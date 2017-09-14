Склеротик, який постійно наступає на граблі, теж живе тільки майбутнім.
"Гірше не буде, хоч поржем", а потім стає так "не гірше", що вже плачуть, а не сміються.
Так і з Трампом, з американським "просто пєрєстать стрєлять".
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Додано: Сер 11 вер, 2024 18:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Склеротик, який постійно наступає на граблі, теж живе тільки майбутнім.
"Гірше не буде, хоч поржем", а потім стає так "не гірше", що вже плачуть, а не сміються.
Так і з Трампом, з американським "просто пєрєстать стрєлять".
Додано: Сер 11 вер, 2024 18:48
"Не встигають новеньких давати в піхоту": військові ЗСУ обурені діями командування на Донеччині
"Таке враження, що наше командування боїться повідомляти головам вище про справжню сраку на полі бою. Як завжди кажуть "все під контролем". Нам не встигають новеньких давати в піхоту, дали 20 бійців за пару днів вже стало 0. У суміжників не краще, варто це казати чи ні але навіщо це приховувати, сьогодні вранці через різні прошивки рації, наші почали по своїм насипати"
"Особиста думка нашого підрозділу це те, що потрібно заводити нову бригаду, ми їх тут довго стримувати не зможемо, зараз усіх, хто є відправляють у піхоту. Спостерігаю таку дилему, що після навчання козакам не дають час навіть якось адаптуватися. Я х*й його знає, хто там зверху доповідає та усім цим керує, але це тупий п**дець через який ми не можемо тримати села та правильно застосувати тактику проти ворога" , — розповів військовий.
у успішно-потужного 73% клована усі винні...лише він потужно правильний та справедливий і усьо па закону
Зеленський прокоментував відмову Монголії арештувати Путіна: Відповідальність усього світу
Додано: Сер 11 вер, 2024 18:55
Тут больше очередная пожизненная травма непринятия... EQ у меня гораздо меньше, как для женщины, да и завуч должна быть беспощадна и творить психологическое насилие.
Додано: Сер 11 вер, 2024 18:57
Додано: Сер 11 вер, 2024 19:00
вы меня удивили. высокий EQ у успиха, сенса и UA. Может кого пропустил, а и Барабашов. На сегодня высокий EQ - экзотика. А пол к EQ отношения не имеет. Это не эмоциональность а умение вызывать те или иные эмоции у людей + понимание эмоциональной информации. Например любого из них я могу назвать мартышкой и никто не обидется. Потому что им понятен эмоциональный контекст этой фразы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 вер, 2024 19:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 11 вер, 2024 19:01
Додано: Сер 11 вер, 2024 19:03
Додано: Сер 11 вер, 2024 19:04
Так он, вроде, ничего и не скрывает: прямо говорит про "завершение" за сколько-то там дней после его выбирания.
Додано: Сер 11 вер, 2024 19:05
Відміняти не будуть, просто пропишуть умову, типу на розсуд командування, або виходячи з оперативної обстановки... і все, закон є, але виконати його не можна, через суд, телефонне право затягування розгляду таких справ на роки, і все.
Це ж вже відкатано з доплатами чорнобильцям і т.д.
Додано: Сер 11 вер, 2024 19:06
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