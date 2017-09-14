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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9812981398149815>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 9
до кінця 2024 року
33%
3
до квітня 2025 року
11%
1
до липня 2025 року
11%
1
до жовтня 2025 року
0
0
до кінця 2025 року
22%
2
до липня 2026 року
11%
1
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 08:57

  flyman написав:
  jump написав:Зеленський прокоментував відмову Монголії арештувати Путіна: Відповідальність усього світу 8)

З одного боку КНР з іншого РФ, допустим, арештували, що далі, до останнього монгола?


Запакувати в контейнер і вивезти в Японію зі збіжжям.
Сказати всім, що сам зник. 😁
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:00

Bobua
У трьохдипломного один варіант, «до останнього монгола». А просто «не запрошувати до себе в Монголію злочинця» тут він поки що не здатний дійти. Треба четвертий диплом
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:02

  Hotab написав:Дуже очікувано прибіг закарпатський ухилянт, який замість додати по темі, прийшов сказати «який Hotab” :lol:

по темі там і так все зрозуміло, якби не ваше "заперечую заради заперечень" то цієї писанини на пару сторінок і не було б.
Як сказав один комбат - 99% чоловіків ухилянти, так що пора вже прийняти це
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:08

Letusrock


по темі там і так все зрозуміло,


Хто б сумнівався))
Рівень аргументації - «тут все зрозуміло» :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:
  Andrey2512 написав:
  somilitark написав:і на нараді у керівника ТЦК після 24.02.22 першим кому почались друкуватись повістки це були учасникі АТО і безробітні.


Якась є база безробітних у ТЦК?)))

В ТЦК абсолютно відірвані від реалій потвори. В приватній бесіді з в.о. керівника ТЦК, від нього прозвучало "ми вас всіх бачимо через пенс.фонд, достанемо всіх". Людолови йдуть по шляху меншого спротиву та працюють з "білими працівниками" з метою добити економіку, а безробітні хіба що випадково в АТБ можуть отримати повістку. В мене мобілізовано в 22 році 5 осіб, в 23 ще двоє, в цьому році теж двоє і п"ятеро з повістками проходять ВЛК. Бо чого так? Бо на ТОВ ведення військового обліку, журнал обліку, листування з ТЦК, звірки. З минулого понеділка ТОВ проходить перевірку ведення військового обліку. В комісії два заброньованих тіла з ОВА і ухилянт з ТЦК. В перший день одразу заявили з посмішкою "готуйтеся до штрафів". Окремо штраф на ТОВ, окремо на керівника.
У підрядника всі працівники працюють в чорну. Не мобілізовано ще нікого. Але ж партійний актив тут жопу собі порве, доказуючи, що в першу чергу гребуть маргиналів


В продовження цієї теми. Вчора нарешті зікінчилася перевірка ведення військового обліку на підприємстві. Є недоліки, акти. Ну то таке. Розгляд результатів перевірки проходив у кабінеті начальника ТЦК. По завершенню я від нього отримав припис-розпорядження на оповіщення працівників ТОВ щодо проходження ВЛК. Оцініть красу гри: приходять перевіряти ТОВ, беруть журнал військовзобов♂язаних і виписують ім повістки. В цьому році було мобілізовано влітку двох працвників, у цей вівторок ще одного і от на п'ятницю визивіють ще 11 осіб з підприємства. ТОВ не зможе не лише виконувати свій функціонал, як це було 24/7, а я не впевнений, чи не розвалиться взагалі все. Десь з місяць тому я прийняв на роботу двох дітей 18 і 19 років. Так от, навіть десять студентів не замінять одного робітника з 15-ти річним досвідом. І через рік вони теж не зрівняються у скілах. ТОВ розвивався, ріс, працював у білу, допомагав ЗСУ, платив податки. Зрозуміло, що тепер, коли ТЦК вигрібає значну частину працівників, ТОВ буде працювати у режимі виживання. Ті що залишаться працівники, будуть працювату у чорну. Податки на мінімум. Ніяких більше авто, реб, дронів та іншого для армії, бо вже не буде функціонування і прибутку. Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.
Партактив - Холяв і людину-рибу - автоматично посилаю нах@й по традиції.

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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:14

  Hotab написав:Letusrock


по темі там і так все зрозуміло,


Хто б сумнівався))
Рівень аргументації - «тут все зрозуміло» :lol:


Хоттаб , ви все вірно написали ......і в попередніх постах теж .
Багато пролетаріїв , ну дуже ....
Гарного дня .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:15

  холява написав:Hotab

Добрий ранок !
Всім Здоров,я і Терпіння .

Українська розкладка має спеціальний знак ' (зліва від одинички, там же ще тильда) => Здоров'я, тоді навіть перевірка орфографії буде коректно спрацьовувати. :P
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 12 вер, 2024 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хто б сумнівався))
Рівень аргументації - «тут все зрозуміло»

потрібна аргументація корупції в Україні? може і про яйця по 17 потрібно окремим твердолобим доводити?
Хотаб регулярно намагається заперечувати корупцію (не все так однозначно, одиничні випадки, побачимо що скаже суд, ко-ко-ко), тільки чомусь найбагатша за ресурсами країна Європи всі 30 років бовталась на останніх місцях в Європі по рівню життя
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:21

whois2010

Ви краще підіть в ТЦК і скажіть що бажаєте захищати Батьківщину .
... там , за екраном , всі дуже дуже патріотичні , а по життю -обісранці .
То що ви когось кудись послали , додає впевненості в моїх діях .
Як на мене -звичайний начальник гаража -ВФЯ . Такі ж амбіції .
Здоров,я вам і жінку негулящу .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:22

Letusrock


потрібна аргументація корупції в Україні?


Рівень аргументації «якщо у неї є рот, значить вона всім робить …» ( ну оте що дрлярчик за 350 євро розказує…
Це трохи не так працює, летусрок))
Якщо в країні є корупція, не означає що нічого не буває без неї. :mrgreen:
І кожен окремий випадок дійсно треба розглядати, включно з судом. А не «а, ясно, це корупція!»
Як у тебе (що не диво, бо у тебе всі з камазів по дорозі на полігон стрибнули) і нажаль у Тестера))
Hotab
 
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