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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:17
tester7336 написав: ЛАД написав:
Всё верно, но в повідомленні не написано, и что ремонтные работы не включены.
Для этого надо читать контракт.
Собственно, о чём Hotab
и говорит - информация в заметке не достаточна для вынесения окончательного решения и, тем более, приговора, которого хочет tester7336
.
вам че тяжело открыть третье приложение и почитать что включено в ТО ?
а по поводу оплаты ремонта неисправностей там так прописано что я смеялся минут 10.
вот именно что хотаб даже поленился почитать договор но кинулся в стиле "не читал, но не все так однозначно"
Не тяжело. Но зачем оно мне надо?
Я не прокурор. И у меня нет возможности и потребности проверять все договоры по Украине.
Могу Вам поверить на слово, если Вы читали договор. В заметке, которую Вы привели изначально, об этом ничего не сказано.
Но вообще, я ещё в начале войны писал о том, что никогда так не воруют, как во время войны. Так что ничего удивительного в этом для меня нет. Но это не отменяет необходимость сопротивляться агрессии. Хотя бы потому, что в случае победы РФ будет ещё хуже.
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ЛАД
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:21
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flysoulfly
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:33
detroytred написав:
РФ недавно заявила, что по настоящему еще не трогала энергосистему, а для полного шатдауна достаточно "понизить" частоту в сети - дальше карточный домик...
РФ заявила, что если что... начнет с этого и именно перед зимой, а это круче любой ТЯО... А если еще и по подстанциям, то вопрос восстановления перейдет в плоскость 3-5 лет...
Ось звідки ви це берете?
Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему"?
Причому гірша зима була перша, а друга була значно легша, що є цілком логічним - на першу зиму був запас ракет, на другу вже ні. Відповідно наступна, третя зима, пройде ще легше.
Але ж "РФ заявила"!
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andrijk777
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:34
Радісні новини.
Русь - Україна 2
Карл Волох
1. Самий факт коллективного приїзду керівників союзних країн мав би навести нас на думку, що тема розмови з Зеленським буде набагато серйознішою за використання далекобійної зброї.
2. А те, що до «делегації» долучили найвідданіших наших союзників - британців і балтійців - вказує, що розмова з Зеленським планувалася важка й не приємна для нього.
3. Не маю сумніву, що тема ця - припинення бойових дій.
4. Очевидно, що перед тим, як він подасть американцям на узгодження чергову фантазійну писульку про «деокупацію всіх українських земель», йому ультимативно довели до відома основні тези якогось більш-менш реалістичного (ймовірно, узгодженого з китайцями) плану припинення вогню. І початися все має до виборів у США.
5. Для Зеленського це новина жахлива. Вона означає, що його власні вибори відбудуться скоро й пройдуть в умовах, коли він не має жодного шансу їх виграти.
По-перше, навіть його недолугий виборець дізнається, що з «кордонами 91 року» його цинічного розводили.
По-друге, народ дізнається цифру реальних втрат і очманіє.
По-третє, головним лейтмотивом виборчої кампанії буде саботаж підготовки до вторгнення, котрий і привів до цих страшних втрат - людських і територіальних.
А за цим - неминучий суд.
6. Судячи з того, що навіть невеличкої цукерочки у вигляді дозволу бити ракетами вглиб російської території нам не дали, а український МЗС змушений був спростовувати інфу про скору зустріч Байдена-Зеленського (називаючи це помилкою перекладача-синхроніста), західний ультиматум наш Наполеончик сприйняв тяжко й заістерив.
Відтак, чекаємо наступного розвитку подій
4 год · Власний
Зберегти · Більше
Та ще й Сенс нарешті продає єврові овдп.
Прям свято сьогодні якесь.
PS
Але з покровськів таки виїздіть.
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Bobua
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:38
Wirująświatła написав: _Mykola_ написав:
Картина маслом, столична спеціалізована лікарня, договір з НСЗУ все таке, на папері все відділення стаціонару забите вщент, в реальності, люди приходять амбулаторно за ін'єкціями і то не всі і не кожен день, реально перебувають на стаціонарі одиниці. Ну і само-собою, кожен прийом, навіть з направленням, "благодійний внесок" + фіксована плата за кожну консультацію.
