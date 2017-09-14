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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9810981198129813

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.6 5 5
до кінця 2024 року
20%
1
до квітня 2025 року
0
0
до липня 2025 року
20%
1
до жовтня 2025 року
0
0
до кінця 2025 року
20%
1
до липня 2026 року
20%
1
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 02:08

  Hotab написав:tester7336


скільки вони ковиляють і розрахунковий термін життя це якби різні речі.



Вам приклад з вертольотом нічого не підказав?
Добре, хай то «радянський металобрухт». Літаки (боїнги, еарбаси) возять людей!!! (ви розумієте ціну помилки/поломки?) десятки років.
Вони «ковиляють»?? Чи все ж це нормальна штатна експлуатація??
Техніка вимагає обслуговування, ремонту і своєчасної заміни агрегатів. Нема у неї поняття «розрахунковий термін». Бо техніка це конструктор де все має свій окремий ресурс і все міняється на нове. Крім рами (планера). Там ресурс у кількості років. Але теж на десятки років.


і що ви цим хотіли сказати? що рама автомобіля також прослужить десятки років? розсмішили. бачив такі автомобілі. ішого слова як ковиляють до них і не підбереш коли з них вже все на ходу сиплеться.
просто на відміну від вас за бугром вміють рахувати гроші. тому й оперують терміном строк життя техніки. і навіть більше - використовують це коли планують свої фінанси. ну а для вас - цього немає. нагадало - "где ваши доказательства?"
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 02:11

  Hotab написав:tester7336


главно что бы «не все так однозначно»


Однозначно «не однозначно». Без понимания как часто там будут вылетать не только плановые расходники (масло/фильтры), а и то что имеет свой ресурс - это разговор о ни о чем.

В статье упор не просто на том, что «без конкурса». А именно «ай как дорого, можно купить 6».
Так вот я говорю как раз о «дорого». Неизвестно, дорого ли это. Вот у автомобилей выходит что «нормально».
А о «конкурсе» пусть разбираются. Разве счас можно без конкурса? Хотя бы формального, куда никто другой не согласился ??
............

Вы правы.
Можно ещё добавить, что неизвестно, какой курс гривни будет не то что через 10 лет, но даже через год-два. Или даже через полгода. Так что все эти расчёты срока окупаемости выглядят несколько спекулятивно.
И такой вариант. Никто не может исключить, что завтра или через месяц в эту установку что-нибудь "прилетит". На ком лежат риски? Вряд ли мэрия будет продолжать платить аренду за неработающую установку.
Я, конечно, не исключаю варианта, что всё это, чтобы "красиво стырить бабло". Вполне возможно. Тогда спасибо "Наші гроші" и пусть работает прокуратура.
Ну а насчёт того, что за такие деньги можно купить 6 таких установок... Можно, если эти деньги есть.

А вообще интересно.
С точки зрения "совка" это по-любому преступление. Как это - во время войны на выживание государства кто-то зарабатывает деньги и наживается?
Он должен был предоставить установку бесплатно или, а худшем случае, по себестоимости.
С точки зрения законов капитализма - всё правильно, капитал должен работать и приносить прибыль. Или смущает слишком высокая прибыль, которая ещё то ли будет, то ли нет?
Мне тут стараниями некоторых особо продвинутых товарищей присвоили звание "совка".
И никто не обращает внимание, что тут часто предлагаются вполне большевистские лозунги и методы.
Например.
Нет денег у государства на оплату наёмной армии"? Да не вопрос! Национализировать всю землю и расплачиваться этой землёй с бойцами.
Проблема, что делать с людьми, которые уже долго прожили под оккупантами и не известно, как настроены? Да никакой проблемы! Всех к ногтю! И пусть только попробуют пискнуть! Правда, предлагается красивая упаковка - "нулевая толерантность".
Можно и ещё много примеров привести.
Всё это очень знакомо. Р-р-революционная законность. :)
А сколько людей на этом наживётся!
Так, может, проще восстановить УССР?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 вер, 2024 02:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 02:24

Если глянуть на данные по ТОВ «ЕКОРЕСУРС-Т», то увидим
регистрацию в Бучанском районе.
08132, Україна, Бучанський р-н, Київська обл., місто Вишневе, вулиця Європейська, будинок, 25, квартира, 48
Уставной капитал 2000 грн,
количествосотрудников в 2023 году - 17. Чистая прибыль - 286300 грн.

В самой Буче есть центральный офис ТОВ «МАДЕК». 08292, Україна, Київська обл., м. Буча, вул. Чорних Запорожців, 8. Уставной капитал 170 975 грн, количество сотрудников в 2023 году - 121. Чистая прибыль - 70 680 000 грн.

Вебсайт www.madek.ua
Почему бы КП "Вишнівськтеплоенерго" не заключить договор с Мадек ?
Кстати, Мадек пишет, что достоинством устройства являются:
Низькі витрати протягом циклу роботи
Усі компоненти генераторної установки на природному газі налаштовані для забезпечення тривалого терміну служби та максимального часу безвідмовної роботи. Довгі інтервали між обслуговуванням і прості в обслуговуванні компоненти означають низькі витрати на обслуговування. Швидка доступність запасних частин і низьке споживання моторної оливи сприяють зниженню загальних витрат, а термін служби головки блоку циліндрів потенційно еквівалентний капітальному ремонту.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 02:24

  Hotab написав:Тому ще раз , 12 років їздити по виклику обслуговувати і міняти агрегати , да ще і за гривні без індексу інфляції (чи привʼязки до курсу) - це упор саме на те, щоб за перші роки хоча б повернути гроші, а так як вийде заробити, то добре.



блажен той хто вірує. якби ви працювали з тендерами то не написали б цю дурню.
tester7336
 
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