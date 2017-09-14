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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9816981798189819>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.2 5 16
до кінця 2024 року
38%
6
до квітня 2025 року
6%
1
до липня 2025 року
6%
1
до жовтня 2025 року
0
0
до кінця 2025 року
13%
2
до липня 2026 року
6%
1
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
31%
5
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:05

  Wirująświatła написав:и где здесь левый альт?
Зображення


я вам співчуваю )))
а взагалі якщо казалося про лівий альт і праву клавіатуру цифрову то мабуть же під "працює скрізь" малось щось інше? а от для клавіатури були задані конкретні умови.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:07

  tester7336 написав:а взагалі якщо казалося про лівий альт і праву клавіатуру цифрову то мабуть же під "працює скрізь" малось щось інше? а от для клавіатури були задані конкретні умови.
кстати ваша фича работает. но экранная клава имхо удобнее.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:
  холява написав:_Mykola_

Я вже пояснивав , пишу на компі який наслідував від дочки , який купила і користувалась під час навчання у Китаї ......


ну тоді затисніть лівий альт і на цифровій клавіатурі праворуч наберіть послідовно 0146.
відпустить альт. буде людський апостроф. працює скрізь.

и где здесь левый альт?
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Це Флаєва?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:12

Faceless китайская раскладка, строго по холявиному кейсу.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:12

  Бетон написав:дети, рискуя жизнью, остались в воюющей стране, давая работу школам. родители купили все учебники, тетради, всю канцелярию до последней ручки. до кусочка хлеба - заплати за всё. всё что ребёнок знает получено исключительно платными кружками после школы.
Украина на пороге принятия в ЕС, а наши учителя за некрасивую надпись выбрасывают ручки в мусорное ведро. разделяют детей на 1 и 2 сорт, выводя угодных к доске и неугодных, заставляя позориться с открытой тетрадью. у них забрали советское сравнение в виде оценок, так они выводят детей с открытыми тетрадями к доске, вводят журналы "успешности".
это центр Киева, это какой-то кацапстан 2.0.
3 месяца хотьбы в гос больницу за справкой 086 для ребёнка. можно догадаться, что справки нет. справка получена за один приём в частной клинике с полным осмотром.

это все "здобутки"? чи ще є?

Нафига це ЕС?
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:23

  Letusrock написав:
  whois2010 написав:Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.

тому що керівник ТЦК має план який він повинен виконати, в протилежному випадку він може опинитись поближче до фронту чого він аж ніяк не хоче. Проблеми економіки його цікавлять найменше всього. З варіантів :
а) мобілізувати 900 цінних працівників і 100 маргіналів
б) мобілізувати 100 цінників працівників і 500 маргіналів
він звісно вибере перший варіант бо 1000 це більше ніж 600 (краще для плану), плюс варіант а) легше реалізувати.
В окремих випадків коли мова йде про прям топ-підприємство області можуть втрутитись з ОВА, і то з кожним місяцем такі можливості звужуються.

Маргиналы защищены законом.
Отбывшие срок по "уважаемым" статтям мобилизации не подлежат.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:33

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:41

  Letusrock написав:
  whois2010 написав:Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.

тому що керівник ТЦК має план який він повинен виконати, в протилежному випадку він може опинитись поближче до фронту чого він аж ніяк не хоче. Проблеми економіки його цікавлять найменше всього. З варіантів :
а) мобілізувати 900 цінних працівників і 100 маргіналів
б) мобілізувати 100 цінників працівників і 500 маргіналів
він звісно вибере перший варіант бо 1000 це більше ніж 600 (краще для плану), плюс варіант а) легше реалізувати.
В окремих випадків коли мова йде про прям топ-підприємство області можуть втрутитись з ОВА, і то з кожним місяцем такі можливості звужуються.

Вы знаете, за последнее время у меня заметно больше примеров "бусификации" (культурно, без каких-то избиений и пр.), чем призыва с предприятия. Допускаю, что это частный случай, статистики у меня нет, но всё же.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:44

  Letusrock написав:
  Hotab написав:І кожен окремий випадок дійсно треба розглядати, включно з судом.

апелювати на суд у наших реаліях це або наївність або відверте глузування
..........

Но другого пути нет.
Альтернатива - революционная законность. Запустить такой механизм несложно, но последствия могут быть...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:52

  Letusrock написав:
  whois2010 написав:Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.

тому що керівник ТЦК має план який він повинен виконати, в протилежному випадку він може опинитись поближче до фронту чого він аж ніяк не хоче. Проблеми економіки його цікавлять найменше всього. З варіантів :
а) мобілізувати 900 цінних працівників і 100 маргіналів
б) мобілізувати 100 цінників працівників і 500 маргіналів
він звісно вибере перший варіант бо 1000 це більше ніж 600 (краще для плану), плюс варіант а) легше реалізувати.
В окремих випадків коли мова йде про прям топ-підприємство області можуть втрутитись з ОВА, і то з кожним місяцем такі можливості звужуються.


То вантажники в епіках на чверть ставки -- вже під загрозою? 🤔
Bobua
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