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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:25
Коротко.
Як це має приблизно бути.
1.1 ціна установки + ціна встановлення + 30%навар -> готова ціна з власністю у державі + 3роки гарантії вже в ціні
1.2 кожного року перезаключаємо договір на сервіс/обслуговування.
або
2. ціна установки + ціна втановленя + ціна обслуговування + 30% навар -> контракт на постачання скількито мегаватів щорічно протяком там 10років.
Половина того моторесуса це ресурс який підтримується горантією виробника.
В будь якому випадку ціна у 6 разів завищена. Також послуги монтажу/проєкта там оплачують окремо. І думаю на 90% значні поломки контрактом не обговорюються.
Як це буде на ділі.
встановлять установку переведуть усі гроші. через 5 років фірма закриється, грошей нема. Або завтра туду прилетить і скажуть що там все було готово а тепер немає.
Форма оплати не знайшов яка, як можна підписати контракт наперед на 20років і що це за унікальна фірма така, відповіді тут нема. Бо там будуть ще окремі контракти на обслуговування.
А решта вузлів і агрегатів за цей час може бути замінена багато разів.
спеціально для хотаба виділив, не МОЖЕ. якщо гарантія виробника то так. Фірма таких зобовязань не бере, бо цього не можна прорахувати, такі поломки лягають додатковими витратами поза контрактом і оплачуються окремо.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor
в Чет 12 вер, 2024 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:29
whois2010 написав:
В цьому році було мобілізовано влітку двох працвників, у цей вівторок ще одного і от на п'ятницю визивіють ще 11 осіб з підприємства. ТОВ не зможе не лише виконувати свій функціонал, як це було 24/7, а я не впевнений, чи не розвалиться взагалі все. Десь з місяць тому я прийняв на роботу двох дітей 18 і 19 років. Так от, навіть десять студентів не замінять одного робітника з 15-ти річним досвідом. І через рік вони теж не зрівняються у скілах. ТОВ розвивався, ріс, працював у білу, допомагав ЗСУ, платив податки. Зрозуміло, що тепер, коли ТЦК вигрібає значну частину працівників, ТОВ буде працювати у режимі виживання. Ті що залишаться працівники, будуть працювату у чорну. Податки на мінімум. Ніяких більше авто, реб, дронів та іншого для армії, бо вже не буде функціонування і прибутку. Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.
Ось це якраз той момент, який ніяк не хочуть владнати, щоб не топити малий і середній бізнес, який значною мірою допомагає війську. У будь-якому бізнесі, мобілізація 30-50% працівників за місяць-два, практично ставить на ньому хрест.
Але не на часі, ті хто працює та допомагаю армії, волонтери - це з точки зору держапарату, та заброньованих з відстрочкою всі ухилянти, які відкупаються, негідники... давити всіх, якщо не в окопі!
Як наслідок, допомога в нуль, і власне виживання. Це напевно бажана ціль. Дивно.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:31
whois2010 написав:
Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.
тому що керівник ТЦК має план який він повинен виконати, в протилежному випадку він може опинитись поближче до фронту чого він аж ніяк не хоче. Проблеми економіки його цікавлять найменше всього. З варіантів :
а) мобілізувати 900 цінних працівників і 100 маргіналів
б) мобілізувати 100 цінників працівників і 500 маргіналів
він звісно вибере перший варіант бо 1000 це більше ніж 600 (краще для плану), плюс варіант а) легше реалізувати.
В окремих випадків коли мова йде про прям топ-підприємство області можуть втрутитись з ОВА, і то з кожним місяцем такі можливості звужуються.
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Letusrock
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:38
Hotab написав:
І кожен окремий випадок дійсно треба розглядати, включно з судом.
апелювати на суд у наших реаліях це або наївність або відверте глузування
Нагадаю один зі знакових випадків: коли регіональна мафія Затоки не дала ввійти на ринок туристичних послуг прибалтійському інвестору-мільярдеру, не дивлячись на його гроші, піблічну підтримку уряду, розголос у ЗМІ, купи адвокатів і т.д.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:39
Hotab написав:Letusrock
Якщо в країні є корупція, не означає що нічого не буває без неї.
