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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9805980698079808

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:07

  Wirująświatła написав:
  stm написав:EQ у меня гораздо меньше, как для женщины, да и завуч должна быть беспощадна и творить психологическое насилие.
вы меня удивили. высокий EQ у успиха, сенса и UA. Может кого пропустил, простите, но на сегодня высокий EQ - экзотика. А пол к EQ отношения не имеет. Это не эмоциональность а умение вызывать те или иные эмоции у людей + понимание эмоциональной информации. Например любого из них я могу назвать мартышкой и никто не обидется. Потому что им понятен эмоциональный контекст этой фразы.

Им несказанно повезло от идущего от вас света и огоньков нежности. Столь высокий EQ редкость.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:07

  _hunter написав:Так он, вроде, ничего и не скрывает: прямо говорит про "завершение" за сколько-то там дней после его выбирания.
и путин согласен да?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  sergey_stasyuk555 написав:я думав що за травень-серпень вже нагребли достатньо, офіційні особи підтверджували що ріст мобілізованих "в рази".
+ рекрутинг хоч якось запрацював,
але ніт.

  jump написав:Нам не встигають новеньких давати в піхоту, дали 20 бійців за пару днів вже стало 0
У ВСУ закончились современные боевые машины для новых формируемых бригад, - Forbes

Так, новая 154-я механизированная бригада в основном использует технику 1960-х годов выпуска - БМП-1, БРДМ-2, а также БТР VAB французского производства 1970-х годов.

Новые бригады после около шести месяцев обучения должны быть развернуты вдоль линии фронта на востоке или на более спокойном юге, но "на практике этим бригадам отчаянно не хватает современного оружия", пишет издание.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:16

  stm написав:Им несказанно повезло от идущего от вас света и огоньков нежности. Столь высокий EQ редкость.
не им, а всем вам. Сколько за сегодня я написал сообщений успиху? а вам? цените хоть что-то...
Wirująświatła
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  #<1 ... 9805980698079808
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