Це норма, чи вже корупція? Перевірити "стаціонарне заповнення" елементарно, але ж це працює вже роками, все чітко відкатано, не криючись, перевірки також в долі
мама моего друга детства была директором станции юннатов (типа дома пионеров). Никаких пионеров там не было. Закрытое полуразрушенное здание. Но финансирование шло не один год. Подробностей не знаю, легко догадаться куда девалось то финансирование. Масштабы воровства бюджета огромные. Другой знакомый торговал канцтоварами, недавно рассказал как в последние числа декабря бюджетные организации покупали у него всё по прайсу х2. Весь неликвид который он полгода не мог продать. Нужным людям конечно была благодарность.
А вы, черви подтцкашные, платите налоги, лучше 50% от вала(по одному вертолётному гению), а ещё лучше подарите свой бетон, коммерцию, бизнес чиновникам, они лучше знают как этим распорядиться, а сами гойда в купленном за свои обмундировании под Клещеевку
Сколько там в Запоре осталось государственных заводов и предприятий, с которых пересичному соточка в месяц стабильно на карман капает, за которые не грех опять ногами дорогу на Токмак разминировать?
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:43
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:50
_Mykola_ написав: whois2010 написав:
В цьому році було мобілізовано влітку двох працвників, у цей вівторок ще одного і от на п'ятницю визивіють ще 11 осіб з підприємства. ТОВ не зможе не лише виконувати свій функціонал, як це було 24/7, а я не впевнений, чи не розвалиться взагалі все. Десь з місяць тому я прийняв на роботу двох дітей 18 і 19 років. Так от, навіть десять студентів не замінять одного робітника з 15-ти річним досвідом. І через рік вони теж не зрівняються у скілах. ТОВ розвивався, ріс, працював у білу, допомагав ЗСУ, платив податки. Зрозуміло, що тепер, коли ТЦК вигрібає значну частину працівників, ТОВ буде працювати у режимі виживання. Ті що залишаться працівники, будуть працювату у чорну. Податки на мінімум. Ніяких більше авто, реб, дронів та іншого для армії, бо вже не буде функціонування і прибутку. Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.
Ось це якраз той момент, який ніяк не хочуть владнати, щоб не топити малий і середній бізнес, який значною мірою допомагає війську. У будь-якому бізнесі, мобілізація 30-50% працівників за місяць-два, практично ставить на ньому хрест.
Але не на часі, ті хто працює та допомагаю армії, волонтери - це з точки зору держапарату, та заброньованих з відстрочкою всі ухилянти, які відкупаються, негідники... давити всіх, якщо не в окопі!
Як наслідок, допомога в нуль, і власне виживання. Це напевно бажана ціль. Дивно.
Кто сможет сделать татуировку с этим текстом нашему спившемуся боголюбивому патологоанатому, лучше на лбу, чтоб он, каждый раз подходя к зеркалу и вытирая его от слюны, которой он брызгает шипя "ухылянты-узылянты-ненавижу_ухылянтов", читал ЭТО ???
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:56
Bobua
І початися все має до виборів у США.
З якого це дива? Якщо хотіли до виборів то чому тягнули до 12 вересня? Ні, не згідний з цим.
По-друге, народ дізнається цифру реальних втрат і очманіє.
Очманіти можуть тільки люди які окрім телемарафона нічого не дивляться. Я вам зараз можу назвати цифру реальних втрат - приблизно 100 тисяч(це загиблі). Ви очманіли чи ні?
А за цим - неминучий суд.
Даю 100% гарантії що ніякого суду не буде.
наш Наполеончик
Взагалі-то Зе наш президент. Таке зневажливе ставлення до Зе - це зневажливе ставлення до України.
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andrijk777
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Додано: Чет 12 вер, 2024 15:01
andrijk777 написав: detroytred написав:
РФ недавно заявила, что по настоящему еще не трогала энергосистему, а для полного шатдауна достаточно "понизить" частоту в сети - дальше карточный домик...
РФ заявила, что если что... начнет с этого и именно перед зимой, а это круче любой ТЯО... А если еще и по подстанциям, то вопрос восстановления перейдет в плоскость 3-5 лет...
Ось звідки ви це берете?
Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему"?
Причому гірша зима була перша, а друга була значно легша, що є цілком логічним - на першу зиму був запас ракет, на другу вже ні. Відповідно наступна, третя зима, пройде ще легше.
Але ж "РФ заявила"!
в нас був запас генерації
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flyman
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Додано: Чет 12 вер, 2024 15:10
flyman написав:
в нас був запас генерації
коли?
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andrijk777
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