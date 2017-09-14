О "дальнобое"...

Во первых... речь всего лишь о РСМД - это болезненно но напрочь не критично... Да даже если бы о настоящем дальнобое - 700+ км... тоже не критично в случае с РФ ибо даже несколько лет поливания Украины ракетами РФ всех типов так и не привели к сколь либо существенному эффекту, а теперь представьте территорию РФ и ее инфраструктуру...



Нужны тысячи ракет и не 300, а минимум 700+ км... Это чтоб только ощутили...

Спровоцировать РФ на ТЯО? Сомневаюсь... Ибо лишено смысла с точки зрения эффективности. РФ недавно заявила, что по настоящему еще не трогала энергосистему, а для полного шатдауна достаточно "понизить" частоту в сети - дальше карточный домик...

РФ заявила, что если что... начнет с этого и именно перед зимой, а это круче любой ТЯО... А если еще и по подстанциям, то вопрос восстановления перейдет в плоскость 3-5 лет...



Тут же возникает аргумент... Так что? Не бить по РФ? В сей бинарной логике ответа нет. Правильный ответ с точки зрения патриотизма - бить и не обращать внимания...

Правильный ответ обычной логики заключается в том, что знает любой игрок стрелялок - бить нужно наверняка и по голове... Ибо стрельба солью по жопе медведя лишь разозлит его и выдаст позиции...

Но с точки зрения сериала - польза очевидна... Ярко, бадьоро... как в курской операции, о которой часто пишет Марьяна...

Но бить по голове никакие США и Британия и НАТО естественно не дадут... много раз писал почему и почему Нуланд и Байдену пришлось уйти...



Если решения в данной плоскости нет или оно не устраивает (анализируем финансы и кредит) то тогда систему нужно перевести на новый уровень...

Вот для этого "дальнобой" банальной РСМД в 300км. вполне подходит... с ответкой по энергетике, что переводит систему в новое состояние... И в бытовой и в логистической и в политической плоскостях...

Если Игроков устраивает такой сценарий то все пойдет по нему...

Тогда 300-километровый дальнобой становится триггером... Для этого он вполне подходит для всех сторон...



Западная пресса слила, что для нанесения сколь либо ощутимого урона РФ необходимо от 100 ярдов при чем сразу... одномоментно... и только на оружие и обеспечение...

Нам дают по 100-200... лямов... т.е. на несколько ПРЯДКОВ меньше...

Но готовы дать на ПВО... для прикрытия объектов в случае избрания РФ стратегии шатдауна...



Мои выводы:

а) 300км - это РСМД а не дальнобой...

б) либо 1000 ракет либо это как солью по попе медведя...

в) Шатдаун хуже чем ТЯО...

г) Перформансы и одиночные яркие успехи не решение... ибо Класс всегда побиваем Системой... Нужна Система...

Нужна СИСТЕМА, а не примочки в виде РСМД... но для Системы нужно ОЧЕНЬ много денег... а их нет... даже до конца этого года нет... и в 25 тем более... При чем нет даже для выживания...

Нужно вооружение на 100 ярдов, а не на 100 лямов...



Я не берусь давать советы или оценки - решения принимать тем, кто наделен такими полномочиями, но свое ИМХО изложил.