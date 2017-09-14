Что "радісного"? Только то, что может быть когда-нибудь таки будет то ли мир, то ли рпв.
Русь - Україна 2 Карл Волох ......... 3. Не маю сумніву, що тема ця - припинення бойових дій. 4. Очевидно, що ... йому ультимативно довели до відома основні тези
То, что Карл Волох "не має сумніву", очень радует. И то, что ему "очевидно", радует ещё больше.
По-перше, навіть його недолугий виборець дізнається, що з «кордонами 91 року» його цинічного розводили.
Интересно, кто же это "развёл"?
По-друге, народ дізнається цифру реальних втрат і очманіє.
Тоже интересно, откуда это народ "дізнається цифру реальних втрат"? Мы тут с Ой+ недавно пытались разобраться в потерях во 2 МВ. Не очень успешно.
По-третє, головним лейтмотивом виборчої кампанії буде саботаж підготовки до вторгнення, котрий і привів до цих страшних втрат - людських і територіальних.
Саботаж это сильно. Не буду в очередной раз начинать спор на эту тему, но если это действительно будет "головним лейтмотивом", то бедная Украина. Вместо путей развития в будущем будем искать виноватых в прошлом.
Вообще, у меня такое ощущение, что политики, действительно, почувствовали вероятность рпв в обозримом будущем и уже начинают предвыборную кампанию. Начинают весьма грязно. Правда, пока не собственными руками, а руками всяких волохов, который не сумел продвинуться за 9 лет в Израиле и вернулся патриотствовать и люстрировать в Украину. И призывать к антиконституционным действиям:
Так между первым и вторым туром президентских выборов 2019 года Волох призвал украинцев выйти на Майдан против Зеленского.
В 2018 году пост Карла в Facebook вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пытаясь защитить президента Порошенко, он написал, что «власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск».
Ось звідки ви це берете? Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему"? Причому гірша зима була перша, а друга була значно легша, що є цілком логічним - на першу зиму був запас ракет, на другу вже ні. Відповідно наступна, третя зима, пройде ще легше. Але ж "РФ заявила"!
в нас був запас генерації[/quote] угольной да Но её ж побили, зоть и проектировали под 50млн и тяжёлую промышленность с гудками три раза в день
РФ недавно заявила, что по настоящему еще не трогала энергосистему, а для полного шатдауна достаточно "понизить" частоту в сети - дальше карточный домик... РФ заявила, что если что... начнет с этого и именно перед зимой, а это круче любой ТЯО... А если еще и по подстанциям, то вопрос восстановления перейдет в плоскость 3-5 лет...
Ось звідки ви це берете? Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему"? Причому гірша зима була перша, а друга була значно легша, що є цілком логічним - на першу зиму був запас ракет, на другу вже ні. Відповідно наступна, третя зима, пройде ще легше. Але ж "РФ заявила"!
Тут Флай прав, действительно, был запас генерации. В результате войны многие промпредприятия остановились и потребление эл-энергии (и газа тоже) сильно упало. В результате даже потери генерирующих мощностей в результате оккупации не привели к нехватке эл-энергии. + в 2022-2023 РФ обстреливала, в основном, не генерацию, а трансформаторные подстанции. Их и восстановить всё-таки легче, и были какие-то резервы и запчасти, и Запад нам давал какое-то оборудование для восстановления. Т.е. проблемы были, в основном, не с генерацией. а с передачей энергии. В этом году весной РФ сосредоточилась именно на генерации. И довольно успешно. Именно в этом году мы потеряли значительную долю генерации, особенно маневровой тепловой.
С конца марта Россия нанесла семь крупномасштабных ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам. Если в прошлом году основными целями были как подстанции 750 кВ и 330 кВ, так и отдельные тепловые электростанции, то последние три месяца удары осуществлялись практически по всем генерирующим маневровым мощностям (ТЭС и ГЭС).
Эти атаки привели к потере примерно 9 ГВт генерации и убыткам на сумму более $1 млрд. Доступная генерирующая мощность украинской энергосистемы сократилась до 11,5 ГВт, при текущем потреблении на уровне 12-13 ГВт.
По-третє, головним лейтмотивом виборчої кампанії буде саботаж підготовки до вторгнення, котрий і привів до цих страшних втрат - людських і територіальних.
Саботаж это сильно. Не буду в очередной раз начинать спор на эту тему, но если это действительно будет "головним лейтмотивом", то бедная Украина. Вместо путей развития в будущем будем искать виноватых в прошлом.
По-третє, головним лейтмотивом виборчої кампанії буде саботаж підготовки до вторгнення, котрий і привів до цих страшних втрат - людських і територіальних.
Саботаж это сильно. Не буду в очередной раз начинать спор на эту тему, но если это действительно будет "головним лейтмотивом", то бедная Украина. Вместо путей развития в будущем будем искать виноватых в прошлом.
[youtube]tIlzE0mmFHI...
Большая просьба, если вам хочется гнать такую пургу, то хотя бы не привязывайте её к моим постам. На первой же минуте:
0:15 сегодня держим пальму первенства в мире 0:18 по количеству беженцев на тысячу 0:20 населения по количеству смертей на 0:23 тысячу населения вот то что принёс 0:26 Зеленский
Если это "принёс Зеленский", а не Путин, то не о чем говорить ни с Поярковым, ни с вами.
Очередная демагогия. Ситуация 2019 очень сильно отличается от сегодняшней. "Я не знаю, что предложено в бразильско-китайском плане, но его нельзя называть пророссийским и нельзя отвергать". Нет, конечно был и есть простой и лёгкий выход - взять пример с Франции 1940. Часть страны отдать в оккупацию, на остальной части установить марионеточный режим - всё, вопрос решён.
ЛАД написав:Саботаж это сильно. Не буду в очередной раз начинать спор на эту тему, но если это действительно будет "головним лейтмотивом", то бедная Украина. Вместо путей развития в будущем будем искать виноватых в прошлом.
[youtube]tIlzE0mmFHI...
Большая просьба, если вам хочется гнать такую пургу, то хотя бы не привязывайте её к моим постам. На первой же минуте:
0:15 сегодня держим пальму первенства в мире 0:18 по количеству беженцев на тысячу 0:20 населения по количеству смертей на 0:23 тысячу населения вот то что принёс 0:26 Зеленский
Если это "принёс Зеленский", а не Путин, то не о чем говорить ни с Поярковым, ни с вами.
Пуйло, то як стихія - ураган, цунамі..., про яку нас попереджали. Але Зе, який від'ємно готувався та ігнорив усі попередження звичайно ж ніпрічьом.