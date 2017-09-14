Додано: Чет 12 вер, 2024 15:11

Bobua написав: Радісні новини. Радісні новини.

Русь - Україна 2

Карл Волох

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3. Не маю сумніву, що тема ця - припинення бойових дій.

4. Очевидно, що ... йому ультимативно довели до відома основні тези

По-перше, навіть його недолугий виборець дізнається, що з «кордонами 91 року» його цинічного розводили.

По-друге, народ дізнається цифру реальних втрат і очманіє.

По-третє, головним лейтмотивом виборчої кампанії буде саботаж підготовки до вторгнення, котрий і привів до цих страшних втрат - людських і територіальних.

Так между первым и вторым туром президентских выборов 2019 года Волох призвал украинцев выйти на Майдан против Зеленского.

В 2018 году пост Карла в Facebook вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пытаясь защитить президента Порошенко, он написал, что «власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск».

Что "радісного"?Только то, что может быть когда-нибудь таки будет то ли мир, то ли рпв.То, что Карл Волох "не має сумніву", очень радует. И то, что ему "очевидно", радует ещё больше.Интересно, кто же это "развёл"?Тоже интересно, откуда это народ "дізнається цифрувтрат"?Мы тут снедавно пытались разобраться в потерях во 2 МВ. Не очень успешно.Саботаж это сильно. Не буду в очередной раз начинать спор на эту тему, но если это действительно будет "головним лейтмотивом", то бедная Украина.Вместо путей развития в будущем будем искать виноватых в прошлом.Вообще, у меня такое ощущение, что политики, действительно, почувствовали вероятность рпв в обозримом будущем и уже начинают предвыборную кампанию. Начинают весьма грязно.Правда, пока не собственными руками, а руками всяких волохов, который не сумел продвинуться за 9 лет в Израиле и вернулся патриотствовать и люстрировать в Украину. И призывать к антиконституционным действиям:Майдан 2005 был противвыборов, а не против каких-то кандидатур.Кстати, по этой ссылке в само конце:, интересно, что Вам в этом... понравилось?