Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії.
Джерела видання The Guardian в британському уряді повідомили, що рішення дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по цілях у глибині визнаної території Росії вже прийнято.
За їхніми словами, як очікується, оголошено про це не буде у п'ятницю після зустрічі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера із президентом США Джо Байденом.
Джерела додали, що спільний візит Блінкена і Леммі до Києва в середу для зустрічі із Зеленським не відбувся б, якби не було ухвалено позитивного рішення щодо Storm Shadow. Але британці назвали надмірно провокаційною публічну заяву про ракети великої дальності в Києві, і тому заяви не було.
дети, рискуя жизнью, остались в воюющей стране, давая работу школам. родители купили все учебники, тетради, всю канцелярию до последней ручки. до кусочка хлеба - заплати за всё. всё что ребёнок знает получено исключительно платными кружками после школы. Украина на пороге принятия в ЕС, а наши учителя за некрасивую надпись выбрасывают ручки в мусорное ведро. разделяют детей на 1 и 2 сорт, выводя угодных к доске и неугодных, заставляя позориться с открытой тетрадью. у них забрали советское сравнение в виде оценок, так они выводят детей с открытыми тетрадями к доске, вводят журналы "успешности". это центр Киева, это какой-то кацапстан 2.0. 3 месяца хотьбы в гос больницу за справкой 086 для ребёнка. можно догадаться, что справки нет. справка получена за один приём в частной клинике с полным осмотром.
Hotab написав:Новый авто будет тоже 12 лет работать. И отобьется несколько раз. И эта аренда в таксонов имеет место быть.
не хотел встревать в ваш оффтоп, внесу свои маленькие 3 копейки
откуда берется цена аренды? арендатору должно быть выгоднее арендовать, чем покупать своё. Арендодателю должно быть выгоднее сдать в аренду, чем продать. Это рынок. Без чётких цифр оценить кейс невозможно. Если таксист берёт авто на неделю он получает возможность зарабатывать без вложений, возможность отказаться от какого то конкретного авто (арендовать другое), возможность раз в неделю спрыгнуть с этого бизнеса. Поэтому цена такой аренды высокая, потому что эти опции стоят арендодателю денег (помимо тех обслуживания и амортизации).
В долгосрочной аренде таких опций обычно нет, поэтому цена ниже. Мы брали коммерческие авто в долгосрочную аренду, там были чёткие ограничения по пробегу и др.
Если за 15 лет арендатор может купить 6 таких авто (комбайнов, турбин неважно) зачем ему тогда аренда? Аренда придумана чтобы сэкономить на покупке, а не заплатить в 6 раз дороже. По квартирам рента формируется примерно по формуле аренда * 150 = цена. Амортизация и жизненный цикл у авто другая, соответственно ROI меньше.
И про обслуживание. Оно может быть дорогим, но не дороже стоимости того что обсуживается, иначе зачем это обслуживать, если проще купить новое? Эти моменты вы с тестером упустили.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 вер, 2024 10:20, всього редагувалось 3 разів.
Начальник штабу командування СБС Роман Гладкий перетинав російські прикордонні пункти, коли служив у командуванні ВМС України.
OSINT - команда «Телебачення Торонто» у нещодавній злитій базі фсб «Кордон» знайшла дані про перетини російського кордону начальником штабу командування СБС Романом Гладким у 2014 та 2015 роках.
З 2014 по 2015 він перетинав КПП з рф 26 разів. Це були поїздки як в рф (або т.о. Крим) так і звідти, в тому числі під час служби в командуванні ВМС України. Зокрема, обіймаючи посаду начальника управління надводних та підводних сил командування ВМС ЗС України. У відповіді на запит «Телебачення Торонто» ВМС повідомили, що цю посаду Гладкий обіймав з 27 лютого по 1 січня 2016 року, за цей час він перетинав кордон з ворогом 8 разів.
Згідно злитої російської бази, найчастіше Гладкий перетинав кордон до лютого 2015 року, коли був слухачем НУОУ імені Івана Черняховського, 18 разів. Крім того, у базі також є інформація про виїзди в росію (або т.о Крим) його дружини, Олени Гладкої - 22 перетини кордону у період з 25 жовтня 2014 по 30 листопада 2015 років.
Нагадаємо, він 25 липня 2024 Гладкого призначено начальником штабу СБС. СБУ повідомила, що не проводила перевірку Гладкого перед призначенням на посаду. 4 вересня була оприлюднена інформація про те, що його дружина Олена Гладка має громадянство рф. - джерело
При цьому підтверджена інформація, що командувач СБС полковник Вадим Сухаревський не мав впливу на призначення даного персонажу на посаду начальник штабу. Призначення було по команді з ОП.
Бетон написав:дети, рискуя жизнью, остались в воюющей стране, давая работу школам. родители купили все учебники, тетради, всю канцелярию до последней ручки. до кусочка хлеба - заплати за всё. всё что ребёнок знает получено исключительно платными кружками после школы. Украина на пороге принятия в ЕС, а наши учителя за некрасивую надпись выбрасывают ручки в мусорное ведро. разделяют детей на 1 и 2 сорт, выводя угодных к доске и неугодных, заставляя позориться с открытой тетрадью. у них забрали советское сравнение в виде оценок, так они выводят детей с открытыми тетрадями к доске, вводят журналы "успешности". это центр Киева, это какой-то кацапстан 2.0. 3 месяца хотьбы в гос больницу за справкой 086 для ребёнка. можно догадаться, что справки нет. справка получена за один приём в частной клинике с полным осмотром.
