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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9818981998209821

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.4 5 17
до кінця 2024 року
35%
6
до квітня 2025 року
6%
1
до липня 2025 року
6%
1
до жовтня 2025 року
0
0
до кінця 2025 року
12%
2
до липня 2026 року
6%
1
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
35%
6
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:11

  Bobua написав:Радісні новини.

Что "радісного"?
Только то, что может быть когда-нибудь таки будет то ли мир, то ли рпв.

Русь - Україна 2
Карл Волох
.........
3. Не маю сумніву, що тема ця - припинення бойових дій.
4. Очевидно, що ... йому ультимативно довели до відома основні тези

То, что Карл Волох "не має сумніву", очень радует. И то, что ему "очевидно", радует ещё больше.

По-перше, навіть його недолугий виборець дізнається, що з «кордонами 91 року» його цинічного розводили.

Интересно, кто же это "развёл"?
По-друге, народ дізнається цифру реальних втрат і очманіє.

Тоже интересно, откуда это народ "дізнається цифру реальних втрат"?
Мы тут с Ой+ недавно пытались разобраться в потерях во 2 МВ. Не очень успешно.
По-третє, головним лейтмотивом виборчої кампанії буде саботаж підготовки до вторгнення, котрий і привів до цих страшних втрат - людських і територіальних.

Саботаж это сильно. Не буду в очередной раз начинать спор на эту тему, но если это действительно будет "головним лейтмотивом", то бедная Украина.
Вместо путей развития в будущем будем искать виноватых в прошлом.

Вообще, у меня такое ощущение, что политики, действительно, почувствовали вероятность рпв в обозримом будущем и уже начинают предвыборную кампанию. Начинают весьма грязно.
Правда, пока не собственными руками, а руками всяких волохов, который не сумел продвинуться за 9 лет в Израиле и вернулся патриотствовать и люстрировать в Украину. И призывать к антиконституционным действиям:
Так между первым и вторым туром президентских выборов 2019 года Волох призвал украинцев выйти на Майдан против Зеленского.

https://my.ua/persons/karl-volokh#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
Майдан 2005 был против фальсификации выборов, а не против каких-то кандидатур.
Кстати, по этой ссылке в само конце:
В 2018 году пост Карла в Facebook вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пытаясь защитить президента Порошенко, он написал, что «власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск».


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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:17

  andrijk777 написав:
  flyman написав:в нас був запас генерації

коли?

до того як
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:30

  flyman написав:
  andrijk777 написав:

Ось звідки ви це берете?
Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему"?
Причому гірша зима була перша, а друга була значно легша, що є цілком логічним - на першу зиму був запас ракет, на другу вже ні. Відповідно наступна, третя зима, пройде ще легше.
Але ж "РФ заявила"!

в нас був запас генерації[/quote]
угольной да
Но её ж побили, зоть и проектировали под 50млн и тяжёлую промышленность с гудками три раза в день
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