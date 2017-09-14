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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98049805980698079808>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:41

  _hunter написав:Откуда инфа? -- Трамп, конечно, фантазер - но аж ТАК он вряд ли бы подставлялся бы...
если бы позвонил и договорился он бы так и озвучил. Какой смысл это скрывать? наоборот лишние плюсы.Типа Байден и Камала не смогли, а я смог.
Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.
думаете сейчас он придумает что то другое?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 вер, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:41

  Wirująświatła написав:трамп фантазёр.

Може він і фантазер. Але Трамп дав Україні зброю, а Обама зброї не дав. - це факт.
Я підтримую фантазера який дав нам зброю реально, ніж фантазерку яка дасть зброю тільки на словах.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:43

  Успіх написав:
  andrijk777 написав:Правильно. Вcе ж заради перемоги! Чи ви проти перемоги?
Може ви ще й за капітуляцію?
Я за перемогу!
Але!!!
Але не такою ціною!!!

Я вас тролю. Включив трішки pesikotа :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:44

Ukraine Pressed to Think About a Plan B for War With Russia
As Russia advances, Western officials want Kyiv to spell out realistic war goals

потужного з його планом воювати лопатами до останнього українця 18-65 схоже виймають прямо зараз з теплої ванни...
думаю до кінця року будуть плани і Б, і В,
лише коли (якщо) уйло їх відхилить новий президент сша дасть нам все необхідне щоб трохи наваляти кацапам.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:45

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:трамп фантазёр.

Може він і фантазер. Але Трамп дав Україні зброю, а Обама зброї не дав. - це факт.
Я підтримую фантазера який дав нам зброю реально, ніж фантазерку яка дасть зброю тільки на словах.

мое мнение кого бы там не выбрали для нас всё останется как есть.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:45

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:трамп фантазёр.

Може він і фантазер. Але Трамп дав Україні зброю, а Обама зброї не дав. - це факт.
Я підтримую фантазера який дав нам зброю реально, ніж фантазерку яка дасть зброю тільки на словах.

Сам дав чи його конгресс нагнув дати ?

І що він дав ? Багато чого ?

Адміністрація Байдена надає значно більше зброї, ніж тоді, коли конгресс нагнув Трампа надати зброю
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:45

Любов - це...©))

  stm написав:Аватарка у вас хорошая. Что-то мне напоминает...
  Wirująświatła написав:аватарку подбирал максимально похожую на вашу)
...і вони злились в екстазі© :D
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:46

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Откуда инфа? -- Трамп, конечно, фантазер - но аж ТАК он вряд ли бы подставлялся бы...
если бы позвонил и договорился он бы так и озвучил. Какой смысл это скрывать? наоборот лишние плюсы.Типа Байден и Камала не смогли, а я смог.
Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.
думаете сейчас он придумает что то другое?

За такою логікою Одеса, Дніпро, Харьків, Чернігів та Київ теж російські.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:48

  Ukrainian написав:За такою логікою Одеса, Дніпро, Харьків, Чернігів та Київ теж російські.
а Австрия немецкая.
Wirująświatła
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  #<1 ... 98049805980698079808>
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