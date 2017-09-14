Додано: Чет 12 вер, 2024 07:39

і що ви цим хотіли сказати?







якби ви працювали з тендерами то не написали б цю дурню.







Почему бы КП "Вишнівськтеплоенерго" не заключить договор с Мадек ?





Я не тільки «хотів», я і сказав. Що навіть техніка, яка при відмові може викликати катастрофу (бо вона не стоїть стаціонарно на станині , де поломка викличе лише зупинку виробничого процесу, а така яка перебуває в повітрі) І ТА має назначений ресурс десятки років саме по планеру (рама, шасі, називайте як завгодно). А решта вузлів і агрегатів за цей час може бути замінена багато разів.Яку і де ви бачили ушатану техніку - не особливо цікаво. Бо чері амулет може і через 3 роки весь вже згнив, а фура MAN при якісному обслуговуванні десятки років успішно їздить. Бо і виробник трохи нормальний, і комерційна техніка - це трохи інша якість виконання.Тому ще раз: я ніде не виключав тут пілілова, може воно і так. Але для мене точно «не все тут однозначно» як для вас тут)Ну і податки все одно платити треба, правда?Чи вже ні?Ви ж це також тут натякали, втягуючи муха і ангела?Тендер тут взагалі ні до чого. Правильність (чи неправильність) його проведення не має прямого впливу на подальше виконання обовʼязків обслуговуючою організацією, та чи матиме вона прибуток (і який) при майбутньому курсі валюти на протязі наступних 12 років.Це як по типу нєвєста яка окружила чоловіка через «зальот» зовсім не обовʼязково буде поганою дружиною. ))Можливо ми і на це питання почуємо відповідь. Резонанс є, будуть розбиратись.Мадек міг і не прийняти участі у конкурсі по якимось своїм причинам. А можливо ота «рога і копита» організована саме Мадек , і є їх дитинкою.Щодо рекламного проспекту «низькі експлуатаційні витрати» , написати можна будь-який гарний текст. Це ж не конкретні цифри, а загальні слова , які завжди можна інтерпретувати як дешеве в обслуговуванні «в порівнянні з іншими конкурентними установками». І наче також буде правдою.