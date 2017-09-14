Додано: Сер 11 вер, 2024 22:01

Спрашивал что должна сделать власть?

наверное вот такое. очень стимулирует жертвовать своим здоровьем или жизнью.

А последний абзац хотабу. как переживающему за уплату налогов.



Мер Вишневого від “Слуги народу” вирішив орендувати когенератор в 6 разів дорожче, ніж купити його



Комунальне підприємство “Вишнівськтеплоенерго” міста Вишневе орендувало когенераційну газопоршневу установку, що вироблятиме електроенергію та тепло. Ціна оренди вийшла така, що мерія могла купити собі не один, а шість когенераторів, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.



Відповідну угоду загальною вартістю 315 мільйонів гривень без проведення конкурентних торгів 30 серпня уклали з ТОВ “Екоресурс-Т”.



За умовами угоди, приватна фірма впродовж 15 років отримуватиме за оренду її установки по 3,50 млн грн щомісяця.



Когенераційну установку MTU GS 16V4000 L62 британського концерну Rolls-Royce беруть в оренду без права викупу до травня 2039 року. Це приблизно відповідає розрахунковому терміну життя таких установок. Вона має номінальну електричну потужність 1,5 МВт та загальну теплову потужність 1,86 МВт.



Сумарна вартість оренди установки 315 млн грн у шість разів перевищує ринкову вартість подібного когенератора, якби його купували відразу, зауважує видання.



Засновник компанії PRM Group Дмитро Шуманов розповідає, що його компанія нині продає установки такої потужності по 50-55 млн грн (з урахуванням ПДВ).



“Харківводоканал” замовив менші установки електричною потужністю 1 МВт по 34 млн грн за штуку. Комунальники Києва замовили вдвічі та втричі потужніші когенератори по 64 та 83 млн грн. Тепловики Запоріжжя закупили установки майже вдвічі більшої потужності 2,5 МВт по 91 млн грн.



В ціну оренди установки у Вишневому також включено її встановлення та технічне обслуговування. Йдеться про перевірки/вимірювання/заміну складових обладнання тощо.



Роботи мають проводитися регулярно, але з різною частотою. Приміром змащувати підшипники мають раз на 1500 мотогодин, а замінювати підшипники – раз на 63 000 мотогодин (орієнтовно 7-8 років). Основний обсяг технічних робіт припадає на кожні 3000 мотогодин (приблизно раз на чотири-п’ять місяців).



За даними Шуманова, базове технічне обслуговування разом із заміною оливи, антифризу, фільтрів та інших матеріалів буде коштувати приблизно 200 тисяч гривень раз на два місяці. Наші гроші нагадують, що орендна плата за ці два місяці складе 7 мільйонів гривень.



З урахуванням цих даних, для фірми “Екоресурс-т” ціна когенератора за контрактом з Вишневим повністю окупиться максимум за два роки. Решту 13 років оренди когенератор приноситиме чистий прибуток в розмірі понад 3 млн грн в місяць.



Окрім оренди когенераційної установки, “Вишнівськтеплоенерго” також замовило супровідні послуги на 1,8 млн грн: 390,5 тисяч гривень на розробку робочого проєкту реконструкції системи електропостачання котельні, ще 1,2 мільйона гривень на реконструкцію системи газопостачання котельні, на проєктування вузла обліку теплової енергії та систем обліку – ще понад 300 тисяч гривень.



КП “Вишнівськтеплоенерго” очолює Сергій Мазур. Перед проведенням закупівлі він 8 серпня отримав погодження від міськради Вишневого під керівництвом Іллі Дікова (“Слуга народу”) на укладання угоди розміром 315 млн грн, що є значним господарським зобов’язанням.



Керівником і співзасновником ТОВ «Екоресурс-Т» є Ігор Сизонюк. Часткою також володіє Роман Савон. Вони також мають відношення до ТОВ «Вершина плюс», ТОВ «МВМ 12», ТОВ «Укрпромтех», ТОВ «Екотеплоресурс» та інших.



Саме ТОВ «Екоресурс-Т» працює понад 13 років і оренда газопоршневої установки наразі є найбільшим успіхом підприємства в «Прозорро». За попередні роки фірма мала лише два підряди в Вишневому – поставку дров і пелетного котла на загальну суму менше 4 млн грн.



Також «Екоресурс-Т» фігурувало у кримінальному провадженні, яке у 2020 році відкрило слідче управління ГУ ДФС Києва за фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків, службове підроблення і відмивання доходів.