І кожен окремий випадок дійсно треба розглядати, включно з судом. А не «а, ясно, це корупція!»
Як у тебе (що не диво, бо у тебе всі з камазів по дорозі на полігон стрибнули) і нажаль у Тестера))
Картина маслом, столична спеціалізована лікарня, договір з НСЗУ все таке, на папері все відділення стаціонару забите вщент, в реальності, люди приходять амбулаторно за ін'єкціями і то не всі і не кожен день, реально перебувають на стаціонарі одиниці. Ну і само-собою, кожен прийом, навіть з направленням, "благодійний внесок" + фіксована плата за кожну консультацію.
Це норма, чи вже корупція? Перевірити "стаціонарне заповнення" елементарно, але ж це працює вже роками, все чітко відкатано, не криючись, перевірки також в долі.
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_Mykola_
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:40
BeneFuckTor
Як це має приблизно бути.
1.1 ціна установки + ціна встановлення + 30%навар -> готова ціна з власністю у державі + 3роки гарантії вже в ціні
1.2 кожного року перезаключаємо договір на сервіс/обслуговування.
або
2. ціна установки + ціна втановленя + ціна обслуговування + 30% навар -> контракт на постачання скількито мегаватів щорічно протяком там 10років.
А де там вартість грошей (гривні) на протязі 15 років контракту? Адже там сама установка прямий імпорт, і всі з/ч будуть також. А контракт в гривні.
А де там страхування або просто врахування ризику втрати машини за 1 млн дол, якщо прилетить Щахед , для якого всі енергетичні обʼєкти є безпосередньою ціллю?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 12 вер, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:40
Letusrock написав: whois2010 написав:
Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.
тому що керівник ТЦК має план який він повинен виконати, в протилежному випадку він може опинитись поближче до фронту чого він аж ніяк не хоче. Проблеми економіки його цікавлять найменше всього. З варіантів :
а) мобілізувати 900 цінних працівників і 100 маргіналів
б) мобілізувати 100 цінників працівників і 500 маргіналів
він звісно вибере перший варіант бо 1000 це більше ніж 600 (краще для плану), плюс варіант а) легше реалізувати.
В окремих випадків коли мова йде про прям топ-підприємство області можуть втрутитись з ОВА, і то з кожним місяцем такі можливості звужуються.
Ну а вам чого переживати ?
Вже багато часу ви й ваш опонент тільки пишуть про фронт так там і не перебуваючи .
" патріоти " за компом .
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холява
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:40
холява
Так я просто підказати, як можна більш правильно набирати текст. Спробуйте.
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_Mykola_
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:43
Hotab написав:
А де там вартість грошей
в останніх реченнях які ви не скопіювали
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:50
_Mykola_ написав:
Картина маслом, столична спеціалізована лікарня, договір з НСЗУ все таке, на папері все відділення стаціонару забите вщент, в реальності, люди приходять амбулаторно за ін'єкціями і то не всі і не кожен день, реально перебувають на стаціонарі одиниці. Ну і само-собою, кожен прийом, навіть з направленням, "благодійний внесок" + фіксована плата за кожну консультацію.
Це норма, чи вже корупція? Перевірити "стаціонарне заповнення" елементарно, але ж це працює вже роками, все чітко відкатано, не криючись, перевірки також в долі
мама моего друга детства была директором станции юннатов (типа дома пионеров). Никаких пионеров там не было. Закрытое полуразрушенное здание. Но финансирование шло не один год. Подробностей не знаю, легко догадаться куда девалось то финансирование. Масштабы воровства бюджета огромные. Другой знакомый торговал канцтоварами, недавно рассказал как в последние числа декабря бюджетные организации покупали у него всё по прайсу х2. Весь неликвид который он полгода не мог продать. Нужным людям конечно была благодарность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 12 вер, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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