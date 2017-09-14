Hotab написав:

і що ви цим хотіли сказати?









Я не тільки «хотів», я і сказав. Що навіть техніка, яка при відмові може викликати катастрофу (бо вона не стоїть стаціонарно на станині , де поломка викличе лише зупинку виробничого процесу, а така яка перебуває в повітрі) І ТА має назначений ресурс десятки років саме по планеру (рама, шасі, називайте як завгодно). А решта вузлів і агрегатів за цей час може бути замінена багато разів.Яку і де ви бачили ушатану техніку - не особливо цікаво. Бо чері амулет може і через 3 роки весь вже згнив, а фура MAN при якісному обслуговуванні десятки років успішно їздить. Бо і виробник трохи нормальний, і комерційна техніка - це трохи інша якість виконання.Тому ще раз: я ніде не виключав тут пілілова, може воно і так. Але для мене точно «не все тут однозначно» як для вас тут)Ну і податки все одно платити треба, правда?Чи вже ні?Ви ж це також тут натякали, втягуючи муха і ангела?