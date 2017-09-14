Однозначно «не однозначно». Без понимания как часто там будут вылетать не только плановые расходники (масло/фильтры), а и то что имеет свой ресурс - это разговор о ни о чем.
В статье упор не просто на том, что «без конкурса». А именно «ай как дорого, можно купить 6». Так вот я говорю как раз о «дорого». Неизвестно, дорого ли это. Вот у автомобилей выходит что «нормально». А о «конкурсе» пусть разбираются. Разве счас можно без конкурса? Хотя бы формального, куда никто другой не согласился ?? ............
Вы правы. Можно ещё добавить, что неизвестно, какой курс гривни будет не то что через 10 лет, но даже через год-два. Или даже через полгода. Так что все эти расчёты срока окупаемости выглядят несколько спекулятивно. И такой вариант. Никто не может исключить, что завтра или через месяц в эту установку что-нибудь "прилетит". На ком лежат риски? Вряд ли мэрия будет продолжать платить аренду за неработающую установку. Я, конечно, не исключаю варианта, что всё это, чтобы "красиво стырить бабло". Вполне возможно. Тогда спасибо "Наші гроші" и пусть работает прокуратура. Ну а насчёт того, что за такие деньги можно купить 6 таких установок... Можно, если эти деньги есть.
А вообще интересно. С точки зрения "совка" это по-любому преступление. Как это - во время войны на выживание государства кто-то зарабатывает деньги и наживается? Он должен был предоставить установку бесплатно или, а худшем случае, по себестоимости. С точки зрения законов капитализма - всё правильно, капитал должен работать и приносить прибыль. Или смущает слишком высокая прибыль, которая ещё то ли будет, то ли нет? Мне тут стараниями некоторых особо продвинутых товарищей присвоили звание "совка". И никто не обращает внимание, что тут часто предлагаются вполне большевистские лозунги и методы. Например. Нет денег у государства на оплату наёмной армии"? Да не вопрос! Национализировать всю землю и расплачиваться этой землёй с бойцами. Проблема, что делать с людьми, которые уже долго прожили под оккупантами и не известно, как настроены? Да никакой проблемы! Всех к ногтю! И пусть только попробуют пискнуть! Правда, предлагается красивая упаковка - "нулевая толерантность". Можно и ещё много примеров привести. Всё это очень знакомо. Р-р-революционная законность. А сколько людей на этом наживётся! Так, может, проще восстановить УССР?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 вер, 2024 02:31, всього редагувалось 1 раз.
Если глянуть на данные по ТОВ «ЕКОРЕСУРС-Т», то увидим регистрацию в Бучанском районе. 08132, Україна, Бучанський р-н, Київська обл., місто Вишневе, вулиця Європейська, будинок, 25, квартира, 48 Уставной капитал 2000 грн, количествосотрудников в 2023 году - 17. Чистая прибыль - 286300 грн.
В самой Буче есть центральный офис ТОВ «МАДЕК». 08292, Україна, Київська обл., м. Буча, вул. Чорних Запорожців, 8. Уставной капитал 170 975 грн, количество сотрудников в 2023 году - 121. Чистая прибыль - 70 680 000 грн.
Вебсайт www.madek.ua Почему бы КП "Вишнівськтеплоенерго" не заключить договор с Мадек ? Кстати, Мадек пишет, что достоинством устройства являются: Низькі витрати протягом циклу роботи Усі компоненти генераторної установки на природному газі налаштовані для забезпечення тривалого терміну служби та максимального часу безвідмовної роботи. Довгі інтервали між обслуговуванням і прості в обслуговуванні компоненти означають низькі витрати на обслуговування. Швидка доступність запасних частин і низьке споживання моторної оливи сприяють зниженню загальних витрат, а термін служби головки блоку циліндрів потенційно еквівалентний капітальному ремонту.
Hotab написав:Тому ще раз , 12 років їздити по виклику обслуговувати і міняти агрегати , да ще і за гривні без індексу інфляції (чи привʼязки до курсу) - це упор саме на те, щоб за перші роки хоча б повернути гроші, а так як вийде заробити, то добре.
блажен той хто вірує. якби ви працювали з тендерами то не написали б цю дурню.
