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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 3 5 1
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 22:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ОНИ ЖЕ ДЕТИ. ИХ НИЗЗЯ НА ФРОНТ

В Івано-Франківську чоловіки побилися з військовим: поліція розшукує потерпілого (відео)

https://kyiv24.news/wp-content/uploads/2024/09/2024-09-11-21.14.42.mp4?_=1
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 23:27

Я не исключаю, что это налюбилово, но данных тут недостаточн

tester7336


А последний абзац хотабу. как переживающему за уплату налогов.


Все же и название статьи некорректное, и «не все так однозначно».
Не знаю эту сферу арендного бизнеса, сколько такое должно стоить… но возьмите во внимание что это полный сервис и обслуживание. А это еще надо считать сколько стоит.

На примере сдачи в аренду авто, первое что встретил в инете, это 10-летний пассат с красной ценой 10 куе предлагают в аренду за 100 евро/ неделя.
Естественно что все сервисы на хозяине. Но в год выплата выходит 6 т.евро. А типа за 2 года отбивается вся стоимость авто.

Ясно что автомобиль - это не генератор. Но сколько вообще такое в аренде должно стоить? Кто-то понимает , чтобы однозначно утверждать что тут налюбилово??
Ну и такие дорогостоящие вещи не всегда можно купить сразу. Возможно аренда это единственный выход.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 23:31

  Hotab написав:tester7336


А последний абзац хотабу. как переживающему за уплату налогов.


Все же и название статьи некорректное, и «не все так однозначно».
Не знаю эту сферу арендного бизнеса, сколько такое должно стоить… но возьмите во внимание что это полный сервис и обслуживание. А это еще надо считать сколько стоит.

На примере сдачи в аренду авто, первое что встретил в инете, это 10-летний пассат с красной ценой 10 куе предлагают в аренду за 100 евро/ неделя.
Естественно что все сервисы на хозяине. Но в год выплата выходит 6 т.евро. А типа за 2 года отбивается вся стоимость авто.

Ясно что автомобиль - это не генератор. Но сколько вообще такое в аренде должно стоить? Кто-то понимает , чтобы однозначно утверждать что тут налюбилово??
Ну и такие дорогостоящие вещи не всегда можно купить сразу. Возможно аренда это единственный выход.


ну во первых - тендер без конкурса.
во вторых - фирма которую подозревают в отмывании денег
ну и в третьих - просто купить в 3 раза дороже это тупняк. а вот взять в аренду это уже как остап бендер завещал.

главно что бы «не все так однозначно»
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 23:34

  Hotab написав:Ну и такие дорогостоящие вещи не всегда можно купить сразу. Возможно аренда это единственный выход.


аренда - это красиво стырить бабло что бы вам пыль пустить в глаза.
а вы за мухой ганяйтесь. напоминает выражение - экономить на спичках.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 23:37

tester7336


главно что бы «не все так однозначно»


Однозначно «не однозначно». Без понимания как часто там будут вылетать не только плановые расходники (масло/фильтры), а и то что имеет свой ресурс - это разговор о ни о чем.

В статье упор не просто на том, что «без конкурса». А именно «ай как дорого, можно купить 6».
Так вот я говорю как раз о «дорого». Неизвестно, дорого ли это. Вот у автомобилей выходит что «нормально».
А о «конкурсе» пусть разбираются. Разве счас можно без конкурса? Хотя бы формального, куда никто другой не согласился ??


аренда - это красиво стырить бабло что бы вам пыль пустить в глаза.


Бывает и такое. Но вы то давно уверены, что здесь все это именно так.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 11 вер, 2024 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 23:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фіксація проміжних результатів опитування, станом на кінець дня 11.09.2024:
Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 23:39

  Hotab написав:На примере сдачи в аренду авто, первое что встретил в инете, это 10-летний пассат с красной ценой 10 куе предлагают в аренду за 100 евро/ неделя.
Естественно что все сервисы на хозяине. Но в год выплата выходит 6 т.евро. А типа за 2 года отбивается вся стоимость авто.

Ясно что автомобиль - это не генератор. Но сколько вообще такое в аренде должно стоить? Кто-то понимает , чтобы однозначно утверждать что тут налюбилово??
Ну и такие дорогостоящие вещи не всегда можно купить сразу. Возможно аренда это единственный выход.


"Когенераційну установку MTU GS 16V4000 L62 британського концерну Rolls-Royce беруть в оренду без права викупу до травня 2039 року. Це приблизно відповідає розрахунковому терміну життя таких установок. "

как бы одно это говорит что ваше сравнение не корректно.
когда у автомобиля за 2 года отбивается стоимость то он не долго еще протянет.
если сравнивать с вашим примером то стоимость установки должны выплачивать за 10 лет а не за 2 года.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 23:42

tester7336

как бы одно это говорит что ваше сравнение не корректно.
когда автомобиля за 2 года отбивается стоимость то он не долго еще протянет.



Как бы вот ничего это не говорит.
Новый авто будет тоже 12 лет работать. И отобьется несколько раз. И эта аренда в таксонов имеет место быть.
Но у вас то все однозначно)) Без никаких цифр. Просто «можно купить за 12 лет 6 новых».

Без цифр мне не интересно вам ничего доказывать.


если сравнивать с вашим примером то стоимость установки должны выплачивать за 10 лет а не за 2 года.



Вы счас какую-то чушь выдали.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 23:47

  Hotab написав:Однозначно «не однозначно». Без понимания как часто там будут вылетать не только плановые расходники (масло/фильтры), а и то что имеет свой ресурс - это разговор о ни о чем.


вы вообще читали текст?

"За даними Шуманова, базове технічне обслуговування разом із заміною оливи, антифризу, фільтрів та інших матеріалів буде коштувати приблизно 200 тисяч гривень раз на два місяці. Наші гроші нагадують, що орендна плата за ці два місяці складе 7 мільйонів гривень.

З урахуванням цих даних, для фірми “Екоресурс-т” ціна когенератора за контрактом з Вишневим повністю окупиться максимум за два роки. Решту 13 років оренди когенератор приноситиме чистий прибуток в розмірі понад 3 млн грн в місяць."
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 23:49

  Hotab написав:tester7336

как бы одно это говорит что ваше сравнение не корректно.
когда автомобиля за 2 года отбивается стоимость то он не долго еще протянет.



Как бы вот ничего это не говорит.
Новый авто будет тоже 12 лет работать. И отобьется несколько раз. И эта аренда в таксонов имеет место быть.
Но у вас то все однозначно)) Без никаких цифр. Просто «можно купить за 12 лет 6 новых».

Без цифр мне не интересно вам ничего доказывать.


если сравнивать с вашим примером то стоимость установки должны выплачивать за 10 лет а не за 2 года.



Вы счас какую-то чушь выдали.


я так само могу вам сказать - вы чушь пишете.
может повзрослеете и будете аргументировано писать а не перепрыгивать с аренды на такси? где вы в аренде видели машины по 12 лет?
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