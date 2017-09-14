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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9807980898099810>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 20:11

  Wirująświatła написав:
  stm написав:Им несказанно повезло от идущего от вас света и огоньков нежности. Столь высокий EQ редкость.
огонь моего сердца горит для вас всех.

Мы все ценим ваши лучики добра посылаемые ежедневно не покладая рук!
stm
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 20:15

  _hunter написав:
а в том-то сообщении что/кому не понравилось? -- украинские же новостники пишут:
В конце августа издания Le Monde и Washington Post писали, что Украина и россия якобы вели секретные переговоры, которые должны были завершиться заключением соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако операция украинской армии в Курской области рф якобы прервала эти переговоры.

https://hromadske.ua/ru/politika/231030 ... otkazalsya

А ты читал, что пишут украинские новости ?
Или ты писатель, а не читатель ...

В конце августа издания Le Monde и Washington Post писали, что Украина и россия якобы вели секретные переговоры
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 20:17

  Wirująświatła написав:
  stm написав:Им несказанно повезло от идущего от вас света и огоньков нежности. Столь высокий EQ редкость.
огонь моего сердца горит для вас всех.

Та Боже збав ...

Знаю я, який вогонь горить в твоєму серці - злість, заздрість, брехня, невігластво, панування та намагання приниження інших )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 20:55

📊По итогам сегодняшнего саммита Крымской платформы в Киеве была выделана помощь от союзников, ИТОГО:

🇬🇧 Британия - выделено $750 млн, из них около 40% пойдет на гуманитарку, энергетику, и реконструкцию. Остальные 60% - на выплаты госслужащим.

🇱🇻 Латвия - Сумма не названа, выделяет пакет вооружения в числе бронетранспортеров (?).

🇱🇹 Литва - €10 млн на финансирование дальнобойных БПЛА, а также будет продолжать ежегодно выделять Украине 0.25% своего ВВП ($175млн).

🇭🇷 Хорватия - пакет помощи не раскрывается, + €5 млн для украинской энергетики.

🇺🇸 США - выделено около $700 млн на гуманитарку и энергетику, и разминирование.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 20:58

  Wirująświatła написав:люто тебя тригернуло несколько простых абсолютно нейтральных слов :D :D :D

до виправлень там були інші слова ))
ти представив себе кручє тейлор свіфт інфлюєнсером,
що всі прям мають бути вдячні за твої лучікі тєпла? ))

це треба пропрацьовувати з психологом...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 21:03

  Xenon написав:
📊По итогам сегодняшнего саммита Крымской платформы в Киеве была выделана помощь от союзников, ИТОГО:

🇬🇧 Британия - выделено $750 млн, из них около 40% пойдет на гуманитарку, энергетику, и реконструкцию. Остальные 60% - на выплаты госслужащим.

🇱🇻 Латвия - Сумма не названа, выделяет пакет вооружения в числе бронетранспортеров (?).

🇱🇹 Литва - €10 млн на финансирование дальнобойных БПЛА, а также будет продолжать ежегодно выделять Украине 0.25% своего ВВП ($175млн).

🇭🇷 Хорватия - пакет помощи не раскрывается, + €5 млн для украинской энергетики.

🇺🇸 США - выделено около $700 млн на гуманитарку и энергетику, и разминирование.

Уже уплаченные мной налоги там, направили сюда
Разворуют?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 21:06

  UA написав:Разворуют?

ніт, чиновники назначать собі зп з премією і офіційно отримають.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 21:07

UA


Уже уплаченные мной налоги там, направили сюда


Сенсация!
Наконец за много лет «бизнесменствования» нашли способ, чтобы деньги UA попадали в бюджет Украины. Хоть таким непростым извилистым путем.. 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дают оружие ВСУ? Хорошо.

