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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:14
Letusrock написав:
Чи ти від токої солодної (на поточний момент) пропозиції відмовишся і
я шото пропустил? нам сделали предложение?
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Wirująświatła
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:18
Letusrock написав: pesikot написав:
І після цього ти ще кажешь, що не хочешь здати все Росії
заморозка війни з вирішенням всіх спірних питань дипломатичним шляхом через 30 років, це здати все росії?
Чи ти від токої солодної (на поточний момент) пропозиції відмовишся і порвавши свою відстрочку побіжиш в тцк ?
Не крути тухесом та почитай, що таке євтаназія
припинення життя людини у швидкий та безболісний спосіб
Це не заморозка війни, це припинення життя країни
І хто пропонує заморозити війну ? Ніхто
Дипломатія ? З Росією ?
Путін не хоче ніякої дипломатії.
Путін хоче - віддайте мені що мое. Що його, він вирішить сам.
"Солодка" пропозиція
Давай, ти мені віддашь свій будинок, свою дружину, а потім, дипломатичним шляхом, ми все порішаємо де моє, а де твоє )
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:18
Wirująświatła написав: Letusrock написав:
Чи ти від токої солодної (на поточний момент) пропозиції відмовишся і
я шото пропустил? нам сделали предложение?
ні, це одна з варіацій "плану Трампа". Але звісно диванний десантник Песікот з нею незгоден
pesikot написав:
Давай, ти мені віддашь
кота можу віддати, але він кусається і вночі мявкає
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Letusrock
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:22
Letusrock написав: Wirująświatła написав: Letusrock написав:
Чи ти від токої солодної (на поточний момент) пропозиції відмовишся і
я шото пропустил? нам сделали предложение?
ні, це одна з варіацій "плану Трампа". Але звісно диванний десантник Песікот з нею незгоден
трамп фантазёр. Он бы сначала позвонил путену, договорился а потом озвучивал чёткие условия. Но не звонит. Знает, там захотят всю херсонскую и запорожскую области что фактически означает поражение Украины и вместе с ней всех западных партнеров. рф видит что баланс сил на ее стороне, зачем идти на уступки? когда баланс будет посередине, тогда ещё можно поторговаться. Можно было бы выдать поражение за победу, если нас сразу же примут в ЕС и НАТО. Типа вместо киева за 3 дня получайте нато на ваших границах.Но такой вариант не рассматривается. Могут пообещать принять в 2030 но до этого времени путен 3 раза нарушит перемирие и откусит еще 6 областей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 11 вер, 2024 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:29
Letusrock написав: pesikot написав:
І після цього ти ще кажешь, що не хочешь здати все Росії
заморозка війни з вирішенням всіх спірних питань дипломатичним шляхом через 30 років, це здати все росії?
Чи ти від такої солодкої (на поточний момент) пропозиції відмовишся і порвавши свою відстрочку побіжиш в тцк ?
це ще ж 30 років можна красти, а потім "нєшмогла"
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:32
Wirująświatła написав: Letusrock написав: Wirująświatła написав:
я шото пропустил? нам сделали предложение?
ні, це одна з варіацій "плану Трампа". Але звісно диванний десантник Песікот з нею незгоден
трамп фантазёр. Он бы сначала позвонил путену, договорился а потом озвучивал чёткие условия. Но не звонит.
...
Откуда инфа? -- Трамп, конечно, фантазер - но аж ТАК он вряд ли бы подставлялся бы...
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:34
lapay написав: andrijk777 написав:
Це не звучить як вирок. Це і є вирок: ще 4 роки війни.
Чимось це нагадує мені 2019, коли "новий і молодий" (набагато кращий ніж старий і поганий Порошенко) Зеленський, так само без конкретики, подавав грандіозні надії, а закінчилось все .... ой, ще не закінчилось.
Це вирок тим, хто голосував за нашого незламного ідіота. Американці женуть українців на війну? Та вони вже сто разів казали - якщо дозріли, то закінчуйте війну переговорами. Замість цього Найвеличніший гнав бійців на Горлівку і Суджу. То хто в цьому винен - Байден?
Не треба валити з хворої голоаи зелебобіків на здорову демократів.
Я живу майбутнім а не минулим.
Вибори Зе - це минуле.
Трамп/Гарріс - це майбутнє.Неможливо змінити минуле
, який зміст це обговорювати?
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:35
flyman написав: Letusrock написав: pesikot написав:
І після цього ти ще кажешь, що не хочешь здати все Росії
заморозка війни з вирішенням всіх спірних питань дипломатичним шляхом через 30 років, це здати все росії?
Чи ти від такої солодкої (на поточний момент) пропозиції відмовишся і порвавши свою відстрочку побіжиш в тцк ?
це ще ж 30 років можна красти, а потім "нєшмогла"
Ще 30 років війни? Нам території на стільки не вистачить.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:35
Letusrock написав: Wirująświatła написав: Letusrock написав:
Чи ти від токої солодної (на поточний момент) пропозиції відмовишся і
я шото пропустил? нам сделали предложение?
ні, це одна з варіацій "плану Трампа". Але звісно диванний десантник Песікот з нею незгоден
pesikot написав:
Давай, ти мені віддашь
кота можу віддати, але він кусається і вночі мявкає
"Потужна" аналітика
Тому, завали пельку віддавати теріторії
Це тільки пробудить апетіт у Путіна і він захоче більше
Віддати теріторії - Донецьку, Луганську, Запоріжську та Херсонську в адмін.кордонах. Це не варіант
Політично - Путін зрозуміє, що Україну можно прогибати далі
Військово - тут пане Hotab
правильно написав, що будуть далі йти не від теперешньої ЛБЗ, а він адмін.кордонів. А це значно ближче до інших міст України
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:40
andrijk777 написав:
Правильно. Вcе ж заради перемоги! Чи ви проти перемоги?
Може ви ще й за капітуляцію?
Я за перемогу!
Але!!!
Але не такою ціною!!!
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