Запакувати в контейнер і вивезти в Японію зі збіжжям.
Сказати всім, що сам зник. 😁
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Додано: Чет 12 вер, 2024 08:57
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:00
Bobua
У трьохдипломного один варіант, «до останнього монгола». А просто «не запрошувати до себе в Монголію злочинця» тут він поки що не здатний дійти. Треба четвертий диплом
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:02
по темі там і так все зрозуміло, якби не ваше "заперечую заради заперечень" то цієї писанини на пару сторінок і не було б.
Як сказав один комбат - 99% чоловіків ухилянти, так що пора вже прийняти це
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:08
Letusrock
Хто б сумнівався))
Рівень аргументації - «тут все зрозуміло»
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В продовження цієї теми. Вчора нарешті зікінчилася перевірка ведення військового обліку на підприємстві. Є недоліки, акти. Ну то таке. Розгляд результатів перевірки проходив у кабінеті начальника ТЦК. По завершенню я від нього отримав припис-розпорядження на оповіщення працівників ТОВ щодо проходження ВЛК. Оцініть красу гри: приходять перевіряти ТОВ, беруть журнал військовзобов♂язаних і виписують ім повістки. В цьому році було мобілізовано влітку двох працвників, у цей вівторок ще одного і от на п'ятницю визивіють ще 11 осіб з підприємства. ТОВ не зможе не лише виконувати свій функціонал, як це було 24/7, а я не впевнений, чи не розвалиться взагалі все. Десь з місяць тому я прийняв на роботу двох дітей 18 і 19 років. Так от, навіть десять студентів не замінять одного робітника з 15-ти річним досвідом. І через рік вони теж не зрівняються у скілах. ТОВ розвивався, ріс, працював у білу, допомагав ЗСУ, платив податки. Зрозуміло, що тепер, коли ТЦК вигрібає значну частину працівників, ТОВ буде працювати у режимі виживання. Ті що залишаться працівники, будуть працювату у чорну. Податки на мінімум. Ніяких більше авто, реб, дронів та іншого для армії, бо вже не буде функціонування і прибутку. Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.
Партактив - Холяв і людину-рибу - автоматично посилаю нах@й по традиції.
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:14
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:15
Українська розкладка має спеціальний знак ' (зліва від одинички, там же ще тильда) => Здоров'я, тоді навіть перевірка орфографії буде коректно спрацьовувати.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 12 вер, 2024 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
потрібна аргументація корупції в Україні? може і про яйця по 17 потрібно окремим твердолобим доводити?
Хотаб регулярно намагається заперечувати корупцію (не все так однозначно, одиничні випадки, побачимо що скаже суд, ко-ко-ко), тільки чомусь найбагатша за ресурсами країна Європи всі 30 років бовталась на останніх місцях в Європі по рівню життя
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:21
whois2010
Ви краще підіть в ТЦК і скажіть що бажаєте захищати Батьківщину .
... там , за екраном , всі дуже дуже патріотичні , а по життю -обісранці .
То що ви когось кудись послали , додає впевненості в моїх діях .
Як на мене -звичайний начальник гаража -ВФЯ . Такі ж амбіції .
Здоров,я вам і жінку негулящу .
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:22
Letusrock
Рівень аргументації «якщо у неї є рот, значить вона всім робить …» ( ну оте що дрлярчик за 350 євро розказує…
Це трохи не так працює, летусрок))
Якщо в країні є корупція, не означає що нічого не буває без неї.
І кожен окремий випадок дійсно треба розглядати, включно з судом. А не «а, ясно, це корупція!»
Як у тебе (що не диво, бо у тебе всі з камазів по дорозі на полігон стрибнули) і нажаль у Тестера))
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