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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9815981698179818>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.1 5 12
до кінця 2024 року
33%
4
до квітня 2025 року
8%
1
до липня 2025 року
8%
1
до жовтня 2025 року
0
0
до кінця 2025 року
17%
2
до липня 2026 року
8%
1
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:16

  Hotab написав:

якби ви працювали з тендерами то не написали б цю дурню.


Тендер тут взагалі ні до чого. Правильність (чи неправильність) його проведення не має прямого впливу на подальше виконання обовʼязків обслуговуючою організацією, та чи матиме вона прибуток (і який) при майбутньому курсі валюти на протязі наступних 12 років.
Це як по типу нєвєста яка окружила чоловіка через «зальот» зовсім не обовʼязково буде поганою дружиною. ))



тендер це механізм за допомогою якого знаходять виконавця. і коли його знаходять через тендер є закони які регулюють і подальшу роботу з такими договорами. якщо вам це не відомо - то хоч не показуйте на людях.
і на відміну від вас я не тільки статтю прочитав але й договор викладений на прозоро.
ви не знали що там можна його почитати? то почитайта. а потім розкажете з чого ви взяли що ціна буде сталою всі роки а не скажімо приймуть допку до угоди (а з мого досвіду до подібних договорів коли постачальник свій завжди приймали допки як тільки змінювалися ціни). або що буде якщо арендодавець через 5 років перестане проводити обслуговування.
звикніть перш ніж вступати в дискусію більше мати аргументів.
Востаннє редагувалось tester7336 в Чет 12 вер, 2024 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:20

О "дальнобое"...
Во первых... речь всего лишь о РСМД - это болезненно но напрочь не критично... Да даже если бы о настоящем дальнобое - 700+ км... тоже не критично в случае с РФ ибо даже несколько лет поливания Украины ракетами РФ всех типов так и не привели к сколь либо существенному эффекту, а теперь представьте территорию РФ и ее инфраструктуру...

Нужны тысячи ракет и не 300, а минимум 700+ км... Это чтоб только ощутили...
Спровоцировать РФ на ТЯО? Сомневаюсь... Ибо лишено смысла с точки зрения эффективности. РФ недавно заявила, что по настоящему еще не трогала энергосистему, а для полного шатдауна достаточно "понизить" частоту в сети - дальше карточный домик...
РФ заявила, что если что... начнет с этого и именно перед зимой, а это круче любой ТЯО... А если еще и по подстанциям, то вопрос восстановления перейдет в плоскость 3-5 лет...

Тут же возникает аргумент... Так что? Не бить по РФ? В сей бинарной логике ответа нет. Правильный ответ с точки зрения патриотизма - бить и не обращать внимания...
Правильный ответ обычной логики заключается в том, что знает любой игрок стрелялок - бить нужно наверняка и по голове... Ибо стрельба солью по жопе медведя лишь разозлит его и выдаст позиции...
Но с точки зрения сериала - польза очевидна... Ярко, бадьоро... как в курской операции, о которой часто пишет Марьяна...
Но бить по голове никакие США и Британия и НАТО естественно не дадут... много раз писал почему и почему Нуланд и Байдену пришлось уйти...

Если решения в данной плоскости нет или оно не устраивает (анализируем финансы и кредит) то тогда систему нужно перевести на новый уровень...
Вот для этого "дальнобой" банальной РСМД в 300км. вполне подходит... с ответкой по энергетике, что переводит систему в новое состояние... И в бытовой и в логистической и в политической плоскостях...
Если Игроков устраивает такой сценарий то все пойдет по нему...
Тогда 300-километровый дальнобой становится триггером... Для этого он вполне подходит для всех сторон...

Западная пресса слила, что для нанесения сколь либо ощутимого урона РФ необходимо от 100 ярдов при чем сразу... одномоментно... и только на оружие и обеспечение...
Нам дают по 100-200... лямов... т.е. на несколько ПРЯДКОВ меньше...
Но готовы дать на ПВО... для прикрытия объектов в случае избрания РФ стратегии шатдауна...

