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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9809981098119812

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.6 5 5
до кінця 2024 року
20%
1
до квітня 2025 року
0
0
до липня 2025 року
20%
1
до жовтня 2025 року
0
0
до кінця 2025 року
20%
1
до липня 2026 року
20%
1
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 00:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Варіант 3 - до липня 2025
Під "війною" маю на увазі активні бойові дії
Припинення військового стану, масова демобілізація, відновлення авіасполучення, часткове відкриття кордонів для чоловіків-неінвалідів - 1 кв 2026
це усереднений прогноз
За Трампа замирення трохи швидще, Гаріс - повільніше
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 00:10

  Hotab написав:А тепер до «техніки».
Тобто лише підшипники да 8 років? :D
Клас)) Ну якщо в статті такий регламент. То мабуть так))


ну якщо ви вважаєте що розрахунковий термін службы у автомобіля 15 років як і в цієї установки - то мабуть так. вона повинна окупитися як і автомобіль за 2 роки.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 00:21

  Hotab написав:

поинтересуйтесь какая будет стоимость не за неделю а если вы снимите авто на 10 лет.



Поінтєрєсуйтесь, хто ж вам заважає.


тобто ви притягли приклад де у товара інший термін служби і привелу ціну з іншим строком аренди як контраргумет що "не все так однозначно" і я вказавши на вашу помилку ще повинен цікавитися?
якщо вирішили приводити контраргументи то і приклади відповідні повинні бути.
хоча якщо у вас автомобіль = когенераційній установці то нехай так і буде.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 00:21

  tester7336 написав:
  Hotab написав:А тепер до «техніки».
Тобто лише підшипники да 8 років? :D
Клас)) Ну якщо в статті такий регламент. То мабуть так))


ну якщо ви вважаєте що розрахунковий термін службы у автомобіля 15 років як і в цієї установки - то мабуть так. вона повинна окупитися як і автомобіль за 2 роки.

Ще раз, це примітивізм рахувати аренду помножену на кількість місяців і відняти витрати, вважати як «відбилась». Бо не знаю як ця установка (і ви теж не знаєте) , а автомобіль за перші роки поки «відбився» вже втратив гарну частину ціни. І це перші роки він не витягував з власника надто багато на сервіси. А після пʼятого року ламатись буде все частіше. І більший перелік вузлів і агрегатів.
А «гривні» які в договорі оренди , уже і не такі «повновісні», як в перші роки.
А курс на імпортні запчастини вже інший. А ламається все частіше.
По суті там власник установки здраво хоче за 2-3 роки повернути вкладенні гроші, а далі ще невідомо чи наварить щось з новим курсом валют і з ушатаною установкою, на яку треба і далі їздити на виклики ремонтувати і міняти агрегати.

Але я вам не забороню вірити, що там «міняй масло» і «через 8 років підшипники».


і я вказавши на вашу помилку ще повинен цікавитися?


Ви ні на що не вказали. Ви хочете довести що оренда на довший термін буде іншою - доводьте. Хто ж вам заважає.

Але головне то у вашій спробі було все ж інше, так?
«Глянь як крадуть, давайте не платити податки». :D
Так? До цього ви це почали? Тому ви згадали муху з ангелом, хоча дискусія була виключно технічно-економічна?))

З.І Просто на прикладі вертольота Мі-8, які доречі теж часто працюють в комерції, перебуваючи в оренді.
Є машини випущені 40 років тому. Але у кожного агрегату є ресурс. Наприклад один з найдорожчих вузлів - двигуни- це 2 тис годин. При нормальній (без фанатизму) експлуатація це по 70-90 годин на місяць буде 2-3 роки. І так (але кількість годин ясно що інша) у кожного вузла.
Тобто за терміни експлуатації машини там все поміняно (крім планера, тобто «рами» по суті) кілька разів. Так само будь яка техніка яка експлуатується комерційно. Це не домашнє авто для виїзду на дачу у неділю.
Тому ще раз , 12 років їздити по виклику обслуговувати і міняти агрегати , да ще і за гривні без індексу інфляції (чи привʼязки до курсу) - це упор саме на те, щоб за перші роки хоча б повернути гроші, а так як вийде заробити, то добре.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 01:14

  Hotab написав:

і я вказавши на вашу помилку ще повинен цікавитися?


Ви ні на що не вказали. Ви хочете довести що оренда на довший термін буде іншою - доводьте. Хто ж вам заважає.


взагалі то поверніться назад і почитайте як ви відреагували коли я вам написав що розрахунковий термін життя установки 15 років. у автомобіля і близько такого терміну немає. тому казати що якщо автомобіль за 2 роки відбивається то і для установки 2 роки це норм виглядає дещо смішно. ви навіть не зрозуміли що я вам казав а просто заперечили 10 років які я взяв як приклад.
строк аренди - це вже другий параметр на який я вам вказав як помилковий.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 01:20

tester7336


розрахунковий термін життя установки 15 років. у автомобіля і близько такого терміну немає. т


:lol: Серйозно?)))
Навіть в комерції живуть прекрасно і довше. Просто їм не «лише міняти масло і підшипники раз на 8 років» треба))
А постійні витрати. Як і на будь які машини)

Вам треба нарешті зрозуміти, що статейку , яку ви принесли як аргумент «а давайте не платити податки раз так», писали люди далекі від техніки.
Для вас там все однозначно, а для мене далеко не однозначно. А якраз примітивно.
Починаючи з втрат на утримання і сервіс, а закінчуючи раптом різною вартістю грошей.
Але там ви «помилок» не побачили))
А от «автомобіль» - це не електроустановка, тут так))
Не смішіть людей))
Так у вас є авто, чи ні?) так, для розуміння))
А що взагалі з техніки є?
а хто його у вас ремонтує? Тесть?
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Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 вер, 2024 01:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 01:22

  Hotab написав:«Глянь як крадуть, давайте не платити податки». :D
Так? До цього ви це почали?


взагалі то я хотів звернути увагу на те хто більше шкоди наносить бюджету.
ви ж за бюджет турбуєтеся?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 01:28

tester7336


хто більше шкоди наносить бюджету.


Більше ніж «хто»? :D
Якщо він тут зʼявиться, отой розкрадач бюджету, ух я йому тут задам трьопку!
В один ряд з мухою поставлю! Ні, ще нижче!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 01:31

  Hotab написав:Навіть в комерції живуть прекрасно і довше. Просто їм «не лише міняти масло і підшипники раз на 8 років» треба))


скільки вони ковиляють і розрахунковий термін життя це якби різні речі.
установка теж ковиляти буде більше 15 років.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 01:36

tester7336


скільки вони ковиляють і розрахунковий термін життя це якби різні речі.



Вам приклад з вертольотом нічого не підказав?
Добре, хай то «радянський металобрухт». Літаки (боїнги, еарбаси) возять людей, це комерційна експлуатація !!! (ви розумієте ціну помилки/поломки?) терміном в десятки років.
Вони «ковиляють»?? Чи все ж це нормальна штатна експлуатація??
Техніка вимагає обслуговування, ремонту і своєчасної заміни агрегатів. Нема у неї поняття «розрахунковий термін». Бо техніка це конструктор де все має свій окремий ресурс і все міняється на нове. Крім рами (планера). Там ресурс у кількості років. Але теж на десятки років.
Hotab
 
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