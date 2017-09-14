цікаво у неї є якийсь більш-менш конкретний план? Бо це їхнє "підтримувати скільки потрібно" звучить як вирок
Це не звучить як вирок. Це і є вирок: ще 4 роки війни. Чимось це нагадує мені 2019, коли "новий і молодий" (набагато кращий ніж старий і поганий Порошенко) Зеленський, так само без конкретики, подавав грандіозні надії, а закінчилось все .... ой, ще не закінчилось.
Крим – це Україна, ми маємо йти вперед, поки злочинці не підуть з нашого дому, – Зеленський.
"Ми", а точніше "ви". Справжні командири в бій не посилають а ведуть (с)
Для нових формувань ЗСУ вже не вистачає сучасної техніки. Жодна з машин 154-ї бригади не має 33-мм захисту для відбивання кулеметних атак — Forbes
В цих підрозділів вже зараз спостерігається гостра нестача сучасного озброєння, що під час майбутньої заміни на полі бою може стати серйозною проблемою.
"Росіяни також зазнають труднощів зі створенням достатньої кількості сучасних машин для новосформованих бригад. Однак, навіть з урахуванням мотоциклів і візків для гольфу вони все одно в цілому краще оснащені, ніж українці, і більш численні" https://zn.ua/ukr/war/u-forbes-pripusti ... -atak.html
"Неприємно, але очікувано": росіяни тиснуть на ЗСУ в Курській області, — військовий експерт "На жаль, деякі відеокадри, зняті з російського квадрокоптера, вже показують наших полонених — близько 10 людей особового складу. Це неприємно, але очікувано. Окупанти будуть далі тиснути. Питання в тому, що ми там тримаємо, скільки ми можемо там тримати і які втрати для українського військового командування є прийнятними. Будь-які втрати для нас не є прийнятними, але є певні цілі" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/667 ... iy-ekspert
цікаво у неї є якийсь більш-менш конкретний план? Бо це їхнє "підтримувати скільки потрібно" звучить як вирок
Це не звучить як вирок. Це і є вирок: ще 4 роки війни. Чимось це нагадує мені 2019, коли "новий і молодий" (набагато кращий ніж старий і поганий Порошенко) Зеленський, так само без конкретики, подавав грандіозні надії, а закінчилось все .... ой, ще не закінчилось.
А у Трампа є план - злити Україну Тому ти за Трампа, бо у нього є план
Letusrock написав:цікаво у неї є якийсь більш-менш конкретний план? Бо це їхнє "підтримувати скільки потрібно" звучить як вирок
Це не звучить як вирок. Це і є вирок: ще 4 роки війни. Чимось це нагадує мені 2019, коли "новий і молодий" (набагато кращий ніж старий і поганий Порошенко) Зеленський, так само без конкретики, подавав грандіозні надії, а закінчилось все .... ой, ще не закінчилось.
А у Трампа є план - злити Україну Тому ти за Трампа, бо у нього є план
ха, іноді краще миттєва евтаназія ніж роками консультуватись давати морфій чи ні, і морально підтримувати до останнього. Чи тебе перспективи Сирії приваблюють? але навіть там кордони відкриті
І ще - по твоєму амбіції Трампа це увійти в історію як лузер що втратив вплив на найбільшу країну Європи, віддавши її ворогу
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 11 вер, 2024 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:цікаво у неї є якийсь більш-менш конкретний план? Бо це їхнє "підтримувати скільки потрібно" звучить як вирок
Це не звучить як вирок. Це і є вирок: ще 4 роки війни. Чимось це нагадує мені 2019, коли "новий і молодий" (набагато кращий ніж старий і поганий Порошенко) Зеленський, так само без конкретики, подавав грандіозні надії, а закінчилось все .... ой, ще не закінчилось.
А у Трампа є план - злити Україну Тому ти за Трампа, бо у нього є план
andrijk777 написав:Це не звучить як вирок. Це і є вирок: ще 4 роки війни. Чимось це нагадує мені 2019, коли "новий і молодий" (набагато кращий ніж старий і поганий Порошенко) Зеленський, так само без конкретики, подавав грандіозні надії, а закінчилось все .... ой, ще не закінчилось.
А у Трампа є план - злити Україну Тому ти за Трампа, бо у нього є план
ха, іноді краще миттєва евтаназія ніж роками консультуватись давати морфій чи ні, і морально підтримувати до останнього. Чи тебе перспективи Сирії приваблюють? але навіть там кордони відкриті
І після цього ти ще кажешь, що не хочешь здати все Росії
Letusrock написав:
холява написав:Оце правільно . А давайте все віддамо , лівобережжя , херсон , запоріжжя , ніколаев , одесу ...... головне щоб у закарпатті все було тіхесенько . .НЕ СТРІЛЯЛИ А потім всіх хто стріляли , з командирами у буцигарню , і через одного повісити
знову ви перекручуєте і брешете, де я писав віддавати щось, тим більше Одесу чи Миколаїв?
pesikot написав:І після цього ти ще кажешь, що не хочешь здати все Росії
заморозка війни з вирішенням всіх спірних питань дипломатичним шляхом через 30 років, це здати все росії? Чи ти від такої солодкої (на поточний момент) пропозиції відмовишся і порвавши свою відстрочку побіжиш в тцк ?
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 11 вер, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Це не звучить як вирок. Це і є вирок: ще 4 роки війни. Чимось це нагадує мені 2019, коли "новий і молодий" (набагато кращий ніж старий і поганий Порошенко) Зеленський, так само без конкретики, подавав грандіозні надії, а закінчилось все .... ой, ще не закінчилось.
Це вирок тим, хто голосував за нашого незламного ідіота. Американці женуть українців на війну? Та вони вже сто разів казали - якщо дозріли, то закінчуйте війну переговорами. Замість цього Найвеличніший гнав бійців на Горлівку і Суджу. То хто в цьому винен - Байден? Не треба валити з хворої голоаи зелебобіків на здорову демократів.