Дают деньги - зло. Это поддержка для воровства текущего режима чеушеску
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 21:15

  Успіх написав:
  Bobua написав:

Чіткі терміни служби

Нам пишуть Захисники. Часто. З болем. Іноді так, що це вражає у саме серце. Сьогодні ми хочемо поділитись цитатою з вами:
"У нас сьогодні комбат заборонив відпустки для 100% особового складу у зв'язку з масовим неповерненням військовослужбовців з відпусток. Я своє в цьому році вже відгуляв, тому просто відсторонено висловлюся. Ясно, що заборона відпусток тільки погіршить ситуацію. І ясно, що ця ситуація – це наслідки відсутності чітких термінів служби.
Тому я пропоную на якийсь час спільноті відмовитися від особистих тезисів "повернути мужа в родину", "хочу бачити тата" і зосередитися на загальнонаціональних цілях – подальше зволікання з встановленням чітких термінів служби руйнує Збройні Сили України.
Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення. Все це буквально трощить ЗСУ і ставить питання – а ми здатні до подальшого спротиву?
Своєчасне звільнення військовослужбовців в резерв згідно до (гіпотетичних) чітких термінів служби дозволило б і залучити нові свіжі сили в ЗСУ, і сформувати потужний резерв в тилу, який можна було б використовувати у разі ускладнення на фронті, або через якісь терміни, коли знову прийшла черга служити. Натомість – і не резерву нема і ЗСУ виснажені. Як битися далі?
Військово-політичне керівництво держави це або не розуміє, або розуміє і не може дати ради – це непрофесіоналізм, який ми втім від них чекали, але вже якось треба напружитись, бо на кону доля країни. Ще варіант – вони це роблять навмисно, щоб стерти в нуль найбільш пасіонарну частину суспільства, яка масово стала на захист Украиїни в 2022 році. Не будемо поки що розглядати питання державної зради, бо це геть інше питання і висновки – що робити.
А в поточній ситуації нема іншого виходу – посилення примусової мобілізації для залучення якомога більшої кількості новобранців, створення потужної системи мотивації для збільшення кількості добровольців, фільтрація якісного складу рекрутів для уникнення поповнення війська хворими і віковими солдатами, що масово спостерігається зараз, встановлення чітких термінів служби і термінове звільнення в резерв тих, хто ці терміни відслужив і ще здатен стояти на ногах, не втік в СЗЧ і може відновитися для повернення у військо згодом.
[u]Інакше просеремо Країну. Це повинні розуміти ті хто служить, ті хто буде служити, і навіть ті, хто намагається сховатися".[/u]
Ми повністю згодні з дописувачем. І оголошуємо, що після Всеукраїнського пікету до Міжнародного дня демократії, який відбудеться цими вихідними, спільнота розпочинає довготривалий пікет у м.Київ. Розклад локацій буде опубліковано окремо разом із відповідною подією.
Разом до мети!
# ріднізатермінислужби
# чіткітермінислужби
# термінислужби
# звільненнязіслужби
# правоназвільнення
# рідні
# ridni
# демобілізація
# demobilization



Такі справи...

І все таки - я хочу щоб тутешні(особливо ура-патріоти і бажаючі воювати до кордонів 91го/до останньої верби) - ще раз і ще раз прочитали УВАЖНО весь текст☝️ про ЧІТКІ ТЕРМІНИ вдумливо, шевелячи губами!!! :!:


Цікаво, які вони зроблять/зробили висновки з прочитаного?

Чи то допоки закордонні ухилянти - з вумним видом ухиляються.... а заброньовані чоловіки ховаються під спідницями.... а "надважливі в тилу"(теж заброньовані, або за хабар "порішали") відкривать ще і ще бізнеси і рубають бабло #нєпадєцкі... - їм НІКОЛИ не зрозуміти вищенаписаного?☝️

Тобто, кого напряму війна не зачепила - їм цього не зрозуміти/їм це пох?!

Але ж там ключове НА ПОВЕРХНІ - #просеремокраїну!!!



Вони спочатку просеруть.

А потім триматимуться за голови як невинні янголятка:

Зображення


А на оті пікети виходить чомусь небагато людей... :(
Bobua
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