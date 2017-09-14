РФ недавно заявила, что по настоящему еще не трогала энергосистему, а для полного шатдауна достаточно "понизить" частоту в сети - дальше карточный домик... РФ заявила, что если что... начнет с этого и именно перед зимой, а это круче любой ТЯО... А если еще и по подстанциям, то вопрос восстановления перейдет в плоскость 3-5 лет...
Ось звідки ви це берете? Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему"? Причому гірша зима була перша, а друга була значно легша, що є цілком логічним - на першу зиму був запас ракет, на другу вже ні. Відповідно наступна, третя зима, пройде ще легше. Але ж "РФ заявила"!
Я вам відкрию таємницю: різних думок у світі, окрім вашої, дуже багато.
Питання: - які складнощі були (і є?) в орків розфігачити С-300 (яких в них овердофіга) не те що всю енергетику Харкова, але й очисні споруди? - чому орки в цю зиму всю зиму очікували, дочекалися весни і тільки тоді нанесли удар по генеруючим потужностям.
Те, що якісь обмеження-домовленності або Заходу з оркостаном, або наших є - свідчить не просто логіка, але й оті витіки інфо, які нещодавно з'явилися навіть в західній пресі.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 12 вер, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:................ Пуйло, то як стихія - ураган, цунамі..., про яку нас попереджали. Але Зе, який від'ємно готувався та ігнорив усі попередження звичайно ж ніпрічьом.
Я написал - не буду в очередной раз начинать спор на эту тему. Доказывать вам что-то бесполезно. Повторю - большая просьба, если вам хочется гнать такую пургу, то хотя бы не привязывайте её к моим постам.
Окрім того, пояснює пані Павленко, росіяни чудово бачать, наскільки ефективними є їхні обстріли енергогенеруючих об’єктів. Вони продовжуватимуть робити це і ближче до осені, коли часу на відновлення може не бути взагалі. Це надзвичайно серйозний виклик – захист енергосистеми України, про який говорять нині на Конференції з відновлення у Берліні. І якщо додаткові ЗРК «Петріот» вже заявлені, то додаткові тисячі генераторів та сонячних панелей, які обіцяють поставити партнери зараз для осені-зими, – лише частково можуть підтримати систему. _______________________________ Орки почекають, поки нам посилять ППО...
detroytred написав:Я вам відкрию таємницю: різних думок у світі, окрім вашої, дуже багато.
Чудово. Давайте посилання на джерело. Давайте аргументи, а не просто "РФ заявила". Інакше це виглядає як "ваша думка". Звичайно у світі багато думок, але правда одна.
Джерело не даю, аби не просувати його. Бо його треба читати суто вибірково. Це ніяк не виглядає, як моя думка. Я позначив, що це цитата.
Істина одна, а не правда. Якщо ви претендуєте на джерело істини, то навіщо вам дискусії, обговорення? Я не розумію, що вам заважає надавати свою аргументацію, свої заперечення по питанням, які обговорюються, без отакого "бикування", вимог до дописувачів.
Ви заявляєте "Відповідно наступна, третя зима, пройде ще легше." -- я вам вище навів статтю за сьогодні, де ряд фахівців з цим, не згодні. Як бачите, правд багато.