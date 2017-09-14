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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9821982298239824>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.4 5 21
до кінця 2024 року
29%
6
до квітня 2025 року
10%
2
до липня 2025 року
5%
1
до жовтня 2025 року
5%
1
до кінця 2025 року
14%
3
до липня 2026 року
10%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Може зацікавить тих, хто "вирішує долю людства" на сторінках цього форуму.
Українці активно обговорюють виправдувальний вирок судді Зіньківського райсуду Полтавської області стосовно чоловіка, який ухилявся від явки до ТЦК та СП – суддя вказав, що закони, які регулюють призов, «є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління», а ТЦК не мають відповідних повноважень.
23 серпня 2023 р. Зіньківський районний суд Полтавської області в рамках кримінальної справи № 530/337/23, провадження 1-кп/530/72/23 (ЄДРСРУ № 112988151) встановив, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не уповноваженні комплектувати Збройні Сили України, а Міністерство оборони України є органом приватного права.
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zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 17:59

  lapay написав:
  Wirująświatła написав:высокий EQ у успиха, сенса и UA. Может кого пропустил, а и Барабашов. На сегодня высокий EQ - экзотика.

Алкаші на лавці легко пі..ть на любі теми, ще легше заводять нові знайомства. Їх EQ зашкалює.:)

в 19м веке высокий EQ был нормой. Классический пример дедушка который рассказывает детворе байки, шо там правда шо вымысел - хз, но эмоции у детворы они вызывали настоящие. Поэтому был популярен театр, разные бродячие артисты и т.д.

Как алкаши заводят знакомства я видел только в фильме афоня, по факту они наоборот выпадают из общества, особенно когда идут по соседям занимать денег. Ваш пример не об EQ

самый высокий EQ который я видел у Галыгина
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 вер, 2024 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:07

  zxzx777 написав:Може зацікавить тих, хто "вирішує долю людства" на сторінках цього форуму.
Українці активно обговорюють виправдувальний вирок судді Зіньківського райсуду Полтавської області стосовно чоловіка, який ухилявся від явки до ТЦК та СП – суддя вказав, що закони, які регулюють призов, «є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління», а ТЦК не мають відповідних повноважень.
23 серпня 2023 р. Зіньківський районний суд Полтавської області в рамках кримінальної справи № 530/337/23, провадження 1-кп/530/72/23 (ЄДРСРУ № 112988151) встановив, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не уповноваженні комплектувати Збройні Сили України, а Міністерство оборони України є органом приватного права.
https://bastion.tv/hto-keruye-ukrayinoyu_n57417

пан сенс сможете прокомментировать?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:10

  detroytred написав:Якщо ви претендуєте на джерело істини, то навіщо вам дискусії, обговорення?
Я не розумію, що вам заважає надавати свою аргументацію, свої заперечення по питанням, які обговорюються, без отакого "бикування", вимог до дописувачів.

Так перечитайте наш діалог ще раз.
Ви надали твердження("РФ заявила") без аргументації (я аргументів не побачив) і без джерела.
Я надав аргумент: Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему".
Далі ви пишете цей пост.
Я не розумію, що вам заважає надавати свою аргументацію, свої заперечення по питанням, які обговорюються, а не писати що я "бикую".
Можливо я дійсно веду розмову дещо агресивно, вже звиняйте, такий я є.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:12

  zxzx777 написав:Може зацікавить тих, хто "вирішує долю людства" на сторінках цього форуму.
Українці активно обговорюють виправдувальний вирок судді Зіньківського райсуду Полтавської області стосовно чоловіка, який ухилявся від явки до ТЦК та СП – суддя вказав, що закони, які регулюють призов, «є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління», а ТЦК не мають відповідних повноважень.
23 серпня 2023 р. Зіньківський районний суд Полтавської області в рамках кримінальної справи № 530/337/23, провадження 1-кп/530/72/23 (ЄДРСРУ № 112988151) встановив, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не уповноваженні комплектувати Збройні Сили України, а Міністерство оборони України є органом приватного права.
https://bastion.tv/hto-keruye-ukrayinoyu_n57417

знову дістали це "цікаве" діло. мені в цьому цікавить лише одне - на скільки поколінь нащадків суддя отримав гроші, щоб винести цю постанову-маячню :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:в 19м веке высокий EQ был нормой. Классический пример дедушка который рассказывает детворе байки, шо там правда шо вымысел - хз, но эмоции у детворы они вызывали настоящие. Поэтому был популярен театр, разные бродячие артисты и т.д.

