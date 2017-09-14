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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9816981798189819

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.2 5 16
до кінця 2024 року
38%
6
до квітня 2025 року
6%
1
до липня 2025 року
6%
1
до жовтня 2025 року
0
0
до кінця 2025 року
13%
2
до липня 2026 року
6%
1
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
31%
5
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:12

  detroytred написав:Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії.
.............
Як вважає The Guardian, держсекретар Блінкен також "натякнув" на те, що Вашингтон ухвалив аналогічне рішення щодо ракет ATACMS.
https://www.unian.ua/world/velikobritan ... 54953.html

К сожалению, в оригинале - https://www.theguardian.com/world/2024/sep/11/blinken-hints-us-will-lift-restrictions-on-ukraine-using-long-range-arms-in-russia - есть и такое:
Но было бы сочтено излишне провокационным публичное заявление о ракетах большой дальности в Киеве. Также вероятно, что будут по-прежнему действовать ограничения на использование Украиной ракет, имеющих дальность не менее 190 миль, чтобы избежать безрассудных или ненужных атак.

И такое:
Источники в британском правительстве сообщили, что решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России уже принято , хотя, как ожидается, об этом не будет публично объявлено в пятницу, когда Стармер встретится с Байденом в Вашингтоне.

Ну, отсутствие "публичного объявления" то такое, а вот "ограничения на ... дальность не менее 190 миль" ...
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:18

  _Mykola_ написав:...........
1. В школі другий рік використовують систему "Єдина Школа", оцінки виставляються індивідуально, результати не зачитуються в класі. Успішність бачить тільки дитина, та батьки у додатку. ..........

Уточню, в первом классе оценки вообще не выставляются.
Как во втором пока не знаю.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:29

  BeneFuckTor написав:Hotab

Ще раз пишу, про поломки написав в тексті.

в повідомленні написано сервіс/обслуговування, це не ремонтні роботи, вони лягають окремо. Там ще буде шафа керування де є куча пристроїв, ціна яких змінюється щомісяця і немає ніяких гарантій що щось пропрацює 20 років, точніше є що НЕ пропрацює. Якщо фірма підписує такий контракт, то ремонтувати вона це не буде, бо і фірми не буде. Наголошую, що проєкти там оговорено окремо.

Вам для роздумів: через 15 років може бути знята з виробництва плата для давача температури, як прорахувати ціну його заміни?

Я розумію вас, з вашої сторони ви бачите що приходить хлопчик і щось робить тому гелікоптеру і часто і ремонтують і він ламається і стоїть без діла, а то ще можна набарти а чому кнопка залипа. Ви вигадали собі як це працює але це трішки не так.

Всё верно, но в повідомленні не написано, и что ремонтные работы не включены.
Для этого надо читать контракт.
Собственно, о чём Hotab и говорит - информация в заметке не достаточна для вынесения окончательного решения и, тем более, приговора, которого хочет tester7336.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:33

  Бетон написав:.........
Для отримання довідки на 4 раз тьотя на пимоненка заявила ідіть робіть дитині кров з вени на загальний аналіз, проходьте окуліста і ще купу врачів.

Не знаком с вашей ситуацией, но вы уверены, что всё это не нужно?
Вообще говоря, периодические обследования полезны и даже необходимы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:48

  Schmit написав:

та да - Бровари все про все знають.
це вам не Langley якийсь задрипаний
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:50

З анонсованого "Гігавата Зеленського" побудовано близько 60 МВт :lol: – Кудрицький

З анонсованого "Гігавата Зеленського" в Україні побудовано лише близько 60 МВт. Йдеться про заяву президента Володимира Зеленського про намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації, яку він зробив у червні. :lol:

На уточнююче питання, що йдеться про період з моменту виникнення терміну "Гігават Зеленського", Кудрицький зазначив: "Це взагалі. З яких одна станція підключалася півтора року. Друга, наскільки я знаю, введена нещодавно в роботу". :shock: :oops:

мільярд дерев, мільйон дронів...
успішно-потужний чотириразовий лідор :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

jump написав:З анонсованого "Гігавата Зеленського" побудовано близько 60 МВт :lol: – Кудрицький

З анонсованого "Гігавата Зеленського" в Україні побудовано лише близько 60 МВт. Йдеться про заяву президента Володимира Зеленського про намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації, яку він зробив у червні. :lol:

На уточнююче питання, що йдеться про період з моменту виникнення терміну "Гігават Зеленського", Кудрицький зазначив: "Це взагалі. З яких одна станція підключалася півтора року. Друга, наскільки я знаю, введена нещодавно в роботу". :shock: :oops:

мільярд дерев, мільйон дронів...
успішно-потужний чотириразовий лідор :lol:
Мільярд дерев несподівано виросли на місці Каховського водосховища.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:56

  ЛАД написав:Всё верно, но в повідомленні не написано, и что ремонтные работы не включены.
Для этого надо читать контракт.
Собственно, о чём Hotab и говорит - информация в заметке не достаточна для вынесения окончательного решения и, тем более, приговора, которого хочет tester7336.


вам че тяжело открыть третье приложение и почитать что включено в ТО ?
а по поводу оплаты ремонта неисправностей там так прописано что я смеялся минут 10.
вот именно что хотаб даже поленился почитать договор но кинулся в стиле "не читал, но не все так однозначно"
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