Я не тільки «хотів», я і сказав. Що навіть техніка, яка при відмові може викликати катастрофу (бо вона не стоїть стаціонарно на станині , де поломка викличе лише зупинку виробничого процесу, а така яка перебуває в повітрі) І ТА має назначений ресурс десятки років саме по планеру (рама, шасі, називайте як завгодно). А решта вузлів і агрегатів за цей час може бути замінена багато разів. Яку і де ви бачили ушатану техніку - не особливо цікаво. Бо чері амулет може і через 3 роки весь вже згнив, а фура MAN при якісному обслуговуванні десятки років успішно їздить. Бо і виробник трохи нормальний, і комерційна техніка - це трохи інша якість виконання.
Тому ще раз: я ніде не виключав тут пілілова, може воно і так. Але для мене точно «не все тут однозначно» як для вас тут) Ну і податки все одно платити треба, правда? Чи вже ні? Ви ж це також тут натякали, втягуючи муха і ангела?
якби ви працювали з тендерами то не написали б цю дурню.
Тендер тут взагалі ні до чого. Правильність (чи неправильність) його проведення не має прямого впливу на подальше виконання обовʼязків обслуговуючою організацією, та чи матиме вона прибуток (і який) при майбутньому курсі валюти на протязі наступних 12 років. Це як по типу нєвєста яка окружила чоловіка через «зальот» зовсім не обовʼязково буде поганою дружиною. ))
Почему бы КП "Вишнівськтеплоенерго" не заключить договор с Мадек ?
Можливо ми і на це питання почуємо відповідь. Резонанс є, будуть розбиратись. Мадек міг і не прийняти участі у конкурсі по якимось своїм причинам. А можливо ота «рога і копита» організована саме Мадек , і є їх дитинкою. Щодо рекламного проспекту «низькі експлуатаційні витрати» , написати можна будь-який гарний текст. Це ж не конкретні цифри, а загальні слова , які завжди можна інтерпретувати як « дешевШЕ в обслуговуванні в порівнянні з іншими конкурентними установками». І наче також буде правдою. Але зовсім не означає, що «дешево».
Компанія Boeing в своїх рекламних проспектах активно позиціонує 777 як літак з низькими експлуатаційними витратами. Бо їм вдалося на якісь там грами керосину на 1 км на 1 перевезеного пасажира знизити витрати. І це також важливо. Але ж ми маємо розуміти, що ні про яку «дешевизну» у літака вартістю 400 млн доларів йтись не може. Бо в ньому нема нічого дешевого, зате все оте недешеве має свій призначений ресурс, і все воно має мінятись суворо з регламентом.
Нам пишуть Захисники. Часто. З болем. Іноді так, що це вражає у саме серце. Сьогодні ми хочемо поділитись цитатою з вами: "У нас сьогодні комбат заборонив відпустки для 100% особового складу у зв'язку з масовим неповерненням військовослужбовців з відпусток. Я своє в цьому році вже відгуляв, тому просто відсторонено висловлюся. Ясно, що заборона відпусток тільки погіршить ситуацію. І ясно, що ця ситуація – це наслідки відсутності чітких термінів служби. Тому я пропоную на якийсь час спільноті відмовитися від особистих тезисів "повернути мужа в родину", "хочу бачити тата" і зосередитися на загальнонаціональних цілях – подальше зволікання з встановленням чітких термінів служби руйнує Збройні Сили України. Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення. Все це буквально трощить ЗСУ і ставить питання – а ми здатні до подальшого спротиву? Своєчасне звільнення військовослужбовців в резерв згідно до (гіпотетичних) чітких термінів служби дозволило б і залучити нові свіжі сили в ЗСУ, і сформувати потужний резерв в тилу, який можна було б використовувати у разі ускладнення на фронті, або через якісь терміни, коли знову прийшла черга служити. Натомість – і не резерву нема і ЗСУ виснажені. Як битися далі? Військово-політичне керівництво держави це або не розуміє, або розуміє і не може дати ради – це непрофесіоналізм, який ми втім від них чекали, але вже якось треба напружитись, бо на кону доля країни. Ще варіант – вони це роблять навмисно, щоб стерти в нуль найбільш пасіонарну частину суспільства, яка масово стала на захист Украиїни в 2022 році. Не будемо поки що розглядати питання державної зради, бо це геть інше питання і висновки – що робити. А в поточній ситуації нема іншого виходу – посилення примусової мобілізації для залучення якомога більшої кількості новобранців, створення потужної системи мотивації для збільшення кількості добровольців, фільтрація якісного складу рекрутів для уникнення поповнення війська хворими і віковими солдатами, що масово спостерігається зараз, встановлення чітких термінів служби і термінове звільнення в резерв тих, хто ці терміни відслужив і ще здатен стояти на ногах, не втік в СЗЧ і може відновитися для повернення у військо згодом. [u]Інакше просеремо Країну. Це повинні розуміти ті хто служить, ті хто буде служити, і навіть ті, хто намагається сховатися".[/u] Ми повністю згодні з дописувачем. І оголошуємо, що після Всеукраїнського пікету до Міжнародного дня демократії, який відбудеться цими вихідними, спільнота розпочинає довготривалий пікет у м.Київ. Розклад локацій буде опубліковано окремо разом із відповідною подією. Разом до мети! # ріднізатермінислужби # чіткітермінислужби # термінислужби # звільненнязіслужби # правоназвільнення # рідні # ridni # демобілізація # demobilization
Такі справи...
