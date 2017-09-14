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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9819982098219822>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.5 5 19
до кінця 2024 року
32%
6
до квітня 2025 року
5%
1
до липня 2025 року
5%
1
до жовтня 2025 року
5%
1
до кінця 2025 року
11%
2
до липня 2026 року
11%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:11

  Bobua написав:Радісні новини.

Что "радісного"?
Только то, что может быть когда-нибудь таки будет то ли мир, то ли рпв.

Русь - Україна 2
Карл Волох
.........
3. Не маю сумніву, що тема ця - припинення бойових дій.
4. Очевидно, що ... йому ультимативно довели до відома основні тези

То, что Карл Волох "не має сумніву", очень радует. И то, что ему "очевидно", радует ещё больше.

По-перше, навіть його недолугий виборець дізнається, що з «кордонами 91 року» його цинічного розводили.

Интересно, кто же это "развёл"?
По-друге, народ дізнається цифру реальних втрат і очманіє.

Тоже интересно, откуда это народ "дізнається цифру реальних втрат"?
Мы тут с Ой+ недавно пытались разобраться в потерях во 2 МВ. Не очень успешно.
По-третє, головним лейтмотивом виборчої кампанії буде саботаж підготовки до вторгнення, котрий і привів до цих страшних втрат - людських і територіальних.

Саботаж это сильно. Не буду в очередной раз начинать спор на эту тему, но если это действительно будет "головним лейтмотивом", то бедная Украина.
Вместо путей развития в будущем будем искать виноватых в прошлом.

Вообще, у меня такое ощущение, что политики, действительно, почувствовали вероятность рпв в обозримом будущем и уже начинают предвыборную кампанию. Начинают весьма грязно.
Правда, пока не собственными руками, а руками всяких волохов, который не сумел продвинуться за 9 лет в Израиле и вернулся патриотствовать и люстрировать в Украину. И призывать к антиконституционным действиям:
Так между первым и вторым туром президентских выборов 2019 года Волох призвал украинцев выйти на Майдан против Зеленского.

https://my.ua/persons/karl-volokh#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
Майдан 2005 был против фальсификации выборов, а не против каких-то кандидатур.
Кстати, по этой ссылке в само конце:
В 2018 году пост Карла в Facebook вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пытаясь защитить президента Порошенко, он написал, что «власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск».


Bobua, интересно, что Вам в этом... понравилось?
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:17

  andrijk777 написав:
  flyman написав:в нас був запас генерації

коли?

до того як
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:30

  flyman написав:
  andrijk777 написав:

Ось звідки ви це берете?
Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему"?
Причому гірша зима була перша, а друга була значно легша, що є цілком логічним - на першу зиму був запас ракет, на другу вже ні. Відповідно наступна, третя зима, пройде ще легше.
Але ж "РФ заявила"!

в нас був запас генерації[/quote]
угольной да
Но её ж побили, зоть и проектировали под 50млн и тяжёлую промышленность с гудками три раза в день
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:45

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
РФ недавно заявила, что по настоящему еще не трогала энергосистему, а для полного шатдауна достаточно "понизить" частоту в сети - дальше карточный домик...
РФ заявила, что если что... начнет с этого и именно перед зимой, а это круче любой ТЯО... А если еще и по подстанциям, то вопрос восстановления перейдет в плоскость 3-5 лет...

Ось звідки ви це берете?
Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему"?
Причому гірша зима була перша, а друга була значно легша, що є цілком логічним - на першу зиму був запас ракет, на другу вже ні. Відповідно наступна, третя зима, пройде ще легше.
Але ж "РФ заявила"!

