Додано: Сер 11 вер, 2024 23:37



главно что бы «не все так однозначно»







аренда - это красиво стырить бабло что бы вам пыль пустить в глаза.





Однозначно «не однозначно». Без понимания как часто там будут вылетать не только плановые расходники (масло/фильтры), а и то что имеет свой ресурс - это разговор о ни о чем.В статье упор не просто на том, что «без конкурса». А именно «ай как дорого, можно купить 6».Так вот я говорю как раз о «дорого». Неизвестно, дорого ли это. Вот у автомобилей выходит что «нормально».А о «конкурсе» пусть разбираются. Разве счас можно без конкурса? Хотя бы формального, куда никто другой не согласился ??Бывает и такое. Но вы то давно уверены, что здесь все это именно так.