это все "здобутки"? чи ще є?
1. В школі другий рік використовують систему "Єдина Школа", оцінки виставляються індивідуально, результати не зачитуються в класі. Успішність бачить тільки дитина, та батьки у додатку. Домашні завдання також всі йдуть через додаток. Це державна школа. Ми напевно у різних столицях живемо. За подібний урок, який Ви описали, вчитель вилетів би з роботи гарантовано. Але, це школа де директор і педколектив більш-менш "свіжі". Знаю декілька шкіл, у яких треба все керівництво звільнити з приміткою "ніколи не брати на роботу до закладів освіти", тоді вони швидко вийдуть на нормальний рівень.
2. Довідка зараз надається просто після огляду педіатром з яким є договір. Окремі вузькоспеціалізовані лікарі, тільки якщо є підстави. Наразі бігати по всім лікарям немає потреби, ще в минулому році, МОЗ видав зміни до наказу, і вже ДРУГИЙ навчальний рік йде по цій спрощеній процедурі видачі довідок.
Ви в минулому році також бігали по всім-всім лікарям?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 12 вер, 2024 10:22, всього редагувалось 2 разів.
в повідомленні написано сервіс/обслуговування, це не ремонтні роботи, вони лягають окремо. Там ще буде шафа керування де є куча пристроїв, ціна яких змінюється щомісяця і немає ніяких гарантій що щось пропрацює 20 років, точніше є що НЕ пропрацює. Якщо фірма підписує такий контракт, то ремонтувати вона це не буде, бо і фірми не буде. Наголошую, що проєкти там оговорено окремо.
Вам для роздумів: через 15 років може бути знята з виробництва плата для давача температури, як прорахувати ціну його заміни?
Я розумію вас, з вашої сторони ви бачите що приходить хлопчик і щось робить тому гелікоптеру і часто і ремонтують і він ламається і стоїть без діла, а то ще можна набарти а чому кнопка залипа. Ви вигадали собі як це працює але це трішки не так.
Бетон написав:дети, рискуя жизнью, остались в воюющей стране, давая работу школам. родители купили все учебники, тетради, всю канцелярию до последней ручки. до кусочка хлеба - заплати за всё. всё что ребёнок знает получено исключительно платными кружками после школы. Украина на пороге принятия в ЕС, а наши учителя за некрасивую надпись выбрасывают ручки в мусорное ведро. разделяют детей на 1 и 2 сорт, выводя угодных к доске и неугодных, заставляя позориться с открытой тетрадью. у них забрали советское сравнение в виде оценок, так они выводят детей с открытыми тетрадями к доске, вводят журналы "успешности". это центр Киева, это какой-то кацапстан 2.0. 3 месяца хотьбы в гос больницу за справкой 086 для ребёнка. можно догадаться, что справки нет. справка получена за один приём в частной клинике с полным осмотром.
это все "здобутки"? чи ще є?
1. В школі другий рік використовують систему "Єдина Школа", оцінки виставляються індивідуально, результати не зачитуються в класі. Успішність бачить тільки дитина, та батьки у додатку. Домашні завдання також всі йдуть через додаток. Це державна школа. Ми напевно у різних столицях живемо. За подібний урок, який Ви описали, вчитель вилетів би з роботи гарантовано. Але, це школа де директор і педколектив більш-менш "свіжі". Знаю декілька шкіл, у яких треба все керівництво звільнити з приміткою "ніколи не брати на роботу до закладів освіти", тоді вони швидко вийдуть на нормальний рівень.
2. Довідка зараз надається просто після огляду педіатром з яким є договір. Окремі вузькоспеціалізовані лікарі, тільки якщо є підстави. Наразі бігати по всім лікарям немає потреби, ще в минулому році, МОЗ видав зміни до наказу, і вже ДРУГИЙ навчальний рік йде по цій спрощеній процедурі видачі довідок.
Ви в минулому році також бігали по всім-всім лікарям?
1. Спостерігаю поки, не втручаюсь. Про єдину школу я в курсі. 2. В хелсі написав відгук, що тьотя, ви хамка з маразмом, ідіть на звалище історії і підписав нову декларацію в приватній клініці з молодою лікаркою. Все вирішується з нею швидко і якісно. Для отримання довідки на 4 раз тьотя на пимоненка заявила ідіть робіть дитині кров з вени на загальний аналіз, проходьте окуліста і ще купу врачів.
Бетон написав:Для отримання довідки на 4 раз тьотя на пимоненка заявила ідіть робіть дитині кров з вени на загальний аналіз, проходьте окуліста і ще купу врачів.
поликлиника №2? там на 1м этаже слева есть кабинет куда платить деньги, вам там дают красивую бумажку, прямо оттуда звонят врачу, называют вашу фамилию и... отношение становится полностью другим.
А бесплатников футболят. Многие частные клиники это рога и копыта, конечно не Борис и не Добробут. Один раз столкнулся и сделал вывод государственные за деньги лучше. В госюбольницах тоже есть платные палаты как в отеле, душ, вай фай, кондей. Может не во всех, хз.