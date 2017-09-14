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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9805980698079808>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я живу майбутнім а не минулим.
Вибори Зе - це минуле.
Трамп/Гарріс - це майбутнє.
Неможливо змінити минуле, який зміст це обговорювати?

Склеротик, який постійно наступає на граблі, теж живе тільки майбутнім.
"Гірше не буде, хоч поржем", а потім стає так "не гірше", що вже плачуть, а не сміються.
Так і з Трампом, з американським "просто пєрєстать стрєлять".
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:48

  sergey_stasyuk555 написав:потужного з його планом воювати лопатами до останнього українця 18-65 схоже виймають прямо зараз з теплої ванни...


"Не встигають новеньких давати в піхоту": військові ЗСУ обурені діями командування на Донеччині

"Таке враження, що наше командування боїться повідомляти головам вище про справжню сраку на полі бою. Як завжди кажуть "все під контролем". :shock: Нам не встигають новеньких давати в піхоту, дали 20 бійців за пару днів вже стало 0. У суміжників не краще, варто це казати чи ні але навіщо це приховувати, сьогодні вранці через різні прошивки рації, наші почали по своїм насипати"

"Особиста думка нашого підрозділу це те, що потрібно заводити нову бригаду, ми їх тут довго стримувати не зможемо, зараз усіх, хто є відправляють у піхоту. Спостерігаю таку дилему, що після навчання козакам не дають час навіть якось адаптуватися. Я х*й його знає, хто там зверху доповідає та усім цим керує, але це тупий п**дець через який ми не можемо тримати села та правильно застосувати тактику проти ворога" :shock: , — розповів військовий.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/667 ... onechchini

у успішно-потужного 73% клована усі винні...лише він потужно правильний та справедливий і усьо па закону :lol:

Зеленський прокоментував відмову Монголії арештувати Путіна: Відповідальність усього світу 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:55

  Успіх написав:
  stm написав:Аватарка у вас хорошая. Что-то мне напоминает...
  Wirująświatła написав:аватарку подбирал максимально похожую на вашу)
...і вони злились в екстазі© :D

Тут больше очередная пожизненная травма непринятия... EQ у меня гораздо меньше, как для женщины, да и завуч должна быть беспощадна и творить психологическое насилие.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:57

  sergey_stasyuk555 написав:я думав що за травень-серпень вже нагребли достатньо, офіційні особи підтверджували що ріст мобілізованих "в рази".
+ рекрутинг хоч якось запрацював,
але ніт.

  jump написав:Нам не встигають новеньких давати в піхоту, дали 20 бійців за пару днів вже стало 0
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:00

  stm написав:EQ у меня гораздо меньше, как для женщины, да и завуч должна быть беспощадна и творить психологическое насилие.
вы меня удивили. высокий EQ у успиха, сенса и UA. Может кого пропустил, а и Барабашов. На сегодня высокий EQ - экзотика. А пол к EQ отношения не имеет. Это не эмоциональность а умение вызывать те или иные эмоции у людей + понимание эмоциональной информации. Например любого из них я могу назвать мартышкой и никто не обидется. Потому что им понятен эмоциональный контекст этой фразы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 вер, 2024 19:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:01

  jump написав:у успішно-потужного 73% клована усі винні...лише він потужно правильний та справедливий і усьо па закону :lol:

у потужності є інша сторона медалі: якщо найвеличніший всіх союзників пошле з цими планами Б - масштаби катастрофи просто важко уявити.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:03

  Успіх написав:
  andrijk777 написав:Навіщо ви цитуєте ці зрадницькі пости? Вони підривають віру людей в нашу перемогу. Не потрібно це робити
???
Іншими словами - "воюєш кріпаку 2,5роки? То ще воюй 25років і не скигли!!!"
Я правильно зрозумів?

Молодец...а а чого смокалку за окуляри прибрав???
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:04

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Откуда инфа? -- Трамп, конечно, фантазер - но аж ТАК он вряд ли бы подставлялся бы...
если бы позвонил и договорился он бы так и озвучил. Какой смысл это скрывать? наоборот лишние плюсы.Типа Байден и Камала не смогли, а я смог.
Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.
думаете сейчас он придумает что то другое?

Так он, вроде, ничего и не скрывает: прямо говорит про "завершение" за сколько-то там дней после его выбирания.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:05

  ЛАД написав:Но плохо будет, если за эти полгода мобилизацию провести всё равно не удастся. Новых людей не будет, а закон уже есть, демобилизовывать людей нужно. Отменять закон уже не выйдет.

Відміняти не будуть, просто пропишуть умову, типу на розсуд командування, або виходячи з оперативної обстановки... і все, закон є, але виконати його не можна, через суд, телефонне право затягування розгляду таких справ на роки, і все.
Це ж вже відкатано з доплатами чорнобильцям і т.д.
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  Wirująświatła написав:
  Ukrainian написав:За такою логікою Одеса, Дніпро, Харьків, Чернігів та Київ теж російські.
а Австрия немецкая.

Канада трохи французька, а трохи британська.
flyman
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