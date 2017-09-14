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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9812981398149815

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 9
до кінця 2024 року
33%
3
до квітня 2025 року
11%
1
до липня 2025 року
11%
1
до жовтня 2025 року
0
0
до кінця 2025 року
22%
2
до липня 2026 року
11%
1
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:24

_Mykola_

Я вже пояснивав , пишу на компі який наслідував від дочки , який купила і користувалась під час навчання у Китаї ......
холява
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коротко.

Як це має приблизно бути.
1.1 ціна установки + ціна встановлення + 30%навар -> готова ціна з власністю у державі + 3роки гарантії вже в ціні
1.2 кожного року перезаключаємо договір на сервіс/обслуговування.

або

2. ціна установки + ціна втановленя + ціна обслуговування + 30% навар -> контракт на постачання скількито мегаватів щорічно протяком там 10років.

Половина того моторесуса це ресурс який підтримується горантією виробника.
В будь якому випадку ціна у 6 разів завищена. Також послуги монтажу/проєкта там оплачують окремо. І думаю на 90% значні поломки контрактом не обговорюються.

Як це буде на ділі.
встановлять установку переведуть усі гроші. через 5 років фірма закриється, грошей нема.

Форма оплати не знайшов яка, як можна підписати контракт наперед на 20років і що це за унікальна фірма така, відповіді тут нема. Бо там будуть ще окремі контракти на обслуговування.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:29

  whois2010 написав: В цьому році було мобілізовано влітку двох працвників, у цей вівторок ще одного і от на п'ятницю визивіють ще 11 осіб з підприємства. ТОВ не зможе не лише виконувати свій функціонал, як це було 24/7, а я не впевнений, чи не розвалиться взагалі все. Десь з місяць тому я прийняв на роботу двох дітей 18 і 19 років. Так от, навіть десять студентів не замінять одного робітника з 15-ти річним досвідом. І через рік вони теж не зрівняються у скілах. ТОВ розвивався, ріс, працював у білу, допомагав ЗСУ, платив податки. Зрозуміло, що тепер, коли ТЦК вигрібає значну частину працівників, ТОВ буде працювати у режимі виживання. Ті що залишаться працівники, будуть працювату у чорну. Податки на мінімум. Ніяких більше авто, реб, дронів та іншого для армії, бо вже не буде функціонування і прибутку. Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.


Ось це якраз той момент, який ніяк не хочуть владнати, щоб не топити малий і середній бізнес, який значною мірою допомагає війську. У будь-якому бізнесі, мобілізація 30-50% працівників за місяць-два, практично ставить на ньому хрест.
Але не на часі, ті хто працює та допомагаю армії, волонтери - це з точки зору держапарату, та заброньованих з відстрочкою всі ухилянти, які відкупаються, негідники... давити всіх, якщо не в окопі!
_Mykola_
 
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  #<1 ... 9812981398149815
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