Как алкаши заводят знакомства я видел только в фильме афоня, по факту они наоборот выпадают из общества, особенно когда идут по соседям занимать денег. Ваш пример не об EQ

Діти взагалі полюбляють емоції, особливо азарт дорослих в іграх з ними.
Я лише натякнув, своїм прикладом, що якімось коефіціентами описати соціальну поведінку людей, м'яко кажучи, важко. Біологія взагалі вивчає найскладніші об'єкти у Всесвіті.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:17

Wirująświatła


Если за 15 лет арендатор может купить 6 таких авто (комбайнов, турбин неважно) зачем ему тогда аренда? Аренда придумана чтобы сэкономить на покупке


1. Цифру «6» вывели наши эксперты Тесте и Бенефактор, я ее не называл.
2. Аренда не придумана чтоб сэкономить. Где ж тут экономия, когда снимающий 20 лет квартиру по итогу выплатил 2 ее стоимости и на старости сидит без жилья?? Очевидно аренда вынужденная мера, когда нет возможности купить свое.

И если ею (включительно и аренда автомобиля) пользуются, то значит это выгодно обоим. Один зарабатывает на сдаче, второй зарабатывает этим автомобилем очевидно достаточно, чтобы и аренду оплатить, и себе на жизнь было.


tester7336


а потім розкажете з чого ви взяли що ціна буде сталою всі роки а не скажімо приймуть допку до угоди


Так ви мені скажіть, ви з Бенефактором зробили висновки про «переплата в 6 разів» виходячи з «допок» яких ще не існує?? Ви вже знаєте що буде в тих допках , якщо вони взагалі будуть? Ви ж не Коля Герасімов, який побував в космозоо і знає як воно буде на протязі 12 років з допками . І чи будуть вони взагалі. Ми можемо аналізувати лише наявний документ. І ціни в ньому. І чи є там мова про перерахування оплати на індекс інфляції. А індекс інфляції наприклад за останні 15 років нам відомо. То може там ніяких 6 раз переплати і не буде??
Чи у вас все одно «все однозначно»? 😅


якімось коефіціентами описати соціальну поведінку


Якщо писати якусь дурницю, але приправити словами «кейс», незвичними для вуха коефіцієнтами, то можна пускати пил в очі наче розумніший ніж є насправді.

Віталя зараз схожий на Родіона з «Москва слезам не верит». І де треба, і де не треба прикручує свій коефіцієнт. «ничего не будет, будет только кино!!»
Зараз у нас все обертається навколо нового коефіцієнта.. він має своє відпрацювати, потім він про нього забуде.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 вер, 2024 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:19

Глава МИД Польши в интервью французской газете Le Monde заявил о необходимости отменить выплаты для украинских беженцев, чтобы вынудить их вернуться домой и воевать.

По словам Сикорского, европейские выплаты украинским гражданам снижают мобилизационный потенциал Украины.

"Мы снижаем ее (Украины) мобилизационный потенциал, выплачивая пособия украинским беженцам. "Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц за каждого ребенка, зарегистрированного в польской системе. В Западной Европе получают другие компенсации. Это создает финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - заявил Сикорский.

https://www.unian.net/world/glava-mid-p ... 55670.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:20

Заморозку по нинішній лінії фронту та відмову України від вступу до НАТО може запропонувати Трамп, якщо його оберуть президентом
Про це заявив кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венс.
«Це стане демілітаризованою зоною, яка буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову», - пояснив Венс.
Він також сказав, що Німеччина та інші європейські країни мають взяти на себе фінансову відповідальність за відновлення України.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:22

  Xenon написав:
Глава МИД Польши в интервью французской газете Le Monde заявил о необходимости отменить выплаты для украинских беженцев, чтобы вынудить их вернуться домой и воевать.

По словам Сикорского, европейские выплаты украинским гражданам снижают мобилизационный потенциал Украины.

"Мы снижаем ее (Украины) мобилизационный потенциал, выплачивая пособия украинским беженцам. "Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц за каждого ребенка, зарегистрированного в польской системе. В Западной Европе получают другие компенсации. Это создает финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - заявил Сикорский.

https://www.unian.net/world/glava-mid-p ... 55670.html

Не потрібні в Польщі, в Німеччині/Франції пригодяться
flyman
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