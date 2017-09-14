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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:41
_hunter написав:
Откуда инфа? -- Трамп, конечно, фантазер - но аж ТАК он вряд ли бы подставлялся бы...
если бы позвонил и договорился он бы так и озвучил. Какой смысл это скрывать? наоборот лишние плюсы.Типа Байден и Камала не смогли, а я смог.
Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.
Заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.
думаете сейчас он придумает что то другое?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 11 вер, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:41
Wirująświatła написав:
трамп фантазёр.
Може він і фантазер. Але Трамп дав Україні зброю, а Обама зброї не дав. - це факт.
Я підтримую фантазера який дав нам зброю реально, ніж фантазерку яка дасть зброю тільки на словах.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:43
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:43
Успіх написав: andrijk777 написав:
Правильно. Вcе ж заради перемоги! Чи ви проти перемоги?
Може ви ще й за капітуляцію?
Я за перемогу!
Але!!!
Але не такою ціною!!!
Я вас тролю. Включив трішки pesikotа
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:44
Ukraine Pressed to Think About a Plan B for War With Russia
As Russia advances, Western officials want Kyiv to spell out realistic war goals
потужного з його планом воювати лопатами до останнього українця 18-65 схоже виймають прямо зараз з теплої ванни...
думаю до кінця року будуть плани і Б, і В,
лише коли (якщо) уйло їх відхилить новий президент сша дасть нам все необхідне щоб трохи наваляти кацапам.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:45
andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
трамп фантазёр.
Може він і фантазер. Але Трамп дав Україні зброю, а Обама зброї не дав. - це факт.
Я підтримую фантазера який дав нам зброю реально, ніж фантазерку яка дасть зброю тільки на словах.
мое мнение кого бы там не выбрали для нас всё останется как есть.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:45
andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
трамп фантазёр.
Може він і фантазер. Але Трамп дав Україні зброю, а Обама зброї не дав. - це факт.
Я підтримую фантазера який дав нам зброю реально, ніж фантазерку яка дасть зброю тільки на словах.
Сам дав чи його конгресс нагнув дати ?
І що він дав ? Багато чого ?
Адміністрація Байдена надає значно більше зброї, ніж тоді, коли конгресс нагнув Трампа надати зброю
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:45
stm написав:
Аватарка у вас хорошая. Что-то мне напоминает...
Wirująświatła написав:
аватарку подбирал максимально похожую на вашу)
...і вони злились в екстазі©
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:46
Wirująświatła написав: _hunter написав:
Откуда инфа? -- Трамп, конечно, фантазер - но аж ТАК он вряд ли бы подставлялся бы...
если бы позвонил и договорился он бы так и озвучил. Какой смысл это скрывать? наоборот лишние плюсы.Типа Байден и Камала не смогли, а я смог.
Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.
Заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.
думаете сейчас он придумает что то другое?
За такою логікою Одеса, Дніпро, Харьків, Чернігів та Київ теж російські.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:48
Ukrainian написав:
За такою логікою Одеса, Дніпро, Харьків, Чернігів та Київ теж російські.
а Австрия немецкая.
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Wirująświatła
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