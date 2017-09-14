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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98019802980398049805 ... 9808>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:11

  Wirująświatła написав:stm сенс вам не детроид. тут где влезешь, там и слезешь. Вот это самооценка! Причём в каждой мелочи. При этом абсолютная неконфликтность.

Аватарка у вас хорошая. Что-то мне напоминает... Сенс пока упрямо игнорирует ваше предупреждение, что я - коварна и недостойна :) Психолог без психологического влияния выходит.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:17

  andrijk777 написав:Ілон Маск
«Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда речь идет о том, чтобы делать дело, а не просто говорить красивые слова, я твердо уверен, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше», – написал бизнесмен.

Маск выразил недоумение, почему Харрис уже не реализует «великие дела» в рамках нынешних полномочий. Президент Джо Байден «редко появляется на работе, так что она, по сути, уже у руля», говорится в посте.

«Вопрос сводится к следующему: хотите ли вы, чтобы нынешние тенденции сохранялись еще 4 года, или вы хотите перемен?», – спрашивает Маск свою аудиторию.


Добавити фактично нічого.
Гарріс = Байден або ще гірше.

можливо - але краще, ніж Трамп ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 11 вер, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:19

  stm написав:
  Wirująświatła написав:stm сенс вам не детроид. тут где влезешь, там и слезешь. Вот это самооценка! Причём в каждой мелочи. При этом абсолютная неконфликтность.

Аватарка у вас хорошая. Что-то мне напоминает... Сенс пока упрямо игнорирует ваше предупреждение, что я - коварна и недостойна :) Психолог без психологического влияния выходит.

аватарку подбирал максимально похожую на вашу) только чёткости в моей больше, у вас всё как-то размыто.

коварная -да, недостойная? я такого не говорил! что с самооценкой?

для женщины у вас чрезмерно высокий IQ вам надо идти в завучи или директора школы.

Психологическое влияние (в народе манипуляция) это одна из форм насилия. Надо ли говорить что этим болеют только начинающие психологи, мечтающие сделать карьеру на влиянии, а не на знании и опыте.

Так что нечаянно вы сделали мне комплимент. Влиять ни на кого я бы не хотел. И ваш фидбэк тут бесценен, даже если вы попытаетесь его обесценить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:27

Крим – це Україна, ми маємо йти вперед, поки злочинці не підуть з нашого дому, – Зеленський.

"Ми", а точніше "ви".
Справжні командири в бій не посилають а ведуть (с)

Українська ППО може не збити жодної іранської ракети: навіть Петріоту буде важко, – авіаексперт Костянтин Криволап.
Яраз в тему, поки Блінкен і ко будуть проводити кілька місячні консультації стосовно "далекобійності"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:можливо - але краще, ніж Трамп

цікаво у неї є якийсь більш-менш конкретний план? Бо це їхнє "підтримувати скільки потрібно" звучить як вирок
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:32

  Letusrock написав:
Крим – це Україна, ми маємо йти вперед, поки злочинці не підуть з нашого дому, – Зеленський.

"Ми", а точніше "ви".
Справжні командири в бій не посилають а ведуть (с)


Для нових формувань ЗСУ вже не вистачає сучасної техніки. Жодна з машин 154-ї бригади не має 33-мм захисту для відбивання кулеметних атак — Forbes

В цих підрозділів вже зараз спостерігається гостра нестача сучасного озброєння, що під час майбутньої заміни на полі бою може стати серйозною проблемою.

"Росіяни також зазнають труднощів зі створенням достатньої кількості сучасних машин для новосформованих бригад. Однак, навіть з урахуванням мотоциклів і візків для гольфу вони все одно в цілому краще оснащені, ніж українці, і більш численні"
https://zn.ua/ukr/war/u-forbes-pripusti ... -atak.html


"Неприємно, але очікувано": росіяни тиснуть на ЗСУ в Курській області, — військовий експерт
"На жаль, деякі відеокадри, зняті з російського квадрокоптера, вже показують наших полонених — близько 10 людей особового складу. Це неприємно, але очікувано. Окупанти будуть далі тиснути. Питання в тому, що ми там тримаємо, скільки ми можемо там тримати і які втрати для українського військового командування є прийнятними. Будь-які втрати для нас не є прийнятними, але є певні цілі" :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/667 ... iy-ekspert
Востаннє редагувалось jump в Сер 11 вер, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Сирии света нет 10 лет. Дают 4 раза в день: 5 утра, 11 утра, 5 вечера, 11 вечера по 40..60 минут.

Это наше будущее
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:33

Letusrock
Ви читаєте не правильні новини.
Очередная технологическая революция вызревает в российско-украинской войне.

За последние пару месяцев украинцы сбили примерно столько же разведочных дронов противника, сколько за все предыдущие годы войны. И потратили на это в 100 раз меньше средств в расчете на результат.

https://charter97.org/ru/news/2024/9/11/610295/
Читайте правильні новини і перемога стане ближче.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:34

  Letusrock написав:
Українська ППО може не збити жодної іранської ракети: навіть Петріоту буде важко, – авіаексперт Костянтин Криволап.
Яраз в тему, поки Блінкен і ко будуть проводити кілька місячні консультації стосовно "далекобійності"

Еспертів розвелось ... як гімна за банею ...
В полі, кожен ховрашок - агроном

А може і збити
Про Кінжали теж писали, що петріоти збити не можуть.
Але виявилось геть зовсім інше
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:37

  Xenon написав:Ще неначасі

США близькі до угоди про надання Україні далекобійної зброї, але Києву доведеться зачекати, стверджують джерела.


Працюємо над зняттям обмежень для України - Байден

За інформацією джерел агентства, США близькі до угоди про надання Україні далекобійної зброї, але Києву доведеться зачекати кілька місяців, оскільки американці вирішують технічні питання перед будь-якою поставкою.

помахали морквою в ослика перед носом щоб тягнув воза
Востаннє редагувалось flyman в Сер 11 вер, 2024 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 98019802980398049805 ... 9808>
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