І все таки - я хочу щоб тутешні(особливо ура-патріоти і бажаючі воювати до кордонів 91го/до останньої верби) - ще раз і ще раз прочитали УВАЖНО весь текст☝️ про ЧІТКІ ТЕРМІНИ вдумливо, шевелячи губами!!!
Цікаво, які вони зроблять/зробили висновки з прочитаного?
Чи то допоки закордонні ухилянти - з вумним видом ухиляються.... а заброньовані чоловіки ховаються під спідницями.... а "надважливі в тилу"(теж заброньовані, або за хабар "порішали") відкривать ще і ще бізнеси і рубають бабло #нєпадєцкі... - їм НІКОЛИ не зрозуміти вищенаписаного?☝️
Тобто, кого напряму війна не зачепила - їм цього не зрозуміти/їм це пох?!
Але ж там ключове НА ПОВЕРХНІ - #просеремокраїну!!!
Вони спочатку просеруть.
А потім триматимуться за голови як невинні янголятка:
А на оті пікети виходить чомусь небагато людей... [/quote]
Судячи з того, що цей допис тут мало коментували/мало на нього реакції - то виходить, що всім це пох!!!
п.с. Бачу, що тиловики вже майже просрали країну в тилу.... Залишилось ще нам кинути "цього воза" тут - і... "все буде Україна!"
Судячи з того, що цей допис тут мало коментували/мало на нього реакції - то виходить, що всім це пох!!
Так само як і про твої депостовпчики на гілці ДС , а також коли і з якими сумами конкретно ти перевертаєшся в долар. Тобі не зайве буде створити ще 2-3 топіка , як про «львівську нерухомість» і «бізнес долярчика», де ти будеш весь час просити всіх «кружите меня, кружите! Чому ви не говорите постійно про мене і мої проблеми? Ось же я!!»
Я перепрошую , що вліз в розмову . Тестер (на мою думку ) грамотна і освічена людина .Він може розвинути діалог і багато задати питань . .(..на жаль не відповів на якій авто їздить ....) Таких не багато . Можете йому привести " мульен" аргументів - не погодится ні защо . От так написано , прочитано , додав ще особистої думки іііі все . В деяких питаннях -це нормально . Але в більшості ...... Ніколи не будете праві , будь защо . За мной останне речення .
Не ставлю під сумнів. Але якщо ми вже стали його особисто обговорювати… Присутній якийсь перекос по відношенню до бізнесу. Кілька маячків було , типу «жруть в три горла» і т.д. Тобто мова була не про розкрадачів чи хабарників, ухилянтів від сплати податків. а саме «жирні коти» , які багато чого мають. Без сепарації, а які ж причини , що вони багато мають і «жеруть в три горла». Бо можна ж і чесно то все мати. Ну і прозвучало, що коти хай і захищають своє особисто.. (ще ж зрозуміти, коли починається оце «жеруть в 3 горла?» три кавалірки , то 3 горда? А якщо 3 нормальні квартири? А якщо 5? А якщо власне виробництво?Не зрозуміло) Ну і звідти корінь у нинішньої розмови. «Точно то вони обкрадають бюджет! Бач які суми! Ух жруть».
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 вер, 2024 08:55, всього редагувалось 1 раз.