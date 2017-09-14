Бетон написав:дети, рискуя жизнью, остались в воюющей стране, давая работу школам. родители купили все учебники, тетради, всю канцелярию до последней ручки. до кусочка хлеба - заплати за всё. всё что ребёнок знает получено исключительно платными кружками после школы. Украина на пороге принятия в ЕС, а наши учителя за некрасивую надпись выбрасывают ручки в мусорное ведро. разделяют детей на 1 и 2 сорт, выводя угодных к доске и неугодных, заставляя позориться с открытой тетрадью. у них забрали советское сравнение в виде оценок, так они выводят детей с открытыми тетрадями к доске, вводят журналы "успешности". это центр Киева, это какой-то кацапстан 2.0. 3 месяца хотьбы в гос больницу за справкой 086 для ребёнка. можно догадаться, что справки нет. справка получена за один приём в частной клинике с полным осмотром.
whois2010 написав:Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.
тому що керівник ТЦК має план який він повинен виконати, в протилежному випадку він може опинитись поближче до фронту чого він аж ніяк не хоче. Проблеми економіки його цікавлять найменше всього. З варіантів : а) мобілізувати 900 цінних працівників і 100 маргіналів б) мобілізувати 100 цінників працівників і 500 маргіналів він звісно вибере перший варіант бо 1000 це більше ніж 600 (краще для плану), плюс варіант а) легше реалізувати. В окремих випадків коли мова йде про прям топ-підприємство області можуть втрутитись з ОВА, і то з кожним місяцем такі можливості звужуються.
Маргиналы защищены законом. Отбывшие срок по "уважаемым" статтям мобилизации не подлежат.