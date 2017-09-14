_hunter написав: а в том-то сообщении что/кому не понравилось? -- украинские же новостники пишут:
В конце августа издания Le Monde и Washington Post писали, что Украина и россия якобы вели секретные переговоры, которые должны были завершиться заключением соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако операция украинской армии в Курской области рф якобы прервала эти переговоры.
Нам пишуть Захисники. Часто. З болем. Іноді так, що це вражає у саме серце. Сьогодні ми хочемо поділитись цитатою з вами: "У нас сьогодні комбат заборонив відпустки для 100% особового складу у зв'язку з масовим неповерненням військовослужбовців з відпусток. Я своє в цьому році вже відгуляв, тому просто відсторонено висловлюся. Ясно, що заборона відпусток тільки погіршить ситуацію. І ясно, що ця ситуація – це наслідки відсутності чітких термінів служби. Тому я пропоную на якийсь час спільноті відмовитися від особистих тезисів "повернути мужа в родину", "хочу бачити тата" і зосередитися на загальнонаціональних цілях – подальше зволікання з встановленням чітких термінів служби руйнує Збройні Сили України. Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення. Все це буквально трощить ЗСУ і ставить питання – а ми здатні до подальшого спротиву? Своєчасне звільнення військовослужбовців в резерв згідно до (гіпотетичних) чітких термінів служби дозволило б і залучити нові свіжі сили в ЗСУ, і сформувати потужний резерв в тилу, який можна було б використовувати у разі ускладнення на фронті, або через якісь терміни, коли знову прийшла черга служити. Натомість – і не резерву нема і ЗСУ виснажені. Як битися далі? Військово-політичне керівництво держави це або не розуміє, або розуміє і не може дати ради – це непрофесіоналізм, який ми втім від них чекали, але вже якось треба напружитись, бо на кону доля країни. Ще варіант – вони це роблять навмисно, щоб стерти в нуль найбільш пасіонарну частину суспільства, яка масово стала на захист Украиїни в 2022 році. Не будемо поки що розглядати питання державної зради, бо це геть інше питання і висновки – що робити. А в поточній ситуації нема іншого виходу – посилення примусової мобілізації для залучення якомога більшої кількості новобранців, створення потужної системи мотивації для збільшення кількості добровольців, фільтрація якісного складу рекрутів для уникнення поповнення війська хворими і віковими солдатами, що масово спостерігається зараз, встановлення чітких термінів служби і термінове звільнення в резерв тих, хто ці терміни відслужив і ще здатен стояти на ногах, не втік в СЗЧ і може відновитися для повернення у військо згодом. [u]Інакше просеремо Країну. Це повинні розуміти ті хто служить, ті хто буде служити, і навіть ті, хто намагається сховатися".[/u] Ми повністю згодні з дописувачем. І оголошуємо, що після Всеукраїнського пікету до Міжнародного дня демократії, який відбудеться цими вихідними, спільнота розпочинає довготривалий пікет у м.Київ. Розклад локацій буде опубліковано окремо разом із відповідною подією. Разом до мети! # ріднізатермінислужби # чіткітермінислужби # термінислужби # звільненнязіслужби # правоназвільнення # рідні # ridni # демобілізація # demobilization
Такі справи...
І все таки - я хочу щоб тутешні(особливо ура-патріоти і бажаючі воювати до кордонів 91го/до останньої верби) - ще раз і ще раз прочитали УВАЖНО весь текст☝️ про ЧІТКІ ТЕРМІНИ вдумливо, шевелячи губами!!!
Цікаво, які вони зроблять/зробили висновки з прочитаного?
Чи то допоки закордонні ухилянти - з вумним видом ухиляються.... а заброньовані чоловіки ховаються під спідницями.... а "надважливі в тилу"(теж заброньовані, або за хабар "порішали") відкривать ще і ще бізнеси і рубають бабло #нєпадєцкі... - їм НІКОЛИ не зрозуміти вищенаписаного?☝️
Тобто, кого напряму війна не зачепила - їм цього не зрозуміти/їм це пох?!
Але ж там ключове НА ПОВЕРХНІ - #просеремокраїну!!!
Вони спочатку просеруть.
А потім триматимуться за голови як невинні янголятка: