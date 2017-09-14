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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98209821982298239824>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.4 5 21
до кінця 2024 року
29%
6
до квітня 2025 року
10%
2
до липня 2025 року
5%
1
до жовтня 2025 року
5%
1
до кінця 2025 року
14%
3
до липня 2026 року
10%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:30

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
РФ недавно заявила, что по настоящему еще не трогала энергосистему, а для полного шатдауна достаточно "понизить" частоту в сети - дальше карточный домик...
РФ заявила, что если что... начнет с этого и именно перед зимой, а это круче любой ТЯО... А если еще и по подстанциям, то вопрос восстановления перейдет в плоскость 3-5 лет...

Ось звідки ви це берете?
Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему"?
Причому гірша зима була перша, а друга була значно легша, що є цілком логічним - на першу зиму був запас ракет, на другу вже ні. Відповідно наступна, третя зима, пройде ще легше.
Але ж "РФ заявила"!

Я вам відкрию таємницю: різних думок у світі, окрім вашої, дуже багато.

Питання:
- які складнощі були (і є?) в орків розфігачити С-300 (яких в них овердофіга) не те що всю енергетику Харкова, але й очисні споруди?
- чому орки в цю зиму всю зиму очікували, дочекалися весни і тільки тоді нанесли удар по генеруючим потужностям.

Те, що якісь обмеження-домовленності або Заходу з оркостаном, або наших є - свідчить не просто логіка, але й оті витіки інфо, які нещодавно з'явилися навіть в західній пресі.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 12 вер, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:34

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:в нас був запас генерації

коли?

до того як

зимою 2022/23 був?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:41

  Schmit написав:................
Пуйло, то як стихія - ураган, цунамі..., про яку нас попереджали. Але Зе, який від'ємно готувався та ігнорив усі попередження звичайно ж ніпрічьом.

Я написал - не буду в очередной раз начинать спор на эту тему.
Доказывать вам что-то бесполезно.
Повторю - большая просьба, если вам хочется гнать такую пургу, то хотя бы не привязывайте её к моим постам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:43

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:----------------------------
flyman
в нас був запас генерації
----------------------------
коли?

до того як

зимою 2022/23 був?

По-видимому, да.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:44

Як при цьому можна не помічати реально критичного стану справ в енергетиці, яка зазнала глобальних руйнувань ворогом – загадка.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... -dvoh.html

Окрім того, пояснює пані Павленко, росіяни чудово бачать, наскільки ефективними є їхні обстріли енергогенеруючих об’єктів. Вони продовжуватимуть робити це і ближче до осені, коли часу на відновлення може не бути взагалі. Це надзвичайно серйозний виклик – захист енергосистеми України, про який говорять нині на Конференції з відновлення у Берліні. І якщо додаткові ЗРК «Петріот» вже заявлені, то додаткові тисячі генераторів та сонячних панелей, які обіцяють поставити партнери зараз для осені-зими, – лише частково можуть підтримати систему.
_______________________________
Орки почекають, поки нам посилять ППО...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:53

  detroytred написав:Я вам відкрию таємницю: різних думок у світі, окрім вашої, дуже багато.

Чудово. Давайте посилання на джерело. Давайте аргументи, а не просто "РФ заявила".
Інакше це виглядає як "ваша думка".
Звичайно у світі багато думок, але правда одна.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:55

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:andrijk777
----------------------------
flyman
в нас був запас генерації
----------------------------
коли?
до того як

зимою 2022/23 був?

По-видимому, да.

По-видимому, нет. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:57

Співробітник ТЦК на Тернопільщині продавав військовим гуманітарні авто: деталі (фото, відео) 8)

Співробітник Територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП) продавав автівки військовослужбовцям, які ввозилися на територію України як гуманітарна допомога.

Гуманітарні авто 46-річний чоловік зберігав на території ТЦК. :lol: :P
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/667 ... foto-video
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:59

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Я вам відкрию таємницю: різних думок у світі, окрім вашої, дуже багато.

Чудово. Давайте посилання на джерело. Давайте аргументи, а не просто "РФ заявила".
Інакше це виглядає як "ваша думка".
Звичайно у світі багато думок, але правда одна.

Джерело не даю, аби не просувати його. Бо його треба читати суто вибірково.
Це ніяк не виглядає, як моя думка. Я позначив, що це цитата.

Істина одна, а не правда.
Якщо ви претендуєте на джерело істини, то навіщо вам дискусії, обговорення?
Я не розумію, що вам заважає надавати свою аргументацію, свої заперечення по питанням, які обговорюються, без отакого "бикування", вимог до дописувачів.

Ви заявляєте "Відповідно наступна, третя зима, пройде ще легше." -- я вам вище навів статтю за сьогодні, де ряд фахівців з цим, не згодні.
Як бачите, правд багато.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:высокий EQ у успиха, сенса и UA. Может кого пропустил, а и Барабашов. На сегодня высокий EQ - экзотика.

Алкаші на лавці легко пі..ть на любі теми, ще легше заводять нові знайомства. Їх EQ зашкалює.:)
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