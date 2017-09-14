Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 вер, 2024 20:11
Wirująświatła написав: stm написав:
Им несказанно повезло от идущего от вас света и огоньков нежности. Столь высокий EQ редкость.
огонь моего сердца горит для вас всех.
Мы все ценим ваши лучики добра посылаемые ежедневно не покладая рук!
stm
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Додано: Сер 11 вер, 2024 20:15
_hunter написав:
а в том-то сообщении что/кому не понравилось? -- украинские же новостники пишут:
В конце августа издания Le Monde и Washington Post писали, что Украина и россия якобы вели секретные переговоры, которые должны были завершиться заключением соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако операция украинской армии в Курской области рф якобы прервала эти переговоры.
https://hromadske.ua/ru/politika/231030 ... otkazalsya
А ты читал, что пишут украинские новости ?
Или ты писатель, а не читатель ...
В конце августа
издания Le Monde и Washington Post писали, что Украина и россия якобы вели секретные переговоры
pesikot
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Додано: Сер 11 вер, 2024 20:17
Wirująświatła написав: stm написав:
Им несказанно повезло от идущего от вас света и огоньков нежности. Столь высокий EQ редкость.
огонь моего сердца горит для вас всех.
Та Боже збав ...
Знаю я, який вогонь горить в твоєму серці - злість, заздрість, брехня, невігластво, панування та намагання приниження інших )
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Додано: Сер 11 вер, 2024 20:55
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По итогам сегодняшнего саммита Крымской платформы в Киеве была выделана помощь от союзников, ИТОГО: 🇬🇧 Британия - выделено $750 млн, из них около 40% пойдет на гуманитарку, энергетику, и реконструкцию. Остальные 60% - на выплаты госслужащим. 🇱🇻 Латвия - Сумма не названа, выделяет пакет вооружения в числе бронетранспортеров (?). 🇱🇹 Литва - €10 млн на финансирование дальнобойных БПЛА, а также будет продолжать ежегодно выделять Украине 0.25% своего ВВП ($175млн). 🇭🇷 Хорватия - пакет помощи не раскрывается, + €5 млн для украинской энергетики. 🇺🇸 США - выделено около $700 млн на гуманитарку и энергетику, и разминирование.
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