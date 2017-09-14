Додано: Чет 12 вер, 2024 02:11

Hotab написав: tester7336





главно что бы «не все так однозначно»





Однозначно «не однозначно». Без понимания как часто там будут вылетать не только плановые расходники (масло/фильтры), а и то что имеет свой ресурс - это разговор о ни о чем.



В статье упор не просто на том, что «без конкурса». А именно «ай как дорого, можно купить 6».

Так вот я говорю как раз о «дорого». Неизвестно, дорого ли это. Вот у автомобилей выходит что «нормально».

А о «конкурсе» пусть разбираются. Разве счас можно без конкурса? Хотя бы формального, куда никто другой не согласился ??

............ Однозначно «не однозначно». Без понимания как часто там будут вылетать не только плановые расходники (масло/фильтры), а и то что имеет свой ресурс - это разговор о ни о чем.В статье упор не просто на том, что «без конкурса». А именно «ай как дорого, можно купить 6».Так вот я говорю как раз о «дорого». Неизвестно, дорого ли это. Вот у автомобилей выходит что «нормально».А о «конкурсе» пусть разбираются. Разве счас можно без конкурса? Хотя бы формального, куда никто другой не согласился ??............

Вы правы.Можно ещё добавить, что неизвестно, какой курс гривни будет не то что через 10 лет, но даже через год-два. Или даже через полгода. Так что все эти расчёты срока окупаемости выглядят несколько спекулятивно.И такой вариант. Никто не может исключить, что завтра или через месяц в эту установку что-нибудь "прилетит". На ком лежат риски? Вряд ли мэрия будет продолжать платить аренду за неработающую установку.Я, конечно, не исключаю варианта, что всё это, чтобы "красиво стырить бабло". Вполне возможно. Тогда спасибо "Наші гроші" и пусть работает прокуратура.Ну а насчёт того, что за такие деньги можно купить 6 таких установок... Можно, если эти деньги есть.А вообще интересно.С точки зрения "совка" это по-любому преступление. Как это - во время войны на выживание государства кто-то зарабатывает деньги и наживается?Он должен был предоставить установку бесплатно или, а худшем случае, по себестоимости.С точки зрения законов капитализма - всё правильно, капитал должен работать и приносить прибыль. Или смущает слишком высокая прибыль, которая ещё то ли будет, то ли нет?Мне тут стараниями некоторых особо продвинутых товарищей присвоили звание "совка".И никто не обращает внимание, что тут часто предлагаются вполне большевистские лозунги и методы.Например.Нет денег у государства на оплату наёмной армии"? Да не вопрос! Национализировать всю землю и расплачиваться этой землёй с бойцами.Проблема, что делать с людьми, которые уже долго прожили под оккупантами и не известно, как настроены? Да никакой проблемы! Всех к ногтю! И пусть только попробуют пискнуть! Правда, предлагается красивая упаковка - "нулевая толерантность".Можно и ещё много примеров привести.Всё это очень знакомо. Р-р-революционная законность.А сколько людей на этом наживётся!Так, может, проще восстановить УССР?