Тут Флай прав, действительно, был запас генерации. В результате войны многие промпредприятия остановились и потребление эл-энергии (и газа тоже) сильно упало. В результате даже потери генерирующих мощностей в результате оккупации не привели к нехватке эл-энергии.
+ в 2022-2023 РФ обстреливала, в основном, не генерацию, а трансформаторные подстанции. Их и восстановить всё-таки легче, и были какие-то резервы и запчасти, и Запад нам давал какое-то оборудование для восстановления. Т.е. проблемы были, в основном, не с генерацией. а с передачей энергии.
В этом году весной РФ сосредоточилась именно на генерации. И довольно успешно. Именно в этом году мы потеряли значительную долю генерации, особенно маневровой тепловой.
С конца марта Россия нанесла семь крупномасштабных ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам. Если в прошлом году основными целями были как подстанции 750 кВ и 330 кВ, так и отдельные тепловые электростанции, то последние три месяца удары осуществлялись практически по всем генерирующим маневровым мощностям (ТЭС и ГЭС).

Эти атаки привели к потере примерно 9 ГВт генерации и убыткам на сумму более $1 млрд. Доступная генерирующая мощность украинской энергосистемы сократилась до 11,5 ГВт, при текущем потреблении на уровне 12-13 ГВт.

https://gmk.center/posts/v-kakom-sostoyanii-nahoditsya-energosistema-ukrainy-posle-raketnyh-udarov/
Восстанавливать генерацию значительно дороже и дольше, чем трансформаторы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 вер, 2024 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:47

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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:55

  ЛАД написав:
По-третє, головним лейтмотивом виборчої кампанії буде саботаж підготовки до вторгнення, котрий і привів до цих страшних втрат - людських і територіальних.

Саботаж это сильно. Не буду в очередной раз начинать спор на эту тему, но если это действительно будет "головним лейтмотивом", то бедная Украина.
Вместо путей развития в будущем будем искать виноватых в прошлом.

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Schmit написав:
Владимир Зеленский и Си Цзиньпин могут встретиться в октябре, - Reuters

Агентство со ссылкой на экс-замминистра иностранных дел Александра Чалого пишет, что дипломатические отношения с Пекином улучшились и теперь встреча возможна.

"Сейчас мы все в Украине ждем каких-то контактов, прямых контактов между президентом Зеленским и президентом Си", - отметил Чалый.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:08

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
По-третє, головним лейтмотивом виборчої кампанії буде саботаж підготовки до вторгнення, котрий і привів до цих страшних втрат - людських і територіальних.

Саботаж это сильно. Не буду в очередной раз начинать спор на эту тему, но если это действительно будет "головним лейтмотивом", то бедная Украина.
Вместо путей развития в будущем будем искать виноватых в прошлом.

[youtube]tIlzE0mmFHI...

Большая просьба, если вам хочется гнать такую пургу, то хотя бы не привязывайте её к моим постам.
На первой же минуте:
0:15
сегодня держим пальму первенства в мире
0:18
по количеству беженцев на тысячу
0:20
населения по количеству смертей на
0:23
тысячу населения вот то что принёс
0:26
Зеленский

Если это "принёс Зеленский", а не Путин, то не о чем говорить ни с Поярковым, ни с вами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:22

  Schmit написав:[youtube]1GGw2BmDDb0...

Очередная демагогия. Ситуация 2019 очень сильно отличается от сегодняшней.
"Я не знаю, что предложено в бразильско-китайском плане, но его нельзя называть пророссийским и нельзя отвергать".
Нет, конечно был и есть простой и лёгкий выход - взять пример с Франции 1940.
Часть страны отдать в оккупацию, на остальной части установить марионеточный режим - всё, вопрос решён.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:24

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Саботаж это сильно. Не буду в очередной раз начинать спор на эту тему, но если это действительно будет "головним лейтмотивом", то бедная Украина.
Вместо путей развития в будущем будем искать виноватых в прошлом.

[youtube]tIlzE0mmFHI...

Большая просьба, если вам хочется гнать такую пургу, то хотя бы не привязывайте её к моим постам.
На первой же минуте:
0:15
сегодня держим пальму первенства в мире
0:18
по количеству беженцев на тысячу
0:20
населения по количеству смертей на
0:23
тысячу населения вот то что принёс
0:26
Зеленский

Если это "принёс Зеленский", а не Путин, то не о чем говорить ни с Поярковым, ни с вами.

Пуйло, то як стихія - ураган, цунамі..., про яку нас попереджали. Але Зе, який від'ємно готувався та ігнорив усі попередження звичайно ж ніпрічьом.
Schmit
 
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