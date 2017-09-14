Додано: Чет 12 вер, 2024 00:21

tester7336 написав: Hotab написав: А тепер до «техніки».

Тобто лише підшипники да 8 років?

Клас)) Ну якщо в статті такий регламент. То мабуть так))

А тепер до «техніки».Тобто лише підшипники да 8 років?Клас)) Ну якщо в статті такий регламент. То мабуть так))



ну якщо ви вважаєте що розрахунковий термін службы у автомобіля 15 років як і в цієї установки - то мабуть так. вона повинна окупитися як і автомобіль за 2 роки. ну якщо ви вважаєте що розрахунковий термін службы у автомобіля 15 років як і в цієї установки - то мабуть так. вона повинна окупитися як і автомобіль за 2 роки.



і я вказавши на вашу помилку ще повинен цікавитися?





Ще раз, це примітивізм рахувати аренду помножену на кількість місяців і відняти витрати, вважати як «відбилась». Бо не знаю як ця установка (і ви теж не знаєте) , а автомобіль за перші роки поки «відбився» вже втратив гарну частину ціни. І це перші роки він не витягував з власника надто багато на сервіси. А після пʼятого року ламатись буде все частіше. І більший перелік вузлів і агрегатів.А «гривні» які в договорі оренди , уже і не такі «повновісні», як в перші роки.А курс на імпортні запчастини вже інший. А ламається все частіше.По суті там власник установки здраво хоче за 2-3 роки повернути вкладенні гроші, а далі ще невідомо чи наварить щось з новим курсом валют і з ушатаною установкою, на яку треба і далі їздити на виклики ремонтувати і міняти агрегати.Але я вам не забороню вірити, що там «міняй масло» і «через 8 років підшипники».Ви ні на що не вказали. Ви хочете довести що оренда на довший термін буде іншою - доводьте. Хто ж вам заважає.Але головне то у вашій спробі було все ж інше, так?«Глянь як крадуть, давайте не платити податки».Так? До цього ви це почали? Тому ви згадали муху з ангелом, хоча дискусія була виключно технічно-економічна?))З.І Просто на прикладі вертольота Мі-8, які доречі теж часто працюють в комерції, перебуваючи в оренді.Є машини випущені 40 років тому. Але у кожного агрегату є ресурс. Наприклад один з найдорожчих вузлів - двигуни- це 2 тис годин. При нормальній (без фанатизму) експлуатація це по 70-90 годин на місяць буде 2-3 роки. І так (але кількість годин ясно що інша) у кожного вузла.Тобто за терміни експлуатації машини там все поміняно (крім планера, тобто «рами» по суті) кілька разів. Так само будь яка техніка яка експлуатується комерційно. Це не домашнє авто для виїзду на дачу у неділю.Тому ще раз , 12 років їздити по виклику обслуговувати і міняти агрегати , да ще і за гривні без індексу інфляції (чи привʼязки до курсу) - це упор саме на те, щоб за перші роки хоча б повернути гроші, а так як вийде заробити, то добре.