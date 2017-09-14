Додано: Чет 12 вер, 2024 09:12

whois2010 написав: Andrey2512 написав: somilitark написав: і на нараді у керівника ТЦК після 24.02.22 першим кому почались друкуватись повістки це були учасникі АТО і безробітні. і на нараді у керівника ТЦК після 24.02.22



Якась є база безробітних у ТЦК?))) Якась є база безробітних у ТЦК?)))

В ТЦК абсолютно відірвані від реалій потвори. В приватній бесіді з в.о. керівника ТЦК, від нього прозвучало "ми вас всіх бачимо через пенс.фонд, достанемо всіх". Людолови йдуть по шляху меншого спротиву та працюють з "білими працівниками" з метою добити економіку, а безробітні хіба що випадково в АТБ можуть отримати повістку. В мене мобілізовано в 22 році 5 осіб, в 23 ще двоє, в цьому році теж двоє і п"ятеро з повістками проходять ВЛК. Бо чого так? Бо на ТОВ ведення військового обліку, журнал обліку, листування з ТЦК, звірки. З минулого понеділка ТОВ проходить перевірку ведення військового обліку. В комісії два заброньованих тіла з ОВА і ухилянт з ТЦК. В перший день одразу заявили з посмішкою "готуйтеся до штрафів". Окремо штраф на ТОВ, окремо на керівника.

У підрядника всі працівники працюють в чорну. Не мобілізовано ще нікого. Але ж партійний актив тут жопу собі порве, доказуючи, що в першу чергу гребуть маргиналів В ТЦК абсолютно відірвані від реалій потвори. В приватній бесіді з в.о. керівника ТЦК, від нього прозвучало "ми вас всіх бачимо через пенс.фонд, достанемо всіх". Людолови йдуть по шляху меншого спротиву та працюють з "білими працівниками" з метою добити економіку, а безробітні хіба що випадково в АТБ можуть отримати повістку. В мене мобілізовано в 22 році 5 осіб, в 23 ще двоє, в цьому році теж двоє і п"ятеро з повістками проходять ВЛК. Бо чого так? Бо на ТОВ ведення військового обліку, журнал обліку, листування з ТЦК, звірки. З минулого понеділка ТОВ проходить перевірку ведення військового обліку. В комісії два заброньованих тіла з ОВА і ухилянт з ТЦК. В перший день одразу заявили з посмішкою "готуйтеся до штрафів". Окремо штраф на ТОВ, окремо на керівника.

В продовження цієї теми. Вчора нарешті зікінчилася перевірка ведення військового обліку на підприємстві. Є недоліки, акти. Ну то таке. Розгляд результатів перевірки проходив у кабінеті начальника ТЦК. По завершенню я від нього отримав припис-розпорядження на оповіщення працівників ТОВ щодо проходження ВЛК. Оцініть красу гри: приходять перевіряти ТОВ, беруть журнал військовзобов♂язаних і виписують ім повістки. В цьому році було мобілізовано влітку двох працвників, у цей вівторок ще одного і от на п'ятницю визивіють ще 11 осіб з підприємства. ТОВ не зможе не лише виконувати свій функціонал, як це було 24/7, а я не впевнений, чи не розвалиться взагалі все. Десь з місяць тому я прийняв на роботу двох дітей 18 і 19 років. Так от, навіть десять студентів не замінять одного робітника з 15-ти річним досвідом. І через рік вони теж не зрівняються у скілах. ТОВ розвивався, ріс, працював у білу, допомагав ЗСУ, платив податки. Зрозуміло, що тепер, коли ТЦК вигрібає значну частину працівників, ТОВ буде працювати у режимі виживання. Ті що залишаться працівники, будуть працювату у чорну. Податки на мінімум. Ніяких більше авто, реб, дронів та іншого для армії, бо вже не буде функціонування і прибутку. Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.Партактив - Холяв і людину-рибу - автоматично посилаю нах@й по традиції.