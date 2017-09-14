RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9806980798089809

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 20:11

  Wirująświatła написав:
  stm написав:Им несказанно повезло от идущего от вас света и огоньков нежности. Столь высокий EQ редкость.
огонь моего сердца горит для вас всех.

Мы все ценим ваши лучики добра посылаемые ежедневно не покладая рук!
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5131
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 20:15

  _hunter написав:
а в том-то сообщении что/кому не понравилось? -- украинские же новостники пишут:
В конце августа издания Le Monde и Washington Post писали, что Украина и россия якобы вели секретные переговоры, которые должны были завершиться заключением соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако операция украинской армии в Курской области рф якобы прервала эти переговоры.

https://hromadske.ua/ru/politika/231030 ... otkazalsya

А ты читал, что пишут украинские новости ?
Или ты писатель, а не читатель ...

В конце августа издания Le Monde и Washington Post писали, что Украина и россия якобы вели секретные переговоры
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10257
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 20:17

  Wirująświatła написав:
  stm написав:Им несказанно повезло от идущего от вас света и огоньков нежности. Столь высокий EQ редкость.
огонь моего сердца горит для вас всех.

Та Боже збав ...

Знаю я, який вогонь горить в твоєму серці - злість, заздрість, брехня, невігластво, панування та намагання приниження інших )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10257
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 20:55

📊По итогам сегодняшнего саммита Крымской платформы в Киеве была выделана помощь от союзников, ИТОГО:

🇬🇧 Британия - выделено $750 млн, из них около 40% пойдет на гуманитарку, энергетику, и реконструкцию. Остальные 60% - на выплаты госслужащим.

🇱🇻 Латвия - Сумма не названа, выделяет пакет вооружения в числе бронетранспортеров (?).

🇱🇹 Литва - €10 млн на финансирование дальнобойных БПЛА, а также будет продолжать ежегодно выделять Украине 0.25% своего ВВП ($175млн).

🇭🇷 Хорватия - пакет помощи не раскрывается, + €5 млн для украинской энергетики.

🇺🇸 США - выделено около $700 млн на гуманитарку и энергетику, и разминирование.
Xenon
 
Повідомлень: 4741
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9806980798089809
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, Xenon і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65630
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227268
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715214
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.