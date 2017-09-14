_Mykola_
Я вже пояснивав , пишу на компі який наслідував від дочки , який купила і користувалась під час навчання у Китаї ......
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:24
_Mykola_
Я вже пояснивав , пишу на компі який наслідував від дочки , який купила і користувалась під час навчання у Китаї ......
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Коротко.
Як це має приблизно бути.
1.1 ціна установки + ціна встановлення + 30%навар -> готова ціна з власністю у державі + 3роки гарантії вже в ціні
1.2 кожного року перезаключаємо договір на сервіс/обслуговування.
або
2. ціна установки + ціна втановленя + ціна обслуговування + 30% навар -> контракт на постачання скількито мегаватів щорічно протяком там 10років.
Половина того моторесуса це ресурс який підтримується горантією виробника.
В будь якому випадку ціна у 6 разів завищена. Також послуги монтажу/проєкта там оплачують окремо. І думаю на 90% значні поломки контрактом не обговорюються.
Як це буде на ділі.
встановлять установку переведуть усі гроші. через 5 років фірма закриється, грошей нема.
Форма оплати не знайшов яка, як можна підписати контракт наперед на 20років і що це за унікальна фірма така, відповіді тут нема. Бо там будуть ще окремі контракти на обслуговування.
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:29
Ось це якраз той момент, який ніяк не хочуть владнати, щоб не топити малий і середній бізнес, який значною мірою допомагає війську. У будь-якому бізнесі, мобілізація 30-50% працівників за місяць-два, практично ставить на ньому хрест.
Але не на часі, ті хто працює та допомагаю армії, волонтери - це з точки зору держапарату, та заброньованих з відстрочкою всі ухилянти, які відкупаються, негідники... давити всіх, якщо не в окопі!
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