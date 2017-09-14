detroytred написав:Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії. ............. Як вважає The Guardian, держсекретар Блінкен також "натякнув" на те, що Вашингтон ухвалив аналогічне рішення щодо ракет ATACMS. https://www.unian.ua/world/velikobritan ... 54953.html
Но было бы сочтено излишне провокационным публичное заявление о ракетах большой дальности в Киеве. Также вероятно, что будут по-прежнему действовать ограничения на использование Украиной ракет, имеющих дальность не менее 190 миль, чтобы избежать безрассудных или ненужных атак.
И такое:
Источники в британском правительстве сообщили, что решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России уже принято , хотя, как ожидается, об этом не будет публично объявлено в пятницу, когда Стармер встретится с Байденом в Вашингтоне.
Ну, отсутствие "публичного объявления" то такое, а вот "ограничения на ... дальность не менее 190 миль" ...
_Mykola_ написав:........... 1. В школі другий рік використовують систему "Єдина Школа", оцінки виставляються індивідуально, результати не зачитуються в класі. Успішність бачить тільки дитина, та батьки у додатку. ..........
Уточню, в первом классе оценки вообще не выставляются. Как во втором пока не знаю.
в повідомленні написано сервіс/обслуговування, це не ремонтні роботи, вони лягають окремо. Там ще буде шафа керування де є куча пристроїв, ціна яких змінюється щомісяця і немає ніяких гарантій що щось пропрацює 20 років, точніше є що НЕ пропрацює. Якщо фірма підписує такий контракт, то ремонтувати вона це не буде, бо і фірми не буде. Наголошую, що проєкти там оговорено окремо.
Вам для роздумів: через 15 років може бути знята з виробництва плата для давача температури, як прорахувати ціну його заміни?
Я розумію вас, з вашої сторони ви бачите що приходить хлопчик і щось робить тому гелікоптеру і часто і ремонтують і він ламається і стоїть без діла, а то ще можна набарти а чому кнопка залипа. Ви вигадали собі як це працює але це трішки не так.
Всё верно, но в повідомленні не написано, и что ремонтные работы не включены. Для этого надо читать контракт. Собственно, о чём Hotab и говорит - информация в заметке не достаточна для вынесения окончательного решения и, тем более, приговора, которого хочет tester7336.
З анонсованого "Гігавата Зеленського" побудовано близько 60 МВт – Кудрицький
З анонсованого "Гігавата Зеленського" в Україні побудовано лише близько 60 МВт. Йдеться про заяву президента Володимира Зеленського про намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації, яку він зробив у червні.
На уточнююче питання, що йдеться про період з моменту виникнення терміну "Гігават Зеленського", Кудрицький зазначив: "Це взагалі. З яких одна станція підключалася півтора року. Друга, наскільки я знаю, введена нещодавно в роботу".
jump написав:З анонсованого "Гігавата Зеленського" побудовано близько 60 МВт – Кудрицький
З анонсованого "Гігавата Зеленського" в Україні побудовано лише близько 60 МВт. Йдеться про заяву президента Володимира Зеленського про намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації, яку він зробив у червні.
На уточнююче питання, що йдеться про період з моменту виникнення терміну "Гігават Зеленського", Кудрицький зазначив: "Це взагалі. З яких одна станція підключалася півтора року. Друга, наскільки я знаю, введена нещодавно в роботу".
ЛАД написав:Всё верно, но в повідомленні не написано, и что ремонтные работы не включены. Для этого надо читать контракт. Собственно, о чём Hotab и говорит - информация в заметке не достаточна для вынесения окончательного решения и, тем более, приговора, которого хочет tester7336.
вам че тяжело открыть третье приложение и почитать что включено в ТО ? а по поводу оплаты ремонта неисправностей там так прописано что я смеялся минут 10. вот именно что хотаб даже поленился почитать договор но кинулся в стиле "не читал, но не все так однозначно"