Мои выводы:
а) 300км - это РСМД а не дальнобой...
б) либо 1000 ракет либо это как солью по попе медведя...
в) Шатдаун хуже чем ТЯО...
г) Перформансы и одиночные яркие успехи не решение... ибо Класс всегда побиваем Системой... Нужна Система...
Нужна СИСТЕМА, а не примочки в виде РСМД... но для Системы нужно ОЧЕНЬ много денег... а их нет... даже до конца этого года нет... и в 25 тем более... При чем нет даже для выживания...
Нужно вооружение на 100 ярдов, а не на 100 лямов...

Я не берусь давать советы или оценки - решения принимать тем, кто наделен такими полномочиями, но свое ИМХО изложил.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:27

  холява написав:Можете йому привести " мульен" аргументів - не погодится ні защо .


мені достатньо було глянути що були переговори з одним учасником та глянути на самого арендодавця і на 99,99% що влада там здорово макнула рога а не економічно обгрунтована переплата в 6 раз.
ну а для хотаба "не все так однозначно"
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:30

  холява написав:Ніколи не будете праві , будь защо . За мной останне речення .


я не вступати в діалоги де не буде останнього слова за мною )))
таке просто пропускаю мимо.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:34

  Hotab написав:А можливо ота «рога і копита» організована саме Мадек , і є їх дитинкою.


ну для цього потрібно проводити аналіз бенефіціарів. і якби вони пересікалися то ІМХО гроші б це написали.
проте якщо ж таки вони дійсно їх дитинка - то зробити її могли для певної цілі. і абсолютно не благородної. як то кажуть - щоб материнську компанію не підставляти.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:37

  tester7336 написав:
  холява написав:Можете йому привести " мульен" аргументів - не погодится ні защо .


мені достатньо було глянути що були переговори з одним учасником та глянути на самого арендодавця і на 99,99% що влада там здорово макнула рога а не економічно обгрунтована переплата в 6 раз.
ну а для хотаба "не все так однозначно"


Цікавлять при обговореннях саме аргументи, обмін думками.
А хто погодиться чи не погодиться, переконають чи не переконають когось є другорядним.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:38

  Hotab написав:холява


Тестер (на мою думку ) грамотна і освічена людина


Не ставлю під сумнів.
Але якщо ми вже стали його особисто обговорювати…
Присутній якийсь перекос по відношенню до бізнесу.
Кілька маячків було , типу «жруть в три горла» і т.д.
Тобто мова була не про розкрадачів чи хабарників, ухилянтів від сплати податків. а саме «жирні коти» , які багато чого мають. Без сепарації, а які ж причини , що вони багато мають і «жеруть в три горла». Бо можна ж і чесно то все мати. Ну і прозвучало, що коти хай і захищають своє особисто.. (ще ж зрозуміти, коли починається оце «жеруть в 3 горла?» три кавалірки , то 3 горда? А якщо 3 нормальні квартири? А якщо 5? А якщо власне виробництво?Не зрозуміло)
Ну і звідти корінь у нинішньої розмови. «Точно то вони обкрадають бюджет! Бач які суми! Ух жруть».


яскравий приклад коли сам собі щось вигадав а потім всім роззказуєш шо то він казав ))))
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:46

  холява написав:_Mykola_

Я вже пояснивав , пишу на компі який наслідував від дочки , який купила і користувалась під час навчання у Китаї ......


ну тоді затисніть лівий альт і на цифровій клавіатурі праворуч наберіть послідовно 0146.
відпустить альт. буде людський апостроф. працює скрізь.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:50

ГУР збило російський винищувач над Чорним морем (відео)
https://www.unian.ua/war/gur-zbilo-rosi ... 55061.html

Так чим ГУР збило?!
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:52

  tester7336 написав:
  холява написав:_Mykola_

Я вже пояснивав , пишу на компі який наслідував від дочки , який купила і користувалась під час навчання у Китаї ......


ну тоді затисніть лівий альт і на цифровій клавіатурі праворуч наберіть послідовно 0146.
відпустить альт. буде людський апостроф. працює скрізь.

и где здесь левый альт?
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