"Неприємно, але очікувано": росіяни тиснуть на ЗСУ в Курській області, — військовий експерт "На жаль, деякі відеокадри, зняті з російського квадрокоптера, вже показують наших полонених — близько 10 людей особового складу. Це неприємно, але очікувано. Окупанти будуть далі тиснути. Питання в тому, що ми там тримаємо, скільки ми можемо там тримати і які втрати для українського військового командування є прийнятними. Будь-які втрати для нас не є прийнятними, але є певні цілі" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/667 ... iy-ekspert
Востаннє редагувалось jump в Сер 11 вер, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
США близькі до угоди про надання Україні далекобійної зброї, але Києву доведеться зачекати, стверджують джерела.
Працюємо над зняттям обмежень для України - Байден
За інформацією джерел агентства, США близькі до угоди про надання Україні далекобійної зброї, але Києву доведеться зачекати кілька місяців, оскільки американці вирішують технічні питання перед будь-якою поставкою.
помахали морквою в ослика перед носом щоб тягнув воза
Востаннє редагувалось flyman в Сер 11 вер, 2024 17:37, всього редагувалось 1 раз.