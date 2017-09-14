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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 вер, 2024 19:07
Wirująświatła написав: stm написав:
EQ у меня гораздо меньше, как для женщины, да и завуч должна быть беспощадна и творить психологическое насилие.
вы меня удивили. высокий EQ у успиха, сенса и UA. Может кого пропустил, простите, но на сегодня высокий EQ - экзотика. А пол к EQ отношения не имеет. Это не эмоциональность а умение вызывать те или иные эмоции у людей + понимание эмоциональной информации. Например любого из них я могу назвать мартышкой и никто не обидется. Потому что им понятен эмоциональный контекст этой фразы.
Им несказанно повезло от идущего от вас света и огоньков нежности. Столь высокий EQ редкость.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 19:07
_hunter написав:
Так он, вроде, ничего и не скрывает: прямо говорит про "завершение" за сколько-то там дней после его выбирания.
и путин согласен да?
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Додано: Сер 11 вер, 2024 19:15
Wirująświatła написав: sergey_stasyuk555 написав:
я думав що за травень-серпень вже нагребли достатньо, офіційні особи підтверджували що ріст мобілізованих "в рази".
+ рекрутинг хоч якось запрацював,
але ніт.
jump написав:
Нам не встигають новеньких давати в піхоту, дали 20 бійців за пару днів вже стало 0
У ВСУ закончились современные боевые машины для новых формируемых бригад, - Forbes
Так, новая 154-я механизированная бригада в основном использует технику 1960-х годов выпуска - БМП-1, БРДМ-2, а также БТР VAB французского производства 1970-х годов.
Новые бригады после около шести месяцев обучения должны быть развернуты вдоль линии фронта на востоке или на более спокойном юге, но "на практике этим бригадам отчаянно не хватает современного оружия", пишет издание.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 19:16
stm написав:
Им несказанно повезло от идущего от вас света и огоньков нежности. Столь высокий EQ редкость.
не им, а всем вам. Сколько за сегодня я написал сообщений успиху? а вам? цените хоть что-то...
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