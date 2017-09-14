В Івано-Франківську чоловіки побилися з військовим: поліція розшукує потерпілого (відео)
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Додано: Сер 11 вер, 2024 22:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ОНИ ЖЕ ДЕТИ. ИХ НИЗЗЯ НА ФРОНТ
В Івано-Франківську чоловіки побилися з військовим: поліція розшукує потерпілого (відео)
Додано: Сер 11 вер, 2024 23:27
Я не исключаю, что это налюбилово, но данных тут недостаточн
tester7336
Все же и название статьи некорректное, и «не все так однозначно».
Не знаю эту сферу арендного бизнеса, сколько такое должно стоить… но возьмите во внимание что это полный сервис и обслуживание. А это еще надо считать сколько стоит.
На примере сдачи в аренду авто, первое что встретил в инете, это 10-летний пассат с красной ценой 10 куе предлагают в аренду за 100 евро/ неделя.
Естественно что все сервисы на хозяине. Но в год выплата выходит 6 т.евро. А типа за 2 года отбивается вся стоимость авто.
Ясно что автомобиль - это не генератор. Но сколько вообще такое в аренде должно стоить? Кто-то понимает , чтобы однозначно утверждать что тут налюбилово??
Ну и такие дорогостоящие вещи не всегда можно купить сразу. Возможно аренда это единственный выход.
Додано: Сер 11 вер, 2024 23:31
ну во первых - тендер без конкурса.
во вторых - фирма которую подозревают в отмывании денег
ну и в третьих - просто купить в 3 раза дороже это тупняк. а вот взять в аренду это уже как остап бендер завещал.
главно что бы «не все так однозначно»
Додано: Сер 11 вер, 2024 23:34
Додано: Сер 11 вер, 2024 23:37
tester7336
Однозначно «не однозначно». Без понимания как часто там будут вылетать не только плановые расходники (масло/фильтры), а и то что имеет свой ресурс - это разговор о ни о чем.
В статье упор не просто на том, что «без конкурса». А именно «ай как дорого, можно купить 6».
Так вот я говорю как раз о «дорого». Неизвестно, дорого ли это. Вот у автомобилей выходит что «нормально».
А о «конкурсе» пусть разбираются. Разве счас можно без конкурса? Хотя бы формального, куда никто другой не согласился ??
Бывает и такое. Но вы то давно уверены, что здесь все это именно так.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 11 вер, 2024 23:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 вер, 2024 23:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 вер, 2024 23:39
"Когенераційну установку MTU GS 16V4000 L62 британського концерну Rolls-Royce беруть в оренду без права викупу до травня 2039 року. Це приблизно відповідає розрахунковому терміну життя таких установок. "
как бы одно это говорит что ваше сравнение не корректно.
когда у автомобиля за 2 года отбивается стоимость то он не долго еще протянет.
если сравнивать с вашим примером то стоимость установки должны выплачивать за 10 лет а не за 2 года.
Додано: Сер 11 вер, 2024 23:42
tester7336
Как бы вот ничего это не говорит.
Новый авто будет тоже 12 лет работать. И отобьется несколько раз. И эта аренда в таксонов имеет место быть.
Но у вас то все однозначно)) Без никаких цифр. Просто «можно купить за 12 лет 6 новых».
Без цифр мне не интересно вам ничего доказывать.
Вы счас какую-то чушь выдали.
Додано: Сер 11 вер, 2024 23:47
вы вообще читали текст?
"За даними Шуманова, базове технічне обслуговування разом із заміною оливи, антифризу, фільтрів та інших матеріалів буде коштувати приблизно 200 тисяч гривень раз на два місяці. Наші гроші нагадують, що орендна плата за ці два місяці складе 7 мільйонів гривень.
З урахуванням цих даних, для фірми “Екоресурс-т” ціна когенератора за контрактом з Вишневим повністю окупиться максимум за два роки. Решту 13 років оренди когенератор приноситиме чистий прибуток в розмірі понад 3 млн грн в місяць."
Додано: Сер 11 вер, 2024 23:49
я так само могу вам сказать - вы чушь пишете.
может повзрослеете и будете аргументировано писать а не перепрыгивать с аренды на такси? где вы в аренде видели машины по 12 лет?
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