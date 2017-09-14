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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9806980798089809>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:07

  _hunter написав:Так он, вроде, ничего и не скрывает: прямо говорит про "завершение" за сколько-то там дней после его выбирания.
и путин согласен да?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  sergey_stasyuk555 написав:я думав що за травень-серпень вже нагребли достатньо, офіційні особи підтверджували що ріст мобілізованих "в рази".
+ рекрутинг хоч якось запрацював,
але ніт.

  jump написав:Нам не встигають новеньких давати в піхоту, дали 20 бійців за пару днів вже стало 0
У ВСУ закончились современные боевые машины для новых формируемых бригад, - Forbes

Так, новая 154-я механизированная бригада в основном использует технику 1960-х годов выпуска - БМП-1, БРДМ-2, а также БТР VAB французского производства 1970-х годов.

Новые бригады после около шести месяцев обучения должны быть развернуты вдоль линии фронта на востоке или на более спокойном юге, но "на практике этим бригадам отчаянно не хватает современного оружия", пишет издание.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:16

  stm написав:Им несказанно повезло от идущего от вас света и огоньков нежности. Столь высокий EQ редкость.
огонь моего сердца горит для вас всех.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 вер, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:20

  jump написав:Зеленський прокоментував відмову Монголії арештувати Путіна: Відповідальність усього світу 8)

З одного боку КНР з іншого РФ, допустим, арештували, що далі, до останнього монгола?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:30

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:трамп фантазёр.

Може він і фантазер. Але Трамп дав Україні зброю, а Обама зброї не дав. - це факт.
Я підтримую фантазера який дав нам зброю реально, ніж фантазерку яка дасть зброю тільки на словах.

мое мнение кого бы там не выбрали для нас всё останется как есть.
Трамп казав, що заіпалися штати тягнути все НАТО, путен нападе - хай Європа сама воює. А спикер турецького парламенту сказав нещодавно, що на перемовинах у Турції "деякі країни не захотіли припинення війни", а потім сказав що штати через війну в Україні хотіли консолідувати Європу та принести расії негаразди. Один нічого зараз не робить, а другий не буде робити потім, поки Європа не зрозуміє що це її війна, треба витрачати на оборону,( можливо купляти зброю у Америки), міняти пріорітети у внутрішній політиці, обїєднуватися врешті решт заради однієї мети А Європа буде до останнього з пластиковими пакетами воювати та вирішувати скільки квот для "воно" повинно бути. Тому все дуже сумно. А сьогодні, на новинах що дозволять бити по расії бачив новину. що ЗСУ витратили майже всі атакамси...Дозвіл буде, а от з ракетами так це не точно...
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:34

  flyman написав:
  jump написав:Зеленський прокоментував відмову Монголії арештувати Путіна: Відповідальність усього світу 8)

З одного боку КНР з іншого РФ, допустим, арештували, що далі, до останнього монгола?

Мирового порядка нет - есть порядок финансов. Могут арестовать какую то пешку с африки.
Монголия ещё раз показала, что всем на всё на срать. Каждый заботится о своей золотой курочке. Поэтому нашему народу - горе, для остальных народов по барабану, а для бизнеса время зарабатывать на войне деньги и рещать через войну про дальнейший путь распределения финансовых потоков.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 11 вер, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:35

  Wirująświatła написав:
  BeneFuckTor написав:Оплачую картой привата, дивлюсь зняло більше, в інфомації платежу пише що це перевід, якого х**, чому про це не було написано?
платите наложку картой моно, пумб или сенс, у них p2p перевод бесплатные. Приват вселенское зло. Единственное что у них бесплатно - мигрень.

Тільки ти забув вказати "за свої"
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:39

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Так он, вроде, ничего и не скрывает: прямо говорит про "завершение" за сколько-то там дней после его выбирания.
и путин согласен да?

ну на договорняк по энергетике -- согласился же...

чо то сомневаюсь что он был, нефтебаза в пролетарске бы тут кивнула. А по Крыму и мосту мы действительно давно не били. Может нечем.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:58

  Wirująświatła написав:чо то сомневаюсь что он был, нефтебаза в пролетарске бы тут кивнула. А по Крыму и мосту мы действительно давно не били. Может нечем.


а в том-то сообщении что/кому не понравилось? -- украинские же новостники пишут:
В конце августа издания Le Monde и Washington Post писали, что Украина и россия якобы вели секретные переговоры, которые должны были завершиться заключением соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако операция украинской армии в Курской области рф якобы прервала эти переговоры.

https://hromadske.ua/ru/politika/231030 ... otkazalsya

-- или новости только с марафона перепечатывать можно?
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 11 вер, 2024 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 19:59

  d44 написав:Трамп казав, що заіпалися штати тягнути все НАТО, путен нападе - хай Європа сама воює. А спикер турецького парламенту сказав нещодавно, що на перемовинах у Турції "деякі країни не захотіли припинення війни", а потім сказав що штати через війну в Україні хотіли консолідувати Європу та принести расії негаразди. Один нічого зараз не робить, а другий не буде робити потім, поки Європа не зрозуміє що це її війна, треба витрачати на оборону,( можливо купляти зброю у Америки), міняти пріорітети у внутрішній політиці, обїєднуватися врешті решт заради однієї мети А Європа буде до останнього з пластиковими пакетами воювати та вирішувати скільки квот для "воно" повинно бути. Тому все дуже сумно. А сьогодні, на новинах що дозволять бити по расії бачив новину. що ЗСУ витратили майже всі атакамси...Дозвіл буде, а от з ракетами так це не точно...

Треба повоювати ще 3 роки і тоді все з'явиться, і атакамси і ракети і зброя, все буде